Судейство золотого матча убивает интерес к РПЛ. И «Зенит» от него тоже страдает
Мнение
Мне очень хотелось, чтобы у зарубы «Зенита» со «Спартаком» был статус чемпионского матча. Команда Сергея Семака уже пару лет начинает сезон, зная, что весной получит золотые медали, — и где-то с поздней осени играет в экономрежиме. А закатить вечеринку после победы над главным соперником — лучшая мотивация, чтобы снова включиться, выдать яркий футбол и эмоционально отпраздновать титул.
Хотелось обсудить сверхатакующий состав Гильермо Абаскаля — с Промесом, Соболевым, Бальде и Зиньковским, где последнему предстояло не только креативить впереди, но и сдерживать фланг с Дугласом Сантосом, Клаудиньо и Мостовым.
Хотелось проанализировать, как Семак решит проблему отсутствия Вендела. Проверить, не перегорит ли «Зенит» на фоне разговоров о золотой игре (даже «Наполи» не справился с давлением и упустил шанс стать чемпионом дома, хотя к этому готовились и клуб, и город). Наконец, хотелось посмотреть на реакцию заточенного под атаку «Спартака», если что-то пойдет не так — и ведь это случилось после ошибки Александра Селихова.
Но какой в этом смысл, если в матче с таким количеством раскладов и интриг мы получаем гол, который засчитывают после двух очевидных нарушений — и делают вид, что ничего не произошло?
Когда в РПЛ только внедряли ВАР, я был уверен: видеоповторы не улучшат качество судейства, если ими продолжат пользоваться слабые арбитры. Но надеялся, что наличие мониторов (а в нашем случае еще и безлимитного времени на проверку) хотя бы исправит очевидные ошибки.
Не исправило. А только увеличило количество вопросов.
До сих пор загадка, как можно было не увидеть фол Клаудиньо на Тюкавине в кубковом матче с «Динамо». И почему перед голом Мостового «Спартаку» не замечают два нарушения, одно из которых должно было привести к пенальти в ворота «Зенита», а второе — к штрафному.
Эпизоды ведь даже не спорные: Алексей Николаев может сколько угодно оправдывать решение бригады, называя наступ на ногу Бальде «незначительным» и «скользящим», но мы же понимаем: за аналогичные фолы рефери указывают на точку каждую неделю.
Толчок Кузяева в спину Зобнина тоже слишком очевиден, чтобы его дополнительно разбирать: Далер не бил исподтишка, а ударил в спину в открытую и, по-хорошему, из-за желания отомстить должен был отнять у своей команды гол.
Но его засчитывают, хотя игру обслуживает Павел Кукуян — один из лучших рефери сезона, который обязан фиксировать такие нарушения и без повторов. А видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Образко даже не предлагают ему пересмотреть эпизод с пенальти на Бальде.
Самое нелепое в этой истории — что такие ошибки бьют абсолютно по всем:
По судьям и департаменту, которым точно не нужен скандал в матче такого статуса.
По «Спартаку», ведь команда Абаскаля выдала качественную игру и была близка к тому, чтобы отложить празднование чемпионства минимум на неделю. Но сама все испортила — из-за привоза Селихова, удаления Дуарте и новых ошибок сзади.
Наконец, по «Зениту», который по делу стал чемпионом, но вместо победы в золотом матче будет ассоциироваться с помощью судей. Хотя абсолютно в ней не нуждается.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5