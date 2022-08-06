«Посвящаем эту победу Мозесу». Абаскаль — о доминировании «Спартака»

Пресс-конференция после победы красно-белых в Екатеринбурге.

«Становится тяжелее — наши самые сложные матчи впереди»

— Хочу отметить настрой, с которым вышли ребята, — сказал после победы над «Уралом» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Мы хорошо вошли в эту игру. Понимали, что «Урал» может быть опасен в вертикальных передачах, старались прессинговать. Это принесло успех. Во втором тайме не реализовали много моментов, но мы сделали комфортный счет в первом тайме. Дальше стали играть ниже, чтобы иметь пространство впереди. Эта гибкость очень важна, мы должны продолжать двигаться по нашему пути.

— Что с Виктором Мозесом?

— Сейчас мы не можем ничего сказать, завтра он пройдет обследованные. Надеемся, что сроки восстановления будут минимальными. Эту победу посвящаем ему.

— С чем связан такой удачный старт в РПЛ?

— Приятно, что мы так стартовали. Это заслуга моих футболистов. Но мы ни в коем случае не должны расслабляться и терять концентрацию.

— Будет ли появляться Рассказов на поле?

— Рассказов — отличный футболист. Его вклад в успех очень высок, как и других футболистов, которые играют не так часто. Они создают конкуренцию и помогают команде прогрессировать. Все хотят, чтобы Рассказов был в команде. Уверен, ему представится возможность проявить себя. И он будет к ней готов.

— С чем связаны проблемы с реализацией? Что с ударами у нападающих?

— Тут дело не только в нападающих, еще и полузащитники били по воротам. Всегда есть шанс нарваться на контратаку и пропустить, когда не реализуешь столько моментов. Нам нужно играть более агрессивно впереди, будем работать над этими компонентами.

— Не считаете ли вы, что это ваша самая легкая победа?

— Есть два важных момента. Первый — «Урал» не заслуживал поражения в матче с «Краснодаром». Они играли хорошо. Не зря вратарь «Краснодара» был признан лучшим игроком того тура. Второй — у них достаточно четкая игровая модель. У нас отличную работу провели Литвинов, Хлусевич, Денисов, удавалось хорошо закрывать зоны в центре поля. Ни один матч не является легким. Соперники с каждым разом узнают тебя все лучше и лучше. Становится сложнее. Наши самые сложные матчи будут впереди.

«Отставка? Решим в понедельник»

— Плохие итоги матча, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Урала» Игорь Шалимов. — Мы сами себе привезли голы. Во втором тайме надо было рисковать, мы перешли на четыре защитника. Но нам повезло, что «Спартак» не забил третий гол. Они давали нам шансы, мы могли сделать 2:1. Результат неудовлетворительный. Все плохо пока.

— Не пора ли вам уйти в отставку?

— Мы решим. В понедельник будет все понятно. По предсезонке ничего не предвещало такого начала. Думаю, в понедельник что-то произойдет. Мы встречаемся с руководством, будем обсуждать.