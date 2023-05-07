ЦСКА врывается на вторую строчку! Но Акинфеева расстроили «парашютом»

«Оренбург» не сдается так просто.

ЦСКА — в гонке

«Ростов» неожиданно уступил «Факелу» дома — и перед встречей с «Оренбургом» армейцам открылся путь на вторую строчку. Оставались мелочи — обыграть Личку и дождаться результатов матча «Зенита» и «Спартака».

Шансы перед игрой были отличные — среди всех претендентов на серебро у ЦСКА лучшая весна. Команда Федотова с начала марта проиграла только «Сочи» в дебютной игре Бердыева и 2DROTS в товарищеской встрече — остальные матчи армейцы забрали и успели даже выйти в финал Кубка России.

Нереальный Обляков

Один из героев весны — Иван Обляков. Полузащитник особенно разошелся к апрелю и в пяти матчах оформил 4+2 по «гол+пас». Его закономерно признали лучшим игроком месяца — но в мае Иван уже успел отдать ассист Чалову, забившему победный мяч. А на счету самого Облякова победный гол в ворота «Ахмата» и «Химок». Парень в полном порядке.

Бесстрашный «Оренбург»

Оренбуржский клуб часто в своей истории становился проблемой для больших команд. Эпоха Марцела Лички не стала исключением — хотя у него в ростере есть обидные поражения от «Спартака» и «Зенита» (питерцы вообще разбили его 8:0), тренер многим портил настроение. Победа над «Спартаком», ничьи с ЦСКА и «Ростовом», разгром «Краснодара» — «Оренбург» умеет удивлять.

Перед встречей с армейцами гости проиграли только в одном матче с 10 марта — наткнулись на «Локо». А «Спартак», «Сочи» и «Ростов» в играх с Марцелом Личкой теряли очки, так что Владимиру Федотову было о чем подумать перед встречей.

Скромная победа

В ЦСКА верно оценили угрозу и подготовились хорошо — первый гол армейцы заколотили уже на 8-й минуте, после углового отличился Игорь Дивеев. Красно-синие не успокоились и продолжили давление, «Оренбург» сопротивлялся и пытался сравнять большую часть матча (все же его трудно назвать аутсайдером). Несколько раз даже приходилось серьезно включаться Игорю Акинфееву.

Под конец встречи Чалов и Медина поймали оренбуржцев на ошибке и легко организовали второй гол — Федор спокойно забил. Мяч оказался победным, потому что на 94-й минуте Степан Оганесян убежал от Дивеева и «парашютом» перекинул Акинфеева — Игорь в итоге остался без сухого матча.

Но главное — ЦСКА победил и поднялся на вторую строчку. Став, кстати, единственным из трех претендентов на серебро, кто не потерял очки с «Оренбургом». Команда Лички же продолжает сражение за топ-5 — до пятой строчки всего четыре очка.