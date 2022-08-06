Соболев стал топ-ассистентом: впервые в карьере отдал две голевые, пас на Игнатьева — шедевр!
«Спартак» приехал в Екатеринбург за третьей победой в премьер-лиге и выдал мощнейший первый тайм. Сначала отличился Промес, затем — Игнатов, заменивший травмированного Виктора Мозеса. Но теневым героем стал Александр Соболев, записавший на свой счет две результативные передачи.
Нападающий шикарно разобрался в каждой атаке. Сначала протащил мяч по правому флангу, накрутил Кузьмичева и выкатил Квинси под удар.
А перед вторым голом мастерски пробросил мяч Игнатову в штрафную, расположившись спиной к чужим воротам. Кажется, защитники просто не ожидали, что Александр так прочитает ситуацию и примет идеальное решение. По оценке момента, исполнению — шедевральная передача, которая отрезала от эпизода двух защитников и вывела партнера в свободную зону.
Это первые ассисты Соболева в сезоне: всего у Александра до игры с «Уралом» было лишь одно результативное действие — гол в ворота «Оренбурга» в прошлом туре.
Голевые передачи Соболев отдавал и раньше, но ассистентский дубль ему удался впервые в карьере на уровне РПЛ. Например, в прошлом сезоне за 26 матчей чемпионата форвард выполнил лишь три ассиста, в сезоне 2020/21 — 4 (и это лучший показатель за все годы выступления в «Спартаке», «Крыльях», «Енисее» и «Томи»).
Кажется, Гильермо Абаскаль по-новому раскрыл нападающего, который всегда отличался игрой в завершении, а теперь смещается на фланги для тонких решений при развитии атаки. Соболев порой уводит за собой защитников на фланги, освобождая зоны партнерам, а после ассистирует им под удар. Второй гол был забит именно по такому сценарию.
В четырех турах на счету красно-белых 11 мячей — это лучший результат «Спартака» за 27 лет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0