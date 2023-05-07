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Судейство

Сегодня, 21:30

«Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Павел Кукуян и эпизоды матчей РПЛ
Павел Кукуян и эпизоды матчей РПЛ.
Золотая игра чемпионата России-2022/23, как и весь турнир, привлекла внимание не только действиями футболистов, но и спорными и ошибочными решениями бригады арбитров Павла Кукуяна.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Спартак

Падение Малкома

Для судей игра началась неплохо. На 22-й минуте Павел Кукуян правильно разобрался в случившемся в штрафной площади красно-белых, не назначил пенальти в их ворота и продолжил игру.

В том моменте Малком вел борьбу с Томашем Таварешем и упал. На газоне он оказался не из-за какого-либо нарушения правил со стороны спартаковского защитника. Оснований для назначения 11-метрового удара не возникло.

Такие эпизоды Кукуян нередко и раньше щелкал как орешки, и тут он не сплоховал.

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Фол на Бальде

А вот на 38-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал фол на Кейта Бальде и не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Образко не стали вмешиваться в действия судьи.

Кукуян с той позиции, которую занимал, вряд ли мог разглядеть все детали случившегося — наступ-удар зенитовца по голеностопу Бальде. В такой ситуации возникает вопрос к его видеопомощникам. Почему они не сочли это фолом и не предложили рефери посмотреть видеозапись?

Конечно, можно попытаться поддержать Кукуяна и сказать, что наступ-удар получился не таким сильным. Но в матчах чемпионата России-2022/23 хватало случаев, когда в подобных моментах назначались штрафные удары без показа желтой карточки.

Отмечу, что решение о назначении в качестве ВАР Иванова выглядело неправильным — с учетом многочисленных скандалов, связанных с его решениями в матчах с участием «Спартака».

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Кроме того, эпизод с Бальде можно сравнить с моментом матча 25-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» (1:5). На 14-й минуте судья Иванов не назначил пенальти в ворота самарцев. Он не заметил, что Глен Бейл в своей штрафной площади ударил Далера Кузяева шипами в голеностоп.

Решение судьи было изменено только после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Игоря Демешко, а также просмотра видеоповторов. В итоге Бейл был наказан 11-метровым ударом.

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Кузяев толкнул Зобнина

На 39-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» сине-бело-голубые забили второй гол, который Кукуян засчитал. Правильно ли поступил судья?

В ходе атаки хозяев поля упал Роман Зобнин, которого в спину толкнул Далер Кузяев. После этого прошло 16 секунд, зенитовцы сделали в общей сложности девять передач, а один из спартаковцев сыграл в мяч и попытался выбить его из штрафной площади.

Далер Кузяев (&laquo;Зенит&raquo;) толкает Романа Зобнина (&laquo;Спартак&raquo;) в&nbsp;матче 26-го тура РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кузяев подтолкнул Зобнина. Почему засчитан гол и не вмешался ВАР?

Кукуян атаку не остановил и взятие ворот засчитал. Видеоассистенты Иванов и Образко провели проверку и в действия судьи не вмешались. Причины могут быть разными: либо они не квалифицировали действия Кузяева как фол, либо затем не посчитали происходившее единой фазой атаки.

В любом случае вопрос в данной ситуации должен быть адресован не ВАР (это действительно не одна фаза атаки), а Кукуяну, который не зафиксировал фол Кузяева и продолжил игру. Именно его ошибочное решение привело к возникновению спорной ситуации, в которую ВАР уже не могли вмешаться. «Открутить» момент назад было невозможно.

Удаление Дуарте и неудаление Акбашева

На 73-й минуте судья, находясь очень далеко от того места, где случилось нарушение правил Алексисом Дуарте, неверно оценил его фол на Малкоме и ограничился вынесением предупреждения. Возможно, арбитр доверился первому ассистенту Максиму Ковалеву.

Но после правильного вмешательства видеоассистентов и последовавшего за этим просмотра Кукуяном повторов решение рефери было изменено. Он отменил желтую карточку и удалил спартаковца с показом красной карточки.

Эпизод с&nbsp;фолом Алексиса Дуарте (&laquo;Спартак&raquo;). «Зенит» — «Спартак»: Дуарте удален правильно. Но почему избежал удаления в этом туре игрок «Факела»?

С решением судьи следует согласиться: место контакта, сила удара, открытые шипы, вероятность перелома — все это свидетельствовало в пользу удаления. Но почему тогда избежал красной карточки игрок «Факела» Роман Акбашев в матче этого тура с «Ростовом» (2:0)? На 34-й минуте он прыгнул в соперника и ударил его открытыми шипами. Судья Евгений Кукуляк вынес только предупреждение — ВАР Павел Шадыханов в действия арбитра не вмешался. Случаи Дуарте и Акбашева отличаются в некоторых деталях, но схожи в одном — высокой вероятности нанесения серьезной травмы и силе удара шипами.

Кукуяну снова понадобилась помощь ВАР

На 82-й минуте Кукуян не увидел, что Дмитрий Чистяков с нарушением правил остановил продвижение Кристофера Мартинса в зенитовской штрафной площади. Судье потребовалась помощь видеоассистентов Иванова и Образко. Только после этого и просмотра повторов рефери исправил свою ошибку и указал на 11-метровую отметку.

Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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