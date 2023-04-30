Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:10

Новый трюк Дзюбы: теперь — гол ударом скорпиона! «Локо» не заметил «Химки»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Дзюба в штрафной соперника в матче «Локомотив» — «Химки» (5:1).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Блестящая победа красно-зеленых — 5:1!

У «Локомотива» уже нет конкретной турнирной цели: от зоны стыковых матчей красно-зеленые отдалились на почтенное расстояние, а о медалях перед рестартом даже заикаться было неприлично. При этом у Михаила Галактионова есть достойные локальные задачи: например, финишировать в верхней половине таблицы или стать лучшей командой весны. Не менее важно и наиграть связи, которые позволят «Локомотиву» уже в следующем сезоне вновь претендовать на самые высокие места.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
5:1
Химки

«Химки», в отличие от железнодорожников, могут не выдумывать себе мотивацию — после внезапной победы «Факела» над «Динамо» подмосковная команда отстала от воронежцев и теперь должна играть на победу даже в гостях у соперников более высокого класса.

А что делать, если твой состав уступает оппоненту, да и времени что-то наиграть было немного, ведь ты едва возглавил команду? Делать упор на стандартные положения! «Химкам» и в матче с «Торпедо» сильно помогли штрафные, угловые и, разумеется, пенальти, но там было сражение равных. А в Черкизове план красно-черных выглядел совсем иначе.

?Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

Андрей Талалаев оставил победный состав почти нетронутым — только травмированного Магомедова заменил Главчич. Но тактика явно изменилась, о чем говорило аномальное число фолов в стартовые полчаса. «Химкам» определенно не был выгоден высокий темп игры, поэтому они сразу начали сбивать его мелкими фолами и, что самое интересное, втянули в свой план и «Локомотив». Когда нарушают правила на тебе, ты часто стремишься ответить, так что удивительного тут мало. Хозяева слишком часто фолили, из-за чего «Локо» никак не мог поймать свою игру.

Футболисты &laquo;Химок&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Торпедо&raquo;. Безумная битва за выживание в РПЛ! «Химки» нокаутировали «Торпедо» и близки к спасению

Еще одна характерная черта матча — уже упомянутые стандарты. В первые минуты вообще все шло по сценарию Талалаева: у «Локо» совершенно не клеилась позиционная игра, Тикнизян с Магкеевым получили по предупреждению, а «Химки» даже создали первый голевой момент — как раз после розыгрыша штрафного едва не забил Лео Андраде.

Казалось, у «Локо» был единственный атакующий план — навесы на Дзюбу. Но, конечно, это неправда, просто поначалу больше ничего не получалось. Подачи на Артема, кстати, тоже — Талалаев явно дал установку самому габаритному и высокому футболисту команды, Виталию Лысцову, играть с Дзюбой персонально, и до перерыва защитник неплохо справлялся с задачей.

Скорее всего, будь счет 0:0, игра проходила бы так и дальше, но идиллию «Химок» сломал пенальти на исходе получаса — Глушенкова снесли, а Миранчук открыл счет. Однако еще до перерыва подмосковная команда едва не забила — Долгов с углового попал в штангу.

Положение «Химок» к перерыву не выглядело безнадежным. Да, гости отдали мяч и подчеркнуто больше разрушали чужую игру, чем создавали свою, но моменты были. Но «Локомотив» тоже силен стандартными положениями и уже на 52-й минуте забил с углового, как и в предыдущем туре с ЦСКА. Только на этот раз подачу замкнул не Изидор, а Дзюба. Да как! Артему удался пусть не идеальный, но все же удар скорпиона.

Этот гол не скосил «Химки» — они уже через восемь минут отыграли один мяч усилиями Руденко. Но дальше у гостей будто бы иссякли силы. Вероятно, они стали слишком много думать об атаке и забыли про установку — нарушений правил становилось все меньше, а «Локо» постепенно раскрутил темп и выдал убийственный отрезок из шести минут, в ходе которого подряд забили сразу три форварда: Дзюба, Игнатьев и Изидор.

Конечно, это был нокаут. При счете 1:5 «Химки» уже не нашли в себе никаких сил на борьбу, хотя по инерции продолжали нестись вперед. Однако это было только на руку хозяевам, которые скорее могли увеличить разрыв в счете, чем пропустить, — например, на 90-й минуте не повезло Тикнизяну. «Локо» уверенно победил и продолжил восхождение, а «Химки» отстали от зоны стыковых матчей на четыре очка.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Вильсон Изидор
14
91
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Эштреков оценил победу «Локомотива» над «Химками» в матче 25-го тура РПЛ
Нагорных: «С Дзюбой договорились, что все точки поставим после окончания чемпионата»
Нагорных о Пиняеве: «Не хотим сейчас рисковать им, у него небольшой дискомфорт»
Баринов оценил гол Дзюбы в ворота «Химок»
Баринов объяснил, благодаря чему «Локомотив» победил «Химки»
Дзюба о «Химках»: «Есть там один неприятный персонаж, недавно появился, но фамилию называть не буду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Не хотел видеть игру от обороны. Даже Гаранин ставил красивый футбол». Ротенберг — об уходе Бердыева из «Сочи» и судействе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости