После матча «Спартак» — «Тамбов» (5:1) главные тренеры команд ответили на вопросы журналистов.

О матче с «Тамбовом»

— Начало получилось не очень хорошим, первые 15-20 минут нам не удались. Но потом прибавили, стали играть лучше, но все равно немного расстроил результат после первой половины. Хотелось больше забить и создать еще моменты. Второй тайм получился уже лучше. К сожалению, что для нас типично, быстро пропустили после того, как забили второй гол. Хотя должны были добавить в уверенности и агрессии. Хорошо, что в концовке забили еще. В целом я удовлетворен, мы набрали очень важные важные три очка.

О Ещенко и его новом контракте

— Я бы хотел, чтобы контракт был продлен, если вас интересует мое мнение. Он больше чем просто игрок. Думаю, что обсудим это зимой. Андрей один из тех, кто создает атмосферу в команде, играет очень важную роль в коллективе. И настоящий профессионал — просто потрясающе работает на тренировках. Из десяти его подач с фланга восемь доходят до нападающего.

О Кутепове

— Конечно, Илья хочет играть больше, странно, если бы было наоборот. Он настоящий профессионал, никогда не унывает, у него всегда правильный настрой. Но, принимая решение в пользу Жиго, Джикии и Маслова, я думаю в первую очередь об интересах команды, а не какого-то одного человека. Да, иногда они ошибаются, но промахи допускают все, даже защитники «Реала» и «Барселоны».

О Мозесе и лени

— Мозес — не ленивый, как вам может показаться. Виктор играет очень высоко во многих ситуациях при наших позиционных атаках, много открывается за спину соперникам. Партнерам нужно видеть больше таких его подключений, над этим надо еще поработать. Но если Мозес проходит соперника один в один, мы получаем преимущество в одного игрока в этой зоне. Да, Мозес не всегда успевает вернуться назад, но это не приоритетная его задача. Его работа — это подачи с фланга, контрпрессинг. Это не проблема при трех центральных защитниках — Мозеса есть кому подстраховать. Безусловно, сил ему еще не хватает, но главное здесь — не допустить травм.

Об Урунове и его возможном уходе

— Урунов — игрок «Спартака», у него контракт с клубом. Ему нужно продолжать работать здесь, расти и развиваться. В клуб по поводу его трансфера никто не обращался. Напомню, он вышел в стартовом составе в матче с «Зенитом», это было доверие с моей стороны, но потом случилась травма. Затем Остон вышел с «Ростовом» — снова повреждение. Урунову нужно работать и доказывать право на место в составе.

Что касается главного тренера «Тамбова» Сергея Первушина, то он похвалил свою команду и выразил надежду, что сегодняшний демарш ряда игроков как-то повлияет на ситуацию в клубе.

— Учитывая все известные события, команда выглядела хорошо, — сказал Первушин. — То, что в концовке пропустили три гола и счет стал крупным, объясняется тем, что ребят, что вышли на поле, не хватило на весь матч. Не было замен и возможности освежить игру. Мне бы хотелось, чтобы матч и вся эта история повлияли на ситуацию. Нам нужен глоток свежего воздуха, нужно понимание того, что команда нужна. Мы устали постоянно выступать на чужбине. Хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание.