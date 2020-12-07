Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал итоги 17-го тура РПЛ, назвал причины провала «Зенита» и ЦСКА в еврокубках и объяснил, чем Маслов лучше Кутепова.

У ЦСКА не выстроена игра в атаке

— Самый яркий матч тура?

— ЦСКА — «Химки». В Питере и Краснодаре голов забили еще больше, но там был совершенно другой уровень сопротивления. Так что крупные поражения «Урала» и «Ротора» сюрпризом не стали. А вот «Химки» с приходом Игоря Черевченко из безнадежного аутсайдера быстро превратились в крепкого середняка, которого в одну калитку уже никто не обыграет. Матч с ЦСКА это подтвердил.

— Хотя по первому тайму казалось, что «Химки» ждет разгром.

— Ну не разгром, конечно... Но после гола Влашича в победе армейцев не возникало сомнений. Игра шла на одной половине поля, постоянное давление на ворота Лантратова, куча ударов, моментов. У «Химок» не было даже намека на контригру!

— Что же изменилось после перерыва?

— Начнем с того, что Кухарчук забил с нарушением правил. Он толкал Щенникова, причем настолько явно, что у меня не укладывается в голове, как судьи засчитали гол. ЦСКА на какое-то время впал в ступор, а «Химки» почувствовали уверенность и на кураже забили второй. Армейцы счет сравняли, но, чтобы дожать соперника, не хватило ни класса, ни свежести. Все-таки пятый матч за 16 дней.

— В чем главная проблема ЦСКА?

— Не выстроена игра в атаке. В том числе потому, что нет стабильного состава. Виктор Гончаренко до сих пор пробует разные сочетания. На позиции центрфорварда выходит то Чалов, то Гайч, теперь вот Шкурин. То же самое касается полузащиты, где рядом с Влашичем появляются то Эджуке, то Дзагоев, то Сигурдссон, то Ахметов. Отсюда трудности в позиционном нападении.

— Влашич в одиночку не вытягивает?

— Он очень активен, но иногда злоупотребляет индивидуальными действиями. Вынужденно — потому что у ЦСКА не просматривается четкой геометрии атак, игра впереди какая-то однобокая, лоскутная. Всё на импровизации.

— Что в ней плохого?

— Импровизация должна ложиться на отлаженную командную игру. Иначе начинается хаос. У «Зенита», кстати, похожие проблемы. Игра в атаке сводится к забросам на Дзюбу, который скидывает мяч Азмуну. Артем в таком футболе чувствует себя как рыба в воде. Но если в РПЛ эта тактика работает, то в Лиге чемпионов — уже нет.

— Почему?

— Там защитники и мощнее, и мастеровитее. Им не составляет труда справиться с банальными забросами. А других атакующих идей «Зенит» предложить не может. Плюс не хватает глубины состава, тут Сергей Семак прав. В РПЛ это не бросается в глаза, а для Лиги чемпионов у команды короткая скамейка.

— Вы понимаете, почему наши клубы второй год подряд проваливаются в еврокубках?

— Прежде всего, мы уступаем в атлетизме. 90 минут в высоком темпе не выдерживаем. В отличие от соперников, которые в своих чемпионатах привыкли к максимальной интенсивности. Еще они лучше работают с мячом, быстрее принимают решения. А у нас футбол слишком медленный и оборонительный.

— Что же делать?

— Тренеры по физподготовке, работающие в российских клубах, должны задуматься, как добиться такой же быстроты в ногах. Наверное, нужно пересмотреть методику. Раз отстаем уже и от англичан, и от испанцев, и даже от австрийцев. Впрочем, здесь вопрос не только к специалистам по «физике», но и к главным тренерам. Вот, например, Сандро Шварц. Вы заметили, насколько с его приходом в игре «Динамо» возросла интенсивность?

— Что характерно — в сжатые сроки.

