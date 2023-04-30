Новый трюк Дзюбы: теперь — гол ударом скорпиона! «Локо» не заметил «Химки»
У «Локомотива» уже нет конкретной турнирной цели: от зоны стыковых матчей красно-зеленые отдалились на почтенное расстояние, а о медалях перед рестартом даже заикаться было неприлично. При этом у Михаила Галактионова есть достойные локальные задачи: например, финишировать в верхней половине таблицы или стать лучшей командой весны. Не менее важно и наиграть связи, которые позволят «Локомотиву» уже в следующем сезоне вновь претендовать на самые высокие места.
«Химки», в отличие от железнодорожников, могут не выдумывать себе мотивацию — после внезапной победы «Факела» над «Динамо» подмосковная команда отстала от воронежцев и теперь должна играть на победу даже в гостях у соперников более высокого класса.
А что делать, если твой состав уступает оппоненту, да и времени что-то наиграть было немного, ведь ты едва возглавил команду? Делать упор на стандартные положения! «Химкам» и в матче с «Торпедо» сильно помогли штрафные, угловые и, разумеется, пенальти, но там было сражение равных. А в Черкизове план красно-черных выглядел совсем иначе.
?Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей
Андрей Талалаев оставил победный состав почти нетронутым — только травмированного Магомедова заменил Главчич. Но тактика явно изменилась, о чем говорило аномальное число фолов в стартовые полчаса. «Химкам» определенно не был выгоден высокий темп игры, поэтому они сразу начали сбивать его мелкими фолами и, что самое интересное, втянули в свой план и «Локомотив». Когда нарушают правила на тебе, ты часто стремишься ответить, так что удивительного тут мало. Хозяева слишком часто фолили, из-за чего «Локо» никак не мог поймать свою игру.
Еще одна характерная черта матча — уже упомянутые стандарты. В первые минуты вообще все шло по сценарию Талалаева: у «Локо» совершенно не клеилась позиционная игра, Тикнизян с Магкеевым получили по предупреждению, а «Химки» даже создали первый голевой момент — как раз после розыгрыша штрафного едва не забил Лео Андраде.
Казалось, у «Локо» был единственный атакующий план — навесы на Дзюбу. Но, конечно, это неправда, просто поначалу больше ничего не получалось. Подачи на Артема, кстати, тоже — Талалаев явно дал установку самому габаритному и высокому футболисту команды, Виталию Лысцову, играть с Дзюбой персонально, и до перерыва защитник неплохо справлялся с задачей.
Скорее всего, будь счет 0:0, игра проходила бы так и дальше, но идиллию «Химок» сломал пенальти на исходе получаса — Глушенкова снесли, а Миранчук открыл счет. Однако еще до перерыва подмосковная команда едва не забила — Долгов с углового попал в штангу.
Положение «Химок» к перерыву не выглядело безнадежным. Да, гости отдали мяч и подчеркнуто больше разрушали чужую игру, чем создавали свою, но моменты были. Но «Локомотив» тоже силен стандартными положениями и уже на 52-й минуте забил с углового, как и в предыдущем туре с ЦСКА. Только на этот раз подачу замкнул не Изидор, а Дзюба. Да как! Артему удался пусть не идеальный, но все же удар скорпиона.
Этот гол не скосил «Химки» — они уже через восемь минут отыграли один мяч усилиями Руденко. Но дальше у гостей будто бы иссякли силы. Вероятно, они стали слишком много думать об атаке и забыли про установку — нарушений правил становилось все меньше, а «Локо» постепенно раскрутил темп и выдал убийственный отрезок из шести минут, в ходе которого подряд забили сразу три форварда: Дзюба, Игнатьев и Изидор.
Конечно, это был нокаут. При счете 1:5 «Химки» уже не нашли в себе никаких сил на борьбу, хотя по инерции продолжали нестись вперед. Однако это было только на руку хозяевам, которые скорее могли увеличить разрыв в счете, чем пропустить, — например, на 90-й минуте не повезло Тикнизяну. «Локо» уверенно победил и продолжил восхождение, а «Химки» отстали от зоны стыковых матчей на четыре очка.
Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5