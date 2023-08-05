Тикнизяна жестко критиковали, но теперь он разрывает РПЛ! Пора в Европу?

7 голов в 7 последних матчах!

Наир Тикнизян — без сомнений, главное открытие стартовавшего сезона РПЛ. Левый защитник «Локомотива» с тремя голами в двух стартовых турах возглавляет таблицу бомбардиров РПЛ вместе с Кассьеррой и Чаловым. Всего же у Наира 7 голов в 7 последних матчах (учитывая мяч «Уралу» в Кубке России) — просто потрясающие показатели для игрока его позиции. Более того, Тикнизян стал первым защитником в истории РПЛ, которому удалось отличиться в четырех матчах чемпионата подряд. Достижение уникально еще и тем, что подобное в топ-5 европейских лиг в XXI веке удавалось только Кристиану Терлицци из «Палермо» в 2005-м.

«Что со мной происходит? Вероятно, мы пожинаем плоды той тяжелой работы, которую провели еще на зимних сборах. В свое время я терпел, достойно прошел через определенные испытания, и на данный момент мы имеем то, что имеем. Очень важно не сбавлять, не надевать корону, ни в коем случае не ставить себя выше кого-либо: мы все равны, все в равных условиях», — говорит Наир.

В преддверии московского дерби ЦСКА — «Локомотив», в котором Тикнизян сыграет против бывшего клуба, самое время разобраться, за счет чего Наир запрыгнул на такой уровень и правда ли, что скоро может уехать в сильный европейский чемпионат.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тикнизяна критиковали из-за трансферной стоимости. Это сильно давило на игрока

В систему ЦСКА уроженец Санкт-Петербурга Наир Тикнизян попал в 17 лет — до этого играл в малоизвестных командах из родного города. В 18 дебютировал в РПЛ и постепенно подтягивался к первой команде. Прорывным для Тикнизяна стал сезон-2020/21, когда он окончательно закрепился в основе на левом фланге обороны. Наир считался подающим надежды, но ничего сверхъестественного на тот момент не показывал, потому его трансфер в «Локомотив» за 5,5 миллиона евро многим показался странным. Например, Transfermarkt на тот момент оценивал футболиста в 1,8 миллиона.

Многие оправдывали его переход (а также подписание другого армейца Марадишвили за 7 миллионов) блажью рулившего тогда спортивным отделом «Локомотива» Ральфа Рангника. Немец говорил:

«Тикнизян и Марадишвили — это топ-таланты, они могут попасть в фокус клубов из топ-5 чемпионатов Европы. Наша цель — увеличить их стоимость к следующему трансферному окну».

Тогда это казалось какой-то шуткой — было очевидно, что «Локо» переплатил. К тому же Рангник вместе с немецкой бригадой быстро и с позором покинул Россию, а клубу пришлось перестраиваться и разбираться с неоднозначным наследством.

Тикнизяну поначалу было тяжело — он показывал нестабильную игру, много и эмоционально реагировал на свои неудачи, скопил за первый сезон аж три красные карточки, а во втором вступил в конфликт с группой болельщиков «Локо».

«В первые две недели я только и слышал, что моя трансферная стоимость неоправданна, за меня много заплатили, я обманул футбол, — рассказывал Тикнизян в интервью «СЭ». — Просто не понимал, почему мне за это люди предъявляют какие-то претензии. Я же не ходил с ценником на лбу и не говорил купить меня. Как человек тонкой душевной натуры, я это очень тяжело переживал. Общался с психологом на эту тему. Особенно после красных карточек. Очень трудно было спать по ночам, потому что я постоянно прокручивал эти моменты. Это очень сильно било по уверенности».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тикнизян прибавил в атаке благодаря труду, Галактионову и Пиняеву. А еще его выделял именитый тренер по физподготовке

Для Тикнизяна все изменилось с приходом Михаила Галактионова — Наир почувствовал уверенность в себе и в 12 матчах весенней части РПЛ забил четыре гола.

«Чем кормим Тикнизяна? Арбузами, — говорил Галактионов. — А если убрать шутки, Наир находится в хорошей форме. Он беспроблемно играет и в глубине — с краю защиты, и при необходимости, когда нужно надавить на определенные зоны, появляется фланговым атакующим игроком. У него нет проблем с этим, а для нас это хорошая опция».

