«Не знаю, что могло пойти не так...» Кутепов — о переводе в молодежную команду
С приходом нового тренера Пепа Клотета в «Торпедо» многое изменилось. В частности, из первой команды по неизвестным причинам были выведены некоторые игроки. Подробностями отстранения, а также мыслями о будущем в клубе в интервью «СЭ» поделился защитник Илья Кутепов.
«Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с нашим отстранением возмутила»
— Илья, как у вас сейчас обстоят дела?
— Нахожусь в расположении молодежной команды «Торпедо». Продолжаю работать, тренироваться, поддерживать себя в форме.
— Главный вопрос, который интересует всех: за что все же вас отстранили?
— Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало.
— Был ли какой-то диалог с президентом «Торпедо» Савиным или главным тренером Клотетом после отстранения?
— В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем (Савиным. — Прим. «СЭ»). Были вместе с Нетфуллиным, обрисовали президенту ситуацию. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодежной команды. Мой агент также связывался с Савиным — получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит. Больше разговоров на эту тему не было.
— Клотет — четвертый тренер «Торпедо» в этом сезоне. Вы были основным защитником при Бородюке, Ковардаеве и Талалаеве. Что пошло не так?
— Не знаю, что могло пойти не так. У тренеров, которые были в «Торпедо» до Клотета, я играл, а тут неожиданно для себя перестал. Значит, у него свое видение.
— Бабурин в Коммент.Шоу рассказывал, что вы общаетесь на тему отстранения. А с другими в команде?
— Да, мы переписываемся с Егором и другими ребятами. Конечно, обсуждали и эту тему. Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с нашим отстранением возмутила.
«Нет обид на клуб»
— Как в молодежке восприняли ваше появление?
— Довольно спокойно отреагировали. К ним не впервые отправляют игроков из основной команды. Шапич уже давно тренируется с молодежкой, помимо него были и другие ребята. Никого это особо не удивило.
— Помимо вас отстранили еще Журавлева и Нетфуллина. Никто так и не понял, что происходит. Когда вы сможете вернуться?
— Не знаю. Сейчас уже не думаю, что это возможно — мой контракт заканчивается летом. Но могу говорить только за себя. У Журавлева и Нетфуллина соглашения действуют дольше, у них еще есть возможность вернуться. Опять же, все зависит от руководства и тренерского штаба. Посмотрим, как эта ситуация разрешится.
— Можно ли сказать, что, по сути, сезон для вас уже окончен?
— Нет, я не могу сказать, что сезон закончен. Мой контракт действует, я являюсь игроком ФК «Торпедо». Да, сейчас тренируюсь с молодежной командой, но полностью от и до выполняю все условия трудового договора. И буду выполнять до его окончания, то есть до последнего тура.
— У вас контракт с «Торпедо» по схеме 1+1. В каком случае он пролонгируется? Вы задумывались о своем будущем?
— Мой контракт может быть пролонгирован на один сезон, если команда сохранит прописку в РПЛ. О своем будущем в сложившейся ситуации я, конечно, задумываюсь. На связи с агентом, работа ведется. Постараемся найти лучший выход из этой ситуации, чтобы ни у кого не осталось обид и претензий друг к другу. Хотя у меня и нет никаких обид на клуб.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6