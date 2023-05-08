Судейство золотого матча убивает интерес к РПЛ. И «Зенит» от него тоже страдает

Леонид Волотко — об испорченных впечатлениях от золотого матча.

Мнение

Мне очень хотелось, чтобы у зарубы «Зенита» со «Спартаком» был статус чемпионского матча. Команда Сергея Семака уже пару лет начинает сезон, зная, что весной получит золотые медали, — и где-то с поздней осени играет в экономрежиме. А закатить вечеринку после победы над главным соперником — лучшая мотивация, чтобы снова включиться, выдать яркий футбол и эмоционально отпраздновать титул.

Хотелось обсудить сверхатакующий состав Гильермо Абаскаля — с Промесом, Соболевым, Бальде и Зиньковским, где последнему предстояло не только креативить впереди, но и сдерживать фланг с Дугласом Сантосом, Клаудиньо и Мостовым.

Хотелось проанализировать, как Семак решит проблему отсутствия Вендела. Проверить, не перегорит ли «Зенит» на фоне разговоров о золотой игре (даже «Наполи» не справился с давлением и упустил шанс стать чемпионом дома, хотя к этому готовились и клуб, и город). Наконец, хотелось посмотреть на реакцию заточенного под атаку «Спартака», если что-то пойдет не так — и ведь это случилось после ошибки Александра Селихова.

Но какой в этом смысл, если в матче с таким количеством раскладов и интриг мы получаем гол, который засчитывают после двух очевидных нарушений — и делают вид, что ничего не произошло?

Когда в РПЛ только внедряли ВАР, я был уверен: видеоповторы не улучшат качество судейства, если ими продолжат пользоваться слабые арбитры. Но надеялся, что наличие мониторов (а в нашем случае еще и безлимитного времени на проверку) хотя бы исправит очевидные ошибки.

Не исправило. А только увеличило количество вопросов.

До сих пор загадка, как можно было не увидеть фол Клаудиньо на Тюкавине в кубковом матче с «Динамо». И почему перед голом Мостового «Спартаку» не замечают два нарушения, одно из которых должно было привести к пенальти в ворота «Зенита», а второе — к штрафному.

Эпизоды ведь даже не спорные: Алексей Николаев может сколько угодно оправдывать решение бригады, называя наступ на ногу Бальде «незначительным» и «скользящим», но мы же понимаем: за аналогичные фолы рефери указывают на точку каждую неделю.

Толчок Кузяева в спину Зобнина тоже слишком очевиден, чтобы его дополнительно разбирать: Далер не бил исподтишка, а ударил в спину в открытую и, по-хорошему, из-за желания отомстить должен был отнять у своей команды гол.

Но его засчитывают, хотя игру обслуживает Павел Кукуян — один из лучших рефери сезона, который обязан фиксировать такие нарушения и без повторов. А видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Образко даже не предлагают ему пересмотреть эпизод с пенальти на Бальде.

Самое нелепое в этой истории — что такие ошибки бьют абсолютно по всем:

По судьям и департаменту, которым точно не нужен скандал в матче такого статуса.

По «Спартаку», ведь команда Абаскаля выдала качественную игру и была близка к тому, чтобы отложить празднование чемпионства минимум на неделю. Но сама все испортила — из-за привоза Селихова, удаления Дуарте и новых ошибок сзади.

Наконец, по «Зениту», который по делу стал чемпионом, но вместо победы в золотом матче будет ассоциироваться с помощью судей. Хотя абсолютно в ней не нуждается.

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