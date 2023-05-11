«Пенальти на Бальде не было, Зобнин мог не падать. Половина «Спартака» недостойна великого клуба». Быстров — о событиях тура

Текстовая версия интервью на канале «Вышли!».

О чемпионском матче «Зенита» и «Спартака»

— В прошедшем туре был чемпионский матч — победа «Зенита» над «Спартаком» (3:2) принесла питерцам золото. Я поставил на точный счет и угадал.

— Тебе повезло, что все так сложилось. «Спартак» лучше подошел в плане готовности, играл сильнее, чем соперник. Но даже такой «Зенит» красно-белые не смогли обыграть. Решила психология.

— В том-то и дело. Смотрю на «Спартак» и эту ошибку Селихова... Хотя он последний человек, которого я буду винить.

— Что-то с ним в последнее время это постоянно.

— С «Зенитом», «Динамо» — да, можно говорить, что это его ошибки. Но выходит «Спартак» на поле, и я чувствую, что они всего боятся.

— В этом и дело. Заранее начинают себе искать оправдание. Если ты немного недонастраиваешься, то начинаешь искать причины. Хотя сильная команда, которая ставит перед собой высокие цели, не имеет права такое говорить. Посмотри интервью футболистов. Они в себе ничего не ищут, ищут на стороне: «Там кто-то ошибся, здесь, тут не свистнул». Да, бывают ошибки, но ты должен пахать на поле. Это трудная задача для тренера — держать команду воедино. Хотя Семаку же удается это как-то делать, имея русских, которые сидят на скамейке. Не думаю, что это так просто.

В том же «Спартаке» много недовольных футболистов, которые не играют. Например, игрок смотрит, тренируется, по его мнению, может быть, он заслуживает места в основном составе, а выходит другой футболист. Начинаются терки. Это все должен предвидеть тренер. Особенно в такой команде, где много болельщиков, много хайпа, все хотят что-то рассказать. Люди начинают уделять внимание соцсетям, перепискам... Так тренируйся больше! Если ты не можешь обыграть Малкома, поймать Клаудиньо с мячом, это только твои проблемы. В любом матче делай подкаты сумасшедшие. Но не безрассудные прыжки в ноги, а именно чистые. Самое важное — не удалиться, нужно понимать ответственность. Если кто-то делает такие ошибки, получает красную каточку — значит, нет психологической устойчивости. Это вопросы к тренерскому штабу. Это и про Дуарте, и про Соболева, когда он упал в эпизоде, где должен был устоять на ногах и бежать.

Мы давно говорили об этой манере: когда защитники встают, мяч корпусом закрывают и потом на мяч по своей инициативе падают. Пару раз не свистнули такие эпизоды — сейчас ни одного падения нет. Сейчас ввели ВАР — постоянные падения в штрафной. С этим что-то надо делать.

— Для тебя не дикая ситуация, что на Бальде не назначили пенальти?

— Не дикая. Я и по недавнему матчу в Самаре сказал, что это не пенальти, когда в пользу «Зенита» поставили за падение Кузяева. И еще три эпизода, которые до этого были в чемпионате, — тоже не пенальти.

— И на Тюкавине в Питере — тоже?

— Два совершенно разных эпизода. Когда тебе просто наступают — это одно. Когда бьют вскользь — это другое. Кузяев отдал передачу, потом только игрок наступил чуть-чуть. Это не пенальти. Здесь тоже игрок «Спартака» отдал передачу, потом вскользь наступили. Для меня это не 11-метровый. Вопрос к судьям, почему один судья рассудил так, а другой — по-другому. Вот в матче «Динамо» с «Химками» был стопроцентный пенальти. Он прямо наступил. Мне как футболисту понятна разница. С Кузяевым я трактовал этот эпизод так, что он уже отдал передачу, защитник пытался сыграть, не попал. И все равно защитнику попадает мяч в пятку. Он сыграл в мяч. Проблема в том, что в ЭСК подтверждают пенальти. Если мы будем ставить 11-метровые после таких легких касаний, тогда это будет чемпионат пенальтистов. Надо уже сейчас регистрировать. Не РПЛ, а пенальтистов. Наши руководители просят, чтобы судьи давали играть. Они дают играть — все начинают плакать. Вы плачете во всех моментах.

— Кузяев Зобнина толкал?

— Конечно, толкал. Но Зобнин мог устоять на ногах. Он мог бежать дальше. Это нормально. Он полностью был уверен, что судья сейчас свистнет. Но если судья выбрал планку единоборств высокую, какие к нему могут быть вопросы?

— Может что-то измениться, если главой судей станет серб Мажич?

— Много изменений не надо. Просто убрать этот левак. Надо дать понять, что никаким командам мы не даем спорные пенальти. Чтобы у них даже желания не было падать.

— Уткин уже поздравил «Зенит» с чемпионством-2024. Ты согласен, что у питерцев не будет конкуренции и в следующем сезоне?

— Нет, конечно. Все равно другие клубы должны как-то противодействовать. А как? Это грамотная селекция и хороший тренер.

— Кто-то берет Ренана, а кто-то Дуарте в Южной Америке.

— Если вы берете футболиста-иностранца, он должен быть на голову сильнее всех, кто у тебя играет. Промеса нашли, он приносит уже не один год очки, голы и удовольствие. Ищите еще таких футболистов!

Почему Сергеев получает 3-4 минуты и летит на каждый мяч, забивает победный гол, глаза горят, а Маслов выходит с видом обиженного чемпиона мира? Я понимаю, что «Спартак» — великий клуб. Но ты-то еще не великий! Я не вижу у половины команды, что они достойны носить форму красно-белых. Не по футбольным качествам, а потому что не бьются. Если тебя возят, то не убирай ножки. Дай сопернику разок! Начинают потом: «Вот им можно, а нам нельзя». Я не видел этого, что одним позволяют, а другим — нет. Хороший пример — «Факел». В Воронеже футболисты мяч вырывали с мясом у питерцев, бразильцы ножки подгибали, прыгали. Правда, на все 90 минут не хватило темп держать, но 60 минут — это уже немало. А Соболев плачет, что в Питере ему не дали сыграть. Он что, лучше выглядел в предыдущих матчах? Пока его не покритикуешь, он ходит как сонная муха. Он не должен обращать внимание на посторонние вещи. Он должен тянуться к уровню Малкома, Клаудиньо. Пускай они нервничают, пускай они будут недовольны. «Зениту» тоже тяжело держать эту планку пять лет подряд.

— Зачем Абаскаль переходит на пять защитников?

— «Спартак» все свои лучшие матчи играл в четыре защитника. Для меня это факт. У команды были хорошие матчи. Куда все делось? Абаскаль подписывает контракт. Он успокоился — и команда успокоилась. Мы, правда, можем только рассуждать, но я вижу — это так.

— «Зенит» выложил историческую картинку, где нет тебя, Денисова, Малафеева. Почему?

— Потому что те, кто за это отвечает, боятся лишний раз кого-то разозлить или напугать. В академии «Зенита» нет фотографии ни одного воспитанника. Как ты там будешь воспитывать футболистов? Такие и воспитываются: «Так, посидим на скамейке запасных, пополучаем год деньги и премиальные и закончим с футболом». Им давно пора понять, что футбол этого не прощает. Поэтому то, что мы на этих картинках не присутствуем, — нормальная ситуация. Зато Дзюба у них есть в академии. Вот и ответ. Не знаю, доходит ли это до верха или нет, но даже ту же мемориальную доску повесить Бесову, Морозову ничего не стоит. Это уважаемые люди, которые много отдали петербургскому футболу, прославляли его. Нужно с уважением относиться к таким людям. Люди, которые приходят в академию, должны это видеть, а там висит Дзюба.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

О ЦСКА

— ЦСКА сейчас реально в таком порядке, что занимает второе место?

— ЦСКА доминировал, «Оренбург» уже себя обезопасил, и, видимо, тяжело уже включаться. Видно, что ЦСКА борется за второе место, у них поставлена задача. У них это неплохо получается. Наладили игру в обороне. Дивеева перевели из центра обороны немного к краю. Видимо, тяжко ему набирать форму после травмы. Тренер это видит и наигрывает в другой формации. Лучше него, видимо, нет. Карраскаль не играет, а Обляков набрал сумасшедшую форму. Все эти моменты — тренерские. Облякова другие не смогли так раскрыть. Нужно было найти место и время, чтобы его правильно поставить.

— ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро?

