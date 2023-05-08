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Сегодня, 08:00

Судейство золотого матча убивает интерес к РПЛ. И «Зенит» от него тоже страдает

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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7 мая. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. Малком и Томаш Тавареш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Волотко — об испорченных впечатлениях от золотого матча.

Мнение

Мне очень хотелось, чтобы у зарубы «Зенита» со «Спартаком» был статус чемпионского матча. Команда Сергея Семака уже пару лет начинает сезон, зная, что весной получит золотые медали, — и где-то с поздней осени играет в экономрежиме. А закатить вечеринку после победы над главным соперником — лучшая мотивация, чтобы снова включиться, выдать яркий футбол и эмоционально отпраздновать титул.

Хотелось обсудить сверхатакующий состав Гильермо Абаскаля — с Промесом, Соболевым, Бальде и Зиньковским, где последнему предстояло не только креативить впереди, но и сдерживать фланг с Дугласом Сантосом, Клаудиньо и Мостовым.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Андрей Мостовой. Судьи и их адвокаты украли российский футбол. Кто ответит за скандал в Санкт-Петербурге?

Хотелось проанализировать, как Семак решит проблему отсутствия Вендела. Проверить, не перегорит ли «Зенит» на фоне разговоров о золотой игре (даже «Наполи» не справился с давлением и упустил шанс стать чемпионом дома, хотя к этому готовились и клуб, и город). Наконец, хотелось посмотреть на реакцию заточенного под атаку «Спартака», если что-то пойдет не так — и ведь это случилось после ошибки Александра Селихова.

Но какой в этом смысл, если в матче с таким количеством раскладов и интриг мы получаем гол, который засчитывают после двух очевидных нарушений — и делают вид, что ничего не произошло?

Когда в РПЛ только внедряли ВАР, я был уверен: видеоповторы не улучшат качество судейства, если ими продолжат пользоваться слабые арбитры. Но надеялся, что наличие мониторов (а в нашем случае еще и безлимитного времени на проверку) хотя бы исправит очевидные ошибки.

Не исправило. А только увеличило количество вопросов.

До сих пор загадка, как можно было не увидеть фол Клаудиньо на Тюкавине в кубковом матче с «Динамо». И почему перед голом Мостового «Спартаку» не замечают два нарушения, одно из которых должно было привести к пенальти в ворота «Зенита», а второе — к штрафному.

Эпизоды ведь даже не спорные: Алексей Николаев может сколько угодно оправдывать решение бригады, называя наступ на ногу Бальде «незначительным» и «скользящим», но мы же понимаем: за аналогичные фолы рефери указывают на точку каждую неделю.

Павел Кукуян и&nbsp;эпизоды матчей РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?

Толчок Кузяева в спину Зобнина тоже слишком очевиден, чтобы его дополнительно разбирать: Далер не бил исподтишка, а ударил в спину в открытую и, по-хорошему, из-за желания отомстить должен был отнять у своей команды гол.

Но его засчитывают, хотя игру обслуживает Павел Кукуян — один из лучших рефери сезона, который обязан фиксировать такие нарушения и без повторов. А видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Образко даже не предлагают ему пересмотреть эпизод с пенальти на Бальде.

Самое нелепое в этой истории — что такие ошибки бьют абсолютно по всем:

По судьям и департаменту, которым точно не нужен скандал в матче такого статуса.

Павел Кукуян. Департамент судейства ответил «СЭ» на вопросы о работе бригады Кукуяна

По «Спартаку», ведь команда Абаскаля выдала качественную игру и была близка к тому, чтобы отложить празднование чемпионства минимум на неделю. Но сама все испортила — из-за привоза Селихова, удаления Дуарте и новых ошибок сзади.

Наконец, по «Зениту», который по делу стал чемпионом, но вместо победы в золотом матче будет ассоциироваться с помощью судей. Хотя абсолютно в ней не нуждается.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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