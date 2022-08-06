Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

«Посвящаем эту победу Мозесу». Абаскаль — о доминировании «Спартака»

Владимир Пушкарев
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»
Пресс-конференция после победы красно-белых в Екатеринбурге.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:2
Спартак
Голы
Промес, 27 (0:1), Игнатов, 43 (0:2)
Урал
Помазун Гогличидзе Эммерсон (Мамин, 73) Кузьмичев Коновалов (Емельянов, 80) Егорычев Мишкич Подберезкин (Бевеев, 62) Сунгатулин (Гаджимурадов, 46) Быковский (Бикфалви, 46) Каштанов
Спартак
Селихов Чернов Литвинов Мозес (Игнатов, 33, Зиньковский, 88) Умяров (Джикия, 88) Мартинс (Пруцев, 67) Зобнин Хлусевич Денисов Соболев (Николсон, 66) Промес
Предупреждения
Гаджимурадов 75’  -  Промес 28’, Хлусевич 51’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Назаров (Невинномысск)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Богданов (Верея)

«Становится тяжелее — наши самые сложные матчи впереди»

— Хочу отметить настрой, с которым вышли ребята, — сказал после победы над «Уралом» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Мы хорошо вошли в эту игру. Понимали, что «Урал» может быть опасен в вертикальных передачах, старались прессинговать. Это принесло успех. Во втором тайме не реализовали много моментов, но мы сделали комфортный счет в первом тайме. Дальше стали играть ниже, чтобы иметь пространство впереди. Эта гибкость очень важна, мы должны продолжать двигаться по нашему пути.

— Что с Виктором Мозесом?

— Сейчас мы не можем ничего сказать, завтра он пройдет обследованные. Надеемся, что сроки восстановления будут минимальными. Эту победу посвящаем ему.

— С чем связан такой удачный старт в РПЛ?

— Приятно, что мы так стартовали. Это заслуга моих футболистов. Но мы ни в коем случае не должны расслабляться и терять концентрацию.

Форвард &laquo;Спартака&raquo; Квинси Промес празднует забитый мяч. «Спартак» Абаскаля продолжает штамповать победы. И отправляет Шалимова в отставку?

— Будет ли появляться Рассказов на поле?

— Рассказов — отличный футболист. Его вклад в успех очень высок, как и других футболистов, которые играют не так часто. Они создают конкуренцию и помогают команде прогрессировать. Все хотят, чтобы Рассказов был в команде. Уверен, ему представится возможность проявить себя. И он будет к ней готов.

— С чем связаны проблемы с реализацией? Что с ударами у нападающих?

— Тут дело не только в нападающих, еще и полузащитники били по воротам. Всегда есть шанс нарваться на контратаку и пропустить, когда не реализуешь столько моментов. Нам нужно играть более агрессивно впереди, будем работать над этими компонентами.

— Не считаете ли вы, что это ваша самая легкая победа?

— Есть два важных момента. Первый — «Урал» не заслуживал поражения в матче с «Краснодаром». Они играли хорошо. Не зря вратарь «Краснодара» был признан лучшим игроком того тура. Второй — у них достаточно четкая игровая модель. У нас отличную работу провели Литвинов, Хлусевич, Денисов, удавалось хорошо закрывать зоны в центре поля. Ни один матч не является легким. Соперники с каждым разом узнают тебя все лучше и лучше. Становится сложнее. Наши самые сложные матчи будут впереди.

«Отставка? Решим в понедельник»

— Плохие итоги матча, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Урала» Игорь Шалимов. — Мы сами себе привезли голы. Во втором тайме надо было рисковать, мы перешли на четыре защитника. Но нам повезло, что «Спартак» не забил третий гол. Они давали нам шансы, мы могли сделать 2:1. Результат неудовлетворительный. Все плохо пока.

— Не пора ли вам уйти в отставку?

— Мы решим. В понедельник будет все понятно. По предсезонке ничего не предвещало такого начала. Думаю, в понедельник что-то произойдет. Мы встречаемся с руководством, будем обсуждать.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 привычек для профилактики плоскостопия
Большунов рыбачит, Нагорный гребет, Рылов уходит от тренера. Чем занимаются наши звезды спорта, пока им запрещено выступать в мире
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
«Ахмат» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Краснодар» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«А кого из серьезных соперников обыграл «Спартак»? «Краснодар»? Это была победа Левникова». Мнение Червиченко
ЦСКА — «Факел»: полузащитник армейцев Кучаев сравнял счет
Бушманов: «В эйфорию впадать не стоит, есть много моментов, над которыми надо работать»
«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд. Иван Игнатьев выйдет с первых минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» Абаскаля напоминает команду Карреры. Но чемпионом она не станет

Промес превзошел Вагнера Лав. Пока по победным голам
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости