«Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?
Падение Малкома
Для судей игра началась неплохо. На 22-й минуте Павел Кукуян правильно разобрался в случившемся в штрафной площади красно-белых, не назначил пенальти в их ворота и продолжил игру.
В том моменте Малком вел борьбу с Томашем Таварешем и упал. На газоне он оказался не из-за какого-либо нарушения правил со стороны спартаковского защитника. Оснований для назначения 11-метрового удара не возникло.
Такие эпизоды Кукуян нередко и раньше щелкал как орешки, и тут он не сплоховал.
Фол на Бальде
А вот на 38-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал фол на Кейта Бальде и не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Образко не стали вмешиваться в действия судьи.
Кукуян с той позиции, которую занимал, вряд ли мог разглядеть все детали случившегося — наступ-удар зенитовца по голеностопу Бальде. В такой ситуации возникает вопрос к его видеопомощникам. Почему они не сочли это фолом и не предложили рефери посмотреть видеозапись?
Конечно, можно попытаться поддержать Кукуяна и сказать, что наступ-удар получился не таким сильным. Но в матчах чемпионата России-2022/23 хватало случаев, когда в подобных моментах назначались штрафные удары без показа желтой карточки.
Отмечу, что решение о назначении в качестве ВАР Иванова выглядело неправильным — с учетом многочисленных скандалов, связанных с его решениями в матчах с участием «Спартака».
Кроме того, эпизод с Бальде можно сравнить с моментом матча 25-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» (1:5). На 14-й минуте судья Иванов не назначил пенальти в ворота самарцев. Он не заметил, что Глен Бейл в своей штрафной площади ударил Далера Кузяева шипами в голеностоп.
Решение судьи было изменено только после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Игоря Демешко, а также просмотра видеоповторов. В итоге Бейл был наказан 11-метровым ударом.
Кузяев толкнул Зобнина
На 39-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» сине-бело-голубые забили второй гол, который Кукуян засчитал. Правильно ли поступил судья?
В ходе атаки хозяев поля упал Роман Зобнин, которого в спину толкнул Далер Кузяев. После этого прошло 16 секунд, зенитовцы сделали в общей сложности девять передач, а один из спартаковцев сыграл в мяч и попытался выбить его из штрафной площади.
Кукуян атаку не остановил и взятие ворот засчитал. Видеоассистенты Иванов и Образко провели проверку и в действия судьи не вмешались. Причины могут быть разными: либо они не квалифицировали действия Кузяева как фол, либо затем не посчитали происходившее единой фазой атаки.
В любом случае вопрос в данной ситуации должен быть адресован не ВАР (это действительно не одна фаза атаки), а Кукуяну, который не зафиксировал фол Кузяева и продолжил игру. Именно его ошибочное решение привело к возникновению спорной ситуации, в которую ВАР уже не могли вмешаться. «Открутить» момент назад было невозможно.
Удаление Дуарте и неудаление Акбашева
На 73-й минуте судья, находясь очень далеко от того места, где случилось нарушение правил Алексисом Дуарте, неверно оценил его фол на Малкоме и ограничился вынесением предупреждения. Возможно, арбитр доверился первому ассистенту Максиму Ковалеву.
Но после правильного вмешательства видеоассистентов и последовавшего за этим просмотра Кукуяном повторов решение рефери было изменено. Он отменил желтую карточку и удалил спартаковца с показом красной карточки.
С решением судьи следует согласиться: место контакта, сила удара, открытые шипы, вероятность перелома — все это свидетельствовало в пользу удаления. Но почему тогда избежал красной карточки игрок «Факела» Роман Акбашев в матче этого тура с «Ростовом» (2:0)? На 34-й минуте он прыгнул в соперника и ударил его открытыми шипами. Судья Евгений Кукуляк вынес только предупреждение — ВАР Павел Шадыханов в действия арбитра не вмешался. Случаи Дуарте и Акбашева отличаются в некоторых деталях, но схожи в одном — высокой вероятности нанесения серьезной травмы и силе удара шипами.
Кукуяну снова понадобилась помощь ВАР
На 82-й минуте Кукуян не увидел, что Дмитрий Чистяков с нарушением правил остановил продвижение Кристофера Мартинса в зенитовской штрафной площади. Судье потребовалась помощь видеоассистентов Иванова и Образко. Только после этого и просмотра повторов рефери исправил свою ошибку и указал на 11-метровую отметку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5