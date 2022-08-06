Соболев стал топ-ассистентом: впервые в карьере отдал две голевые, пас на Игнатьева — шедевр!

Абаскаль раскрыл форварда в новой роли.

«Спартак» приехал в Екатеринбург за третьей победой в премьер-лиге и выдал мощнейший первый тайм. Сначала отличился Промес, затем — Игнатов, заменивший травмированного Виктора Мозеса. Но теневым героем стал Александр Соболев, записавший на свой счет две результативные передачи.

Нападающий шикарно разобрался в каждой атаке. Сначала протащил мяч по правому флангу, накрутил Кузьмичева и выкатил Квинси под удар.

А перед вторым голом мастерски пробросил мяч Игнатову в штрафную, расположившись спиной к чужим воротам. Кажется, защитники просто не ожидали, что Александр так прочитает ситуацию и примет идеальное решение. По оценке момента, исполнению — шедевральная передача, которая отрезала от эпизода двух защитников и вывела партнера в свободную зону.

Это первые ассисты Соболева в сезоне: всего у Александра до игры с «Уралом» было лишь одно результативное действие — гол в ворота «Оренбурга» в прошлом туре.

Голевые передачи Соболев отдавал и раньше, но ассистентский дубль ему удался впервые в карьере на уровне РПЛ. Например, в прошлом сезоне за 26 матчей чемпионата форвард выполнил лишь три ассиста, в сезоне 2020/21 — 4 (и это лучший показатель за все годы выступления в «Спартаке», «Крыльях», «Енисее» и «Томи»).

Кажется, Гильермо Абаскаль по-новому раскрыл нападающего, который всегда отличался игрой в завершении, а теперь смещается на фланги для тонких решений при развитии атаки. Соболев порой уводит за собой защитников на фланги, освобождая зоны партнерам, а после ассистирует им под удар. Второй гол был забит именно по такому сценарию.

В четырех турах на счету красно-белых 11 мячей — это лучший результат «Спартака» за 27 лет.