При Галактионове «Локомотив» начал играть в более осмысленный и атакующий футбол — без жесткой концентрации на гегенпрессинге и прочих тонких, но не всегда правильно подобранных под команду компонентах. А на прогресс атакующих показателей Тикнизяна повлияло и появление Сергея Пиняева. Молодой вингер действует с Наиром на одном фланге и любит смещаться в центр, используя свою взрывную скорость и дриблинг. Такой маневр открывает Тикнизяну пространство для подключения к атакам. Следовательно, выросло и влияние Наира на игру команды у чужих ворот.

В плюс Тикнизяну идет и его физическая форма — ему хватает сил и выносливости, чтобы вспахивать бровку, успевая и подключаться к атакам, и возвращаться на свою половину поля. Показательно, что в прошлом розыгрыше РПЛ Наир был заменен всего дважды.

«Сам приходил в наш офис физподготовки, пытался выяснить свои показатели, очень был этим заинтересован, — рассказывает тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский. — Видно, что хорошо развивается, и у него большие шансы прогрессировать, если «Локомотив» отпустит. Наира очень выделял наш тренер по физподготовке Хавьер Меньян. Он очень именитый, лучшие годы провел в «Реале». Судя по тому, что Тикнизян забивает сейчас важнейшие мячи, он движется в правильном направлении».

Но вот что интересно — при всей частоте подключений Наир больше сосредоточен на ударах, чем передачах. У Тикнизяна за два тура лишь один пас под удар и, внимание, ноль успешных навесов (по данным Datahub)! При этом защитник «Локомотива» — в топ-20 по числу ударов в этом сезоне, а среди игроков обороны во всей лиги чаще бил по воротам только Даниил Хлусевич. В «Локо» же удары чаще наносит только Пиняев.

Пересматривая последние голы Тикнизяна, можно заметить, что почти все они забиты первым же касанием — Наир уверен в себе и при возможности сразу стреляет по воротам. Не сказать, что у него какой-то сумасшедший удар, но хладнокровие и правильно выбранный тайминг позволяют обострять ситуацию у чужой штрафной.

Но Тикнизян полезен не только в роли неожиданного бомбардира. Он — 13-й игрок лиги по числу возвратов мяча, лучший в «Локомотиве» по передачам в финальную треть и выигрывает 67% единоборств в обороне. И именно этот набор навыков делает Наира интересным вариантом для европейских клубов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тикнизян и правда может уехать в Европу этим летом?

В последние два месяца регулярно появлялись слухи, связывающие Тикнизяна с переходом в тот или иной зарубежный клуб. Но пока большинство из них глушатся официальными опровержениями со стороны потенциальных покупателей. Так, в середине июля «Валенсия» обозначила, что не интересуется Тикнизяном, пока в команде есть два других левых защитника — Хосе Гайя и Хесус Васкес. Примерно в то же время другая испанская команда, «Реал Сосьедад», назвала «бесконечными слухами» новости о том, что Наир находится в шорт-листе клуба. Хотя в начале августа появилась информация, что баскский клуб возобновил интерес к футболисту.

22 июля в интервью «СЭ» председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб отклонил предложение от одной из европейских команд.

«По Тикнизяну клуб получил одно предложение, но оно было неадекватное, учитывая мастерство Наира. Мы видим, что Наир — один из лучших игроков на сегодняшний момент. Мы даже не будем рассматривать подобные предложения. Будет адекватное предложение — рассмотрим его».

В том же интервью Нагорных обозначил, что «Локомотив» готов расстаться с Тикнизяном за 5,5 миллиона евро. Ну а речь, судя по всему, шла о «Вердере». По крайней мере, в конце июля появилась информация, что немецкий клуб предложил за Наира 2,5 миллиона.

В общем, пока отправлять Тикнизяна в Европу, похоже, преждевременно. Понятно, что шанс уехать в топ-5 лиг у армянского защитника есть уже сейчас, но события развиваются так, что, вероятно, он проведет в РПЛ еще какое-то время. Но если сохранит планку, трансфер в Европу станет лишь вопросом времени.