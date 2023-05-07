ЦСКА врывается на вторую строчку! Но Акинфеева расстроили «парашютом»
ЦСКА — в гонке
«Ростов» неожиданно уступил «Факелу» дома — и перед встречей с «Оренбургом» армейцам открылся путь на вторую строчку. Оставались мелочи — обыграть Личку и дождаться результатов матча «Зенита» и «Спартака».
Шансы перед игрой были отличные — среди всех претендентов на серебро у ЦСКА лучшая весна. Команда Федотова с начала марта проиграла только «Сочи» в дебютной игре Бердыева и 2DROTS в товарищеской встрече — остальные матчи армейцы забрали и успели даже выйти в финал Кубка России.
Нереальный Обляков
Один из героев весны — Иван Обляков. Полузащитник особенно разошелся к апрелю и в пяти матчах оформил 4+2 по «гол+пас». Его закономерно признали лучшим игроком месяца — но в мае Иван уже успел отдать ассист Чалову, забившему победный мяч. А на счету самого Облякова победный гол в ворота «Ахмата» и «Химок». Парень в полном порядке.
Бесстрашный «Оренбург»
Оренбуржский клуб часто в своей истории становился проблемой для больших команд. Эпоха Марцела Лички не стала исключением — хотя у него в ростере есть обидные поражения от «Спартака» и «Зенита» (питерцы вообще разбили его 8:0), тренер многим портил настроение. Победа над «Спартаком», ничьи с ЦСКА и «Ростовом», разгром «Краснодара» — «Оренбург» умеет удивлять.
Перед встречей с армейцами гости проиграли только в одном матче с 10 марта — наткнулись на «Локо». А «Спартак», «Сочи» и «Ростов» в играх с Марцелом Личкой теряли очки, так что Владимиру Федотову было о чем подумать перед встречей.
Скромная победа
В ЦСКА верно оценили угрозу и подготовились хорошо — первый гол армейцы заколотили уже на 8-й минуте, после углового отличился Игорь Дивеев. Красно-синие не успокоились и продолжили давление, «Оренбург» сопротивлялся и пытался сравнять большую часть матча (все же его трудно назвать аутсайдером). Несколько раз даже приходилось серьезно включаться Игорю Акинфееву.
Под конец встречи Чалов и Медина поймали оренбуржцев на ошибке и легко организовали второй гол — Федор спокойно забил. Мяч оказался победным, потому что на 94-й минуте Степан Оганесян убежал от Дивеева и «парашютом» перекинул Акинфеева — Игорь в итоге остался без сухого матча.
Но главное — ЦСКА победил и поднялся на вторую строчку. Став, кстати, единственным из трех претендентов на серебро, кто не потерял очки с «Оренбургом». Команда Лички же продолжает сражение за топ-5 — до пятой строчки всего четыре очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5