Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:45

Падение «Ростова» продолжается: «Ахмат» удержал первую победу и продлил кошмарную серию Карпина

«Ростов» проиграл «Ахмату» в домашнем матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Ростов» Хорена Байрамяна (справа) проиграл последней команде чемпионата России.
Фото ФК «Ростов», соцсети
Гол Уткина, новый привоз вратаря и семь матчей без побед.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:3
Ахмат

В РПЛ не так часто встречаются команды в настолько плохой форме, как у «Ростова» и «Ахмата» перед личной встречи. Желто-синие с середины сентября довольствуется максимум ничьими, а грозненский клуб до сегодняшнего дня вообще не побеждал. Ожидаемо, цена успеха — как и провала — в этой паре была очень высока.

Правило бывших

Ситуация, когда футболист играет против бывшей команды — абсолютно базовая. Реже бывает так, что игрок выступает против клуба, которому принадлежит и из которого ушел в аренду. Однако именно это произошло в матче «Ростова» и «Ахмата» — в составе грозненцев вышел арендованный у южан Даниил Уткин.

Полузащитник сорвался из команды Карпина внезапно — в последнее время он все реже появлялся на поле. В «Ахмате» лучше не стало — если в «Ростове» Даниил провел хотя бы два полных матча во всех турнирах, то в Грозном такая игра у него была всего одна. Однако на «Ростов» Сергей Ташуев поставил его в старт — и не прогадал!

На 33-й минуте именно Уткин открыл счет — причем забил головой, что для него совсем нестандартно. Праздновать не стал, но явно радовался. Еще бы: для полузащитника это первый гол в сезоне.

Три гола за три минуты

Надо сказать, что несмотря на жажду победы обеих команд, моментов в игре было не так много. Как раз до гола Уткина. А дальше посыпалось — на 34-й минуте «Ростов» ответил точным ударом Комличенко (это его четвертый мяч в чемпионате).

Но ростовчане рано порадовались — уже через полторы минуты «Ахмат» снова вышел вперед благодаря Лечи Садулаеву. Хозяева организовали гол сами себе — по старой и явно недоброй традиции завозились у своей штрафной, Осипенко неудачно вынес мяч и грозненцы в три передачи провели успешную атаку.

На этом трехминутный обмен закончился — но не голы.

Ассист Шелии, призрак Песьякова

Свой третий (и по итогу победный) мяч «Ахмат» забил красиво — зрители «Ростов Арены», к своему несчастью, стали свидетелями редчайшего вратарского голевого паса. Отличился Гиорги Шелия: на 51-й минуте он через полполя ассистировал Садулаеву.

Конечно, не обошлось без грубой ошибки — вратарь хозяев Ханкич внезапно подхватил давнюю ростовскую болезнь (которой в свое время особенно славился Сергей Песьяков) и неудачно покинул штрафную площадь: мяч просто перелетел через голкипера. Ближайший защитник Вахания партнеру тоже не помог. Садулаеву оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Кризис «Ростова» продолжается

С 60-й минуты «Ростов» пошел давить — вероятно, впервые за весь матч продемонстрировав силу. Итогом стал второй гол — на 69-й минуте с передачи Комарова отличился Мохеби. Но на большее хозяев не хватило — «Ахмат» выдержал натиск.

В битве кризисных команд сильнее оказались грозненцы. Команда Ташуева одержала первую победу в РПЛ с начала сезона, а падение «Ростова» продолжается — на этот раз желто-синие уступили сопернику, который замыкал турнирную таблицу, а теперь поднялся на 15-ю строчку. Серия без побед растянулась уже на семь игр. Карпину пора выбираться.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
Читайте также
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Африканскую многодневку «Тур дю Фасо» исключили из календаря UCI из-за допуска российских велогонщиков
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Промес забил дебютный гол в ОАЭ в первом матче за «Юнайтед»
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Президент «Ахмата» Кадыров — о победе над «Ростовом»: «Концентрация была на необходимом уровне»
Карпин: «Мысли об отставке посещают, они не связаны с футбольными вещами»
«Химки» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Дюков призвал комментаторов обращать больше внимания на положительные моменты в российском футболе
Злая лошадь и Пьянич на трибуне: ЦСКА не смог переиграть «Факел»
«Ростов» — «Ахмат»: видео голов матча РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Комментаторы мстят Карпину! Генич, Черданцев и Трушечкин прямо в эфире отреагировали на критику тренера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости