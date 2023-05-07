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ЦСКА врывается на вторую строчку! Но Акинфеева расстроили «парашютом»

Артем Белинин
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7 мая. ЦСКА — «Оренбург» — 2:1.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
«Оренбург» не сдается так просто.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Оренбург

ЦСКА — в гонке

«Ростов» неожиданно уступил «Факелу» дома — и перед встречей с «Оренбургом» армейцам открылся путь на вторую строчку. Оставались мелочи — обыграть Личку и дождаться результатов матча «Зенита» и «Спартака».

Шансы перед игрой были отличные — среди всех претендентов на серебро у ЦСКА лучшая весна. Команда Федотова с начала марта проиграла только «Сочи» в дебютной игре Бердыева и 2DROTS в товарищеской встрече — остальные матчи армейцы забрали и успели даже выйти в финал Кубка России.

Хорен Байрамян в&nbsp;матче &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;. «Факел» подарил «Зениту» чемпионский матч. Евсеев обыграл «Ростов» без Карпина

Нереальный Обляков

Один из героев весны — Иван Обляков. Полузащитник особенно разошелся к апрелю и в пяти матчах оформил 4+2 по «гол+пас». Его закономерно признали лучшим игроком месяца — но в мае Иван уже успел отдать ассист Чалову, забившему победный мяч. А на счету самого Облякова победный гол в ворота «Ахмата» и «Химок». Парень в полном порядке.

Бесстрашный «Оренбург»

Оренбуржский клуб часто в своей истории становился проблемой для больших команд. Эпоха Марцела Лички не стала исключением — хотя у него в ростере есть обидные поражения от «Спартака» и «Зенита» (питерцы вообще разбили его 8:0), тренер многим портил настроение. Победа над «Спартаком», ничьи с ЦСКА и «Ростовом», разгром «Краснодара» — «Оренбург» умеет удивлять.

Перед встречей с армейцами гости проиграли только в одном матче с 10 марта — наткнулись на «Локо». А «Спартак», «Сочи» и «Ростов» в играх с Марцелом Личкой теряли очки, так что Владимиру Федотову было о чем подумать перед встречей.

Скромная победа

В ЦСКА верно оценили угрозу и подготовились хорошо — первый гол армейцы заколотили уже на 8-й минуте, после углового отличился Игорь Дивеев. Красно-синие не успокоились и продолжили давление, «Оренбург» сопротивлялся и пытался сравнять большую часть матча (все же его трудно назвать аутсайдером). Несколько раз даже приходилось серьезно включаться Игорю Акинфееву.

Под конец встречи Чалов и Медина поймали оренбуржцев на ошибке и легко организовали второй гол — Федор спокойно забил. Мяч оказался победным, потому что на 94-й минуте Степан Оганесян убежал от Дивеева и «парашютом» перекинул Акинфеева — Игорь в итоге остался без сухого матча.

Но главное — ЦСКА победил и поднялся на вторую строчку. Став, кстати, единственным из трех претендентов на серебро, кто не потерял очки с «Оренбургом». Команда Лички же продолжает сражение за топ-5 — до пятой строчки всего четыре очка.

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ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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