— Нельзя так сказать. Думаю, что расстановка будет такой: «Зенит», «Спартак», потом ЦСКА. Будем надеяться, что «Спартак» обыграет ЦСКА в личной встрече и займет второе место. Но по игре ЦСКА намного сильнее «Спартака».

— Твое мнение о Заболотном?

— Он пашет. Это важно. Я понимаю, что хотят видеть Холлана, но где его возьмешь? Если Заболотный заслуживает места в составе, тренируется на сто процентов, то к нему претензий нет. Даже если он не забивает, он приносит пользу своими действиями.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О «Локомотиве» с «Сочи»

— О «Локомотиве». Я написал в своем Telegram-канале, что самый грамотный менеджмент в РПЛ — в этом клубе. Не согласен с теми, кто критикует команду Павла Андреева.

— А кто сейчас официально в «Локомотиве»?

— Официально об этом не сообщали, но, по моим данным, спортивным блоком занимаются Поляцкин и Хабаров.

— Хотелось бы, чтобы на официальном сайте «Локомотива» все же как-то отреагировали и сообщили нам, кто занимается командой. Хорошие люди, которые делают правильные вещи, должны быть известны. А то что-то за спиной делают... Пока получается — все отлично, когда не будет получаться, мы тоже должны знать.

— Пока кажется, что все будет лучше и лучше.

— Они по-футбольному все делают правильно, трансферы грамотные. Но многое зависит от поставленной задачи. Одно дело — быть в тройке, другое — чемпионство. Такой «Локомотив» с таким бюджетом, такими покупками должен в принципе бороться за золото. По крайней мере навязывать борьбу, чтобы «Зенит» не становился за 5-6 туров до конца чемпионом, а было поинтереснее.

— В следующем сезоне было бы адекватно ставить борьбу за тройку, подготовить команду.

— Опять же это должно делать вышестоящее руководство. Они же, наверное, разговаривали и с главным тренером, и с теми людьми, которым доверяют сейчас решать какие-то спортивные вопросы. Почему бы не объявить целью борьбу за чемпионство, но в первом сезоне быть довольным тройкой? В следующем сезоне — двойка, а дальше уже борьба за золото. Слуцкий тоже, по-моему, «Рубину» ставил условие — дать команду на пять лет, и он ее доведет до чемпионства. Довел ее до ФНЛ!

— В «Локомотиве» скинули балласт, летом в ручном режиме пару игроков докупят — и будет топ. Главное открытие сезона для меня — Карпукас. Он, по статистике, еще и главный в лиге по отборам.

— Дай бог, чтобы он прогрессировал и дальше. Но и судить по «Сочи»... Не знаю. Видимо, южанам нужна перезагрузка. Тренеры меняются — игра остается. Нужна, видимо, свежая кровь.

— Состав «Сочи» — не очень. В прошлом сезоне, похоже, прыгнули выше головы.

— Даже некоторым топ-клубам тяжело удержаться наверху. Все равно нужна правильная политика в отношении футболистов, правильная стратегия. Посмотрим, к чему это приведет «Сочи». Однозначно у них не хватает футболистов. Те игроки, которые приносили пользу, немного постарели.

— Не немного, а хорошенько.

— Ну я так, чтобы никого не обидеть.

— Вернемся к «Локомотиву». Изидор вышел и снова забил! Мне из клуба говорят, что с высокой долей вероятности он не останется, настроен уйти.

— Значит, руководство должно работать в направлении каких-то других иностранцев, которые могут заменить его не в ущерб игре «Локомотива». Помимо Изидора есть еще достаточно много хороших футболистов, на которых можно обратить внимание.

— Изидора немцы хотя бы где-то нашли. Но если он уходит и не хотят оставлять Игнатьева — это минус два нападающих. То есть точно нужно будет приглашать кого-то на подмену Дзюбе.

— Нужно смотреть, может, в структуре клуба есть кто-то на подходе.

— Там Раков есть.

— Думаю, все это понимают, какие-то выводы сделают. Не верю, что в таком клубе, как «Локомотив», не думают, кто у них будет играть впереди. Попробовали Игнатьева, думали, что смогут реанимировать, а по схеме ничего не получается. Подвернулось, что Дзюба был свободный. Они схватили, что было, от необходимости. Нужно брать нападающих, которые будут минимум года три приносить пользу.

ФК «Ахмат»

Об «Ахмате»

— «Ахмат» — на пятом месте.

