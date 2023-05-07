«Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?

Золотая игра чемпионата России-2022/23, как и весь турнир, привлекла внимание не только действиями футболистов, но и спорными и ошибочными решениями бригады арбитров Павла Кукуяна.

Падение Малкома

Для судей игра началась неплохо. На 22-й минуте Павел Кукуян правильно разобрался в случившемся в штрафной площади красно-белых, не назначил пенальти в их ворота и продолжил игру.

В том моменте Малком вел борьбу с Томашем Таварешем и упал. На газоне он оказался не из-за какого-либо нарушения правил со стороны спартаковского защитника. Оснований для назначения 11-метрового удара не возникло.

Такие эпизоды Кукуян нередко и раньше щелкал как орешки, и тут он не сплоховал.

Фол на Бальде

А вот на 38-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал фол на Кейта Бальде и не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Видеоассистенты Сергей Иванов и Андрей Образко не стали вмешиваться в действия судьи.

Кукуян с той позиции, которую занимал, вряд ли мог разглядеть все детали случившегося — наступ-удар зенитовца по голеностопу Бальде. В такой ситуации возникает вопрос к его видеопомощникам. Почему они не сочли это фолом и не предложили рефери посмотреть видеозапись?

Конечно, можно попытаться поддержать Кукуяна и сказать, что наступ-удар получился не таким сильным. Но в матчах чемпионата России-2022/23 хватало случаев, когда в подобных моментах назначались штрафные удары без показа желтой карточки.

Отмечу, что решение о назначении в качестве ВАР Иванова выглядело неправильным — с учетом многочисленных скандалов, связанных с его решениями в матчах с участием «Спартака».

Кроме того, эпизод с Бальде можно сравнить с моментом матча 25-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Зенит» (1:5). На 14-й минуте судья Иванов не назначил пенальти в ворота самарцев. Он не заметил, что Глен Бейл в своей штрафной площади ударил Далера Кузяева шипами в голеностоп.

Решение судьи было изменено только после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Игоря Демешко, а также просмотра видеоповторов. В итоге Бейл был наказан 11-метровым ударом.

Кузяев толкнул Зобнина

На 39-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» сине-бело-голубые забили второй гол, который Кукуян засчитал. Правильно ли поступил судья?

В ходе атаки хозяев поля упал Роман Зобнин, которого в спину толкнул Далер Кузяев. После этого прошло 16 секунд, зенитовцы сделали в общей сложности девять передач, а один из спартаковцев сыграл в мяч и попытался выбить его из штрафной площади.

Кукуян атаку не остановил и взятие ворот засчитал. Видеоассистенты Иванов и Образко провели проверку и в действия судьи не вмешались. Причины могут быть разными: либо они не квалифицировали действия Кузяева как фол, либо затем не посчитали происходившее единой фазой атаки.

В любом случае вопрос в данной ситуации должен быть адресован не ВАР (это действительно не одна фаза атаки), а Кукуяну, который не зафиксировал фол Кузяева и продолжил игру. Именно его ошибочное решение привело к возникновению спорной ситуации, в которую ВАР уже не могли вмешаться. «Открутить» момент назад было невозможно.

Удаление Дуарте и неудаление Акбашева

На 73-й минуте судья, находясь очень далеко от того места, где случилось нарушение правил Алексисом Дуарте, неверно оценил его фол на Малкоме и ограничился вынесением предупреждения. Возможно, арбитр доверился первому ассистенту Максиму Ковалеву.

Но после правильного вмешательства видеоассистентов и последовавшего за этим просмотра Кукуяном повторов решение рефери было изменено. Он отменил желтую карточку и удалил спартаковца с показом красной карточки.

С решением судьи следует согласиться: место контакта, сила удара, открытые шипы, вероятность перелома — все это свидетельствовало в пользу удаления. Но почему тогда избежал красной карточки игрок «Факела» Роман Акбашев в матче этого тура с «Ростовом» (2:0)? На 34-й минуте он прыгнул в соперника и ударил его открытыми шипами. Судья Евгений Кукуляк вынес только предупреждение — ВАР Павел Шадыханов в действия арбитра не вмешался. Случаи Дуарте и Акбашева отличаются в некоторых деталях, но схожи в одном — высокой вероятности нанесения серьезной травмы и силе удара шипами.

Кукуяну снова понадобилась помощь ВАР

На 82-й минуте Кукуян не увидел, что Дмитрий Чистяков с нарушением правил остановил продвижение Кристофера Мартинса в зенитовской штрафной площади. Судье потребовалась помощь видеоассистентов Иванова и Образко. Только после этого и просмотра повторов рефери исправил свою ошибку и указал на 11-метровую отметку.