Падение «Ростова» продолжается: «Ахмат» удержал первую победу и продлил кошмарную серию Карпина
В РПЛ не так часто встречаются команды в настолько плохой форме, как у «Ростова» и «Ахмата» перед личной встречи. Желто-синие с середины сентября довольствуется максимум ничьими, а грозненский клуб до сегодняшнего дня вообще не побеждал. Ожидаемо, цена успеха — как и провала — в этой паре была очень высока.
Правило бывших
Ситуация, когда футболист играет против бывшей команды — абсолютно базовая. Реже бывает так, что игрок выступает против клуба, которому принадлежит и из которого ушел в аренду. Однако именно это произошло в матче «Ростова» и «Ахмата» — в составе грозненцев вышел арендованный у южан Даниил Уткин.
Полузащитник сорвался из команды Карпина внезапно — в последнее время он все реже появлялся на поле. В «Ахмате» лучше не стало — если в «Ростове» Даниил провел хотя бы два полных матча во всех турнирах, то в Грозном такая игра у него была всего одна. Однако на «Ростов» Сергей Ташуев поставил его в старт — и не прогадал!
На 33-й минуте именно Уткин открыл счет — причем забил головой, что для него совсем нестандартно. Праздновать не стал, но явно радовался. Еще бы: для полузащитника это первый гол в сезоне.
Три гола за три минуты
Надо сказать, что несмотря на жажду победы обеих команд, моментов в игре было не так много. Как раз до гола Уткина. А дальше посыпалось — на 34-й минуте «Ростов» ответил точным ударом Комличенко (это его четвертый мяч в чемпионате).
Но ростовчане рано порадовались — уже через полторы минуты «Ахмат» снова вышел вперед благодаря Лечи Садулаеву. Хозяева организовали гол сами себе — по старой и явно недоброй традиции завозились у своей штрафной, Осипенко неудачно вынес мяч и грозненцы в три передачи провели успешную атаку.
На этом трехминутный обмен закончился — но не голы.
Ассист Шелии, призрак Песьякова
Свой третий (и по итогу победный) мяч «Ахмат» забил красиво — зрители «Ростов Арены», к своему несчастью, стали свидетелями редчайшего вратарского голевого паса. Отличился Гиорги Шелия: на 51-й минуте он через полполя ассистировал Садулаеву.
Конечно, не обошлось без грубой ошибки — вратарь хозяев Ханкич внезапно подхватил давнюю ростовскую болезнь (которой в свое время особенно славился Сергей Песьяков) и неудачно покинул штрафную площадь: мяч просто перелетел через голкипера. Ближайший защитник Вахания партнеру тоже не помог. Садулаеву оставалось не промахнуться по пустым воротам.
Кризис «Ростова» продолжается
С 60-й минуты «Ростов» пошел давить — вероятно, впервые за весь матч продемонстрировав силу. Итогом стал второй гол — на 69-й минуте с передачи Комарова отличился Мохеби. Но на большее хозяев не хватило — «Ахмат» выдержал натиск.
В битве кризисных команд сильнее оказались грозненцы. Команда Ташуева одержала первую победу в РПЛ с начала сезона, а падение «Ростова» продолжается — на этот раз желто-синие уступили сопернику, который замыкал турнирную таблицу, а теперь поднялся на 15-ю строчку. Серия без побед растянулась уже на семь игр. Карпину пора выбираться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2