— Пришел тренер со своим видением, поменял тренировочный процесс, тактические схемы. И это приносит результат. Притом что у них многие лидеры не играют, они ровно набирают очки. Значит, на правильном пути. Это команда тренера. Ташуеву удалось найти к футболистам подход, и они ему отплачивают тем же.

О «Краснодаре»

— Что думаешь о матче «Краснодар» — «Крылья»?

— «Крылья Советов» ждали усиление в лице Сычевого, а пришел Писарский. Мне кажется, он сбавил к себе требования. Он мечтал о «Зените»? Слава богу, что догадались не брать. Надо, чтоб он сначала зарекомендовал себя в «Крыльях». Такой Писарский слабее Кассьерры? Такой, конечно, слабее.

— Что, к слову, с Кассьеррой?

— Он тащил в «Сочи». Я верил поначалу в него, думал, что он назабивает своих голов. В первых матчах старался, потом заметно было, что взял сигаретку. Он видит, что Малком и Клаудиньо и так всех возят. Видимо, решил, что можно снизить к себе требования. Потом, когда перестал попадать в состав, начал работать и заслужил у Семака место в основе.

А «Краснодар» строит команду. По крайней мере пытается. Хотя там есть пара «пленных» футболистов... Я не понимаю. Галицкий говорит, что в финансовый фейр-плей не попадают. Но за эти деньги пара иностранцев просто не нужна. Лучше переделать Волкова, правого защитника. Где обороняться не надо, он нормально выглядит. В одном недавнем скучном матче, когда лучшего можно было выбирать между судьей и тренером, он хотя бы смотрелся неплохо. Естественно, молодой игрок может ошибаться, но он старается, бежит. Задача тренера заключается и в том, чтобы объяснять молодому игроку, куда бежать и как располагаться.

— Ты понял, что за тренер Ивич?

— Пока нет. У него опорником играет Кевин Ленини, у которого за два матча ни одного рывка. Что можно требовать от Ивича, если Черников сломан? Ленини — это ужас, он ходит пешком. «Краснодар» попадет под нормальную команду, и им напихают трешку. А Волков отличный игрок.

ФК «Химки»

О «Динамо»

— «Динамо» ужасно выглядело с «Химками».

— У них есть проблемы, но это не только в этом матче. Они плохо играют, их молодые футболисты остановились в развитии. Шунин пихает своим партнерам при всех. Что ты делаешь? Иди в раздевалку и напихай там. Многие говорят, что ему не все равно на команду. А мне кажется, что это показуха. Понимаю, что можно психануть, но две игры подряд... Ты не можешь обыграть «Факел» в столетие, вылетел от «Акрона» из Кубка России — это вопросы к себе, ты в коллективе, в команде, тысячу лет там. На тебя все смотрят, ты должен показывать пример и тащить «Динамо» вперед. Видно, что Йоканович потерял команду.

О «Ростове»

— Неожиданный результат в Ростове — поражение от «Факела». И если вспоминать Заболотного, то Аппаев и Гонгадзе ничуть не хуже него.

— Если бы они не играли и не боролись, то они вылетели бы. Евсеев сразу дал понять, как команда будет играть, потому что уже на второй минуте можно было давать желтые карточки игрокам «Факела». Судья не повлиял на результат игры, все решалось на поле. Арбитр давал бороться. Команда Карпина не умеет играть первым номером, не умеет вскрывать глубокую оборону. «Ростов» на контратаках — это одна команда, «Ростов» в позиционных атаках — совершенно другая. Это самое сложное в футболе, никто, кроме «Манчестер Сити», не умеет так доминировать и расставляться, чтобы вскрывать насыщенную защиту.

— Но у «Ростова» были моментики.

— «Моментики» для «Ростова», который борется за второе место, — это ничего. Карпин из «Ростова» выжимает максимум, у него играют Уткин, Комличенко, Прохин, Мелехин. Это о многом говорит.

— «Ростов» будет на четвертом месте?

— Тяжело им будет дотерпеть с таким составом. У ЦСКА и «Спартака» подбор сильнее. Но у нас в чемпионате все может быть. Буду только рад, если «Ростов» победит в оставшихся четырех матчах и займет второе место. Но если объективно посмотреть, то это трудно будет сделать. В любом случае концовка интересная. У Карпина же там спор еще есть с Байрамяном: если они занимают место в тройке, то он должен побриться.