— В этом плане ему было полегче — все-таки «Динамо» уже не участвует в еврокубках. По моей информации, при Шварце тренировки стали часовые, но невероятно интенсивные, темп высочайший. И команда сразу преобразилась. Заиграла быстрее, агрессивнее.

— «Динамо» может вклиниться в чемпионскую гонку?

— Если в ближайшем туре удачно сыграет на выезде с «Зенитом» - вполне. Да и зимой, думаю, какое-то усиление будет.

«Спартак» слишком предсказуем

— Владимир Быстров на днях сказал мне: «Если Доменико Тедеско не разнообразит игру, «Спартак» вряд ли удержится в тройке». Согласны?

— Конечно. Игра команды не сбалансирована. Главное, очень слабое позиционное нападение, где все сводится к индивидуальным действиям отдельных футболистов. Либо к забросам на Соболева в надежде, что тот за счет габаритов продавит оборону. Но сейчас этот вариант отпал — парень травмирован.

— «Спартак» слишком предсказуем?

— В том-то и дело! «Спартак» опасен быстрыми контратаками. Но они не проходят, если соперник играет строго от обороны. Примерно как «Химки». Создают плотность в нижней трети поля, четко перестраиваются, закрывают все зоны, лишают пространства. И тебе уже некуда бежать, ты вязнешь в этой плотности, потому что в атаке нет поставленной игры.

— Удивляет, что Тедеско всегда использует трех центральных защитников?

— На мой взгляд, можно было бы выставлять и двух. У Жиго и Джикии для этого все качества есть. Но для схемы 4-4-2 у «Спартака» нет квалифицированных крайних защитников.

— А как же Айртон?

— Он больше подходит для игры с тремя центральными, потому что в обороне не всегда надежен. То же самое относится к Мозесу. Даже при схеме 5-3-2 у «Спартака» регулярно возникают сложности. Сколько моментов создал полурезервный состав «Тамбова»! Более классная команда могла бы и наказать.

— Почему в центре обороны немец упорно предпочитает юного Маслова, а не опытного Кутепова?

— Мне кажется, большинство российских тренеров в подобной ситуации сделали бы ставку на Кутепова. Игрок сборной, заслуженный мастер спорта, блестяще проявил себя на ЧМ-2018... Но Тедеско на бэкграунд не обращает внимания. Видит, что у Маслова много ценных качеств, кое в чем Кутепова даже превосходит.

— Например?

— Паша более координированный. Лучше ведет единоборства, его сложнее обыграть один в один. Хороший первый пас. Ну и не будем забывать о перспективе — Маслов на семь лет моложе. Словом, выбор Тедеско мне понятен.

— У вас в «Спартаке-2» Маслов играл правого защитника?

— Последние полгода — исключительно центрального. Правда, мы практиковали схему 4-4-2. На Маслове вся оборона держалась, успевал подстраховывать и справа и слева. Начинал атаки, сам подключался. Настоящий лидер! При этом готов выйти и на фланге.

— Где он полезнее?

— Паша одинаково эффективен и в центре, и на правой бровке. Если что, спокойно заменит Мозеса. Уж в работоспособности ему точно не уступит. Будет носиться от флажка до флажка, нагнетать, цепляться.

— А как вам идея Тедеско использовать Кутепова в роли центрфорварда?

— Вот этого понять не могу. Загадка! Да, бывает форс-мажор, и в конце матча высокорослого защитника отправляют в нападение. Но для такой роли больше подходит Жиго.

— Почему?

— Он мощнее, лучше играет головой. А выпускать Кутепова в атаку в двух матчах подряд... Зачем? У этой затеи просто не вижу перспектив.

— Есть ли они вообще у Кутепова в «Спартаке»?

— На данный момент тренер предпочитает Джикию, Жиго и Маслова. Значит, Илья выйдет на поле только в случае травмы или дисквалификации кого-то из них. Ну или в нападение.

Зелимхан и Солтмурад

— Бакаев-младший в этом сезоне смотрится ярче брата?

— Да. Старший пока далек от оптимальных кондиций. В первую очередь физически. То ли коронавирус виноват, то ли что-то другое. Но сейчас Зелимхан совсем не похож на того футболиста, который в 2019-м тащил «Спартак» и в одиночку мог решить судьбу матча. Играет с перепадами. А Солтмурад, который на три года моложе, наоборот, в «Рубине» прибавляет на глазах. И функционально, и с точки зрения игровой зрелости. Да во всех аспектах!

— Помните, как впервые увидели Солтмурада?

— Он был худенький, словно тростинка. Казалось, ветром сдует. Я подумал: «Господи, как же в ФНЛ играть-то будет?!» Поначалу больше тайма не выдерживал. Еще и о тактике никакого представления. Брал мяч, лез на двоих-троих... Естественно, это заканчивалось потерей. Но за счет характера, воли и целеустремленности начал прогрессировать. В итоге за полтора года, что я работал в «Спартаке-2», самый качественный скачок совершил именно Бакаев-младший.

— В январе он перебрался в Казань. Правильно сделал?

— Да. Футбол, который выстраивает в «Рубине» Леонид Слуцкий, подходит Солтмураду идеально. Там все завязано на индивидуальных действиях. Слева зажигает Кварацхелия, справа — Бакаев. Скорость, дриблинг, возможность обыграть один в один — вот его стихия. Причем теперь уже чувствует, когда взять игру на себя, а когда отдать пас. Это говорит о тактической гибкости.

— «Спартаку» Бакаев-младший сейчас бы пригодился?

— Расстановка с тремя центральными защитниками не для Солтмурада. Он не сможет закрыть всю бровку, как Айртон или Мозес. Дело не только в «физике», но и в нехватке оборонительных качеств. В схеме 4-4-2 Солтмураду легче, не надо постоянно возвращаться назад.

— «Рубин» заплатил за него 20 миллионов рублей. Говорят, опция обратного выкупа для «Спартака» - 4,5 миллиона евро. Пока этих денег Солтмурад не стоит?

— Сейчас — нет. Но если со временем «Спартак» воспользуется данной опцией, я не удивлюсь.

— Уже без Тедеско?

— Почему? Если тренер разнообразит игру, начнет менять схему, тогда и у Солтмурада появится шанс себя проявить.

«Красный»

— После «Спартака-2» вы отработали сезон во второй лиге, в Смоленске. Полезный опыт?

— Да. Хотя и экстремальный.

— В чем?

— Вообще мой принцип — тренер не должен простаивать, нужна стабильная практика. На любом уровне. Вот почему в феврале решил возглавить ФК «Красный».

— Оригинальное название.

— В честь одноименного поселка. В свое время я три года работал в Смоленске с «Днепром», осталось много знакомых. Поэтому с удовольствием вернулся в те края. «Красный» в 2019-м победил в КФК и получил право на участие во втором дивизионе, в зоне «Центр». Команда мне сразу понравилась. Ребята молодые, заточены под комбинационный футбол, который я люблю. Несмотря на тяжелейшие условия, мы показывали хорошую игру, постоянно шли вверху. Лишь после двух поражений в последних турах откатились на восьмое место.

— Так какой экстрим вы имели в виду?

— Весь сезон ни врача, ни массажиста! Зарплаты смешные — 15 - 20 тысяч рублей, но и эти деньги футболисты месяцами не видели. Еле-еле сводили концы с концами, многие по вечерам тренировали детишек в разных школах. Кто-то на стройку пошел работать, кто-то продавцом в магазин, кто-то в банк... Удивительно, как мы вообще доиграли первую половину сезона!

— Вы покинули «Красный», подав заявление в Палату по разрешению споров. С вами рассчитались?

— Пока нет. Ждем. Я-то директора клуба не виню. Он как мог выкручивался. Изначально была договоренность со спонсорами, но в конце марта они неожиданно дали задний ход. Из-за этого все пошло наперекосяк.

— Объясните - зачем Смоленску два частных клуба?