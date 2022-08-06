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Сегодня, 16:35

Соболев стал топ-ассистентом: впервые в карьере отдал две голевые, пас на Игнатьева — шедевр!

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев в матче против «Урала».
Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Абаскаль раскрыл форварда в новой роли.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:2
Спартак
Голы
Промес, 27 (0:1), Игнатов, 43 (0:2)
Урал
Помазун Гогличидзе Эммерсон (Мамин, 73) Кузьмичев Коновалов (Емельянов, 80) Егорычев Мишкич Подберезкин (Бевеев, 62) Сунгатулин (Гаджимурадов, 46) Быковский (Бикфалви, 46) Каштанов
Спартак
Селихов Чернов Литвинов Мозес (Игнатов, 33, Зиньковский, 88) Умяров (Джикия, 88) Мартинс (Пруцев, 67) Зобнин Хлусевич Денисов Соболев (Николсон, 66) Промес
Предупреждения
Гаджимурадов 75’  -  Промес 28’, Хлусевич 51’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Назаров (Невинномысск)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Богданов (Верея)

«Спартак» приехал в Екатеринбург за третьей победой в премьер-лиге и выдал мощнейший первый тайм. Сначала отличился Промес, затем — Игнатов, заменивший травмированного Виктора Мозеса. Но теневым героем стал Александр Соболев, записавший на свой счет две результативные передачи.

Нападающий шикарно разобрался в каждой атаке. Сначала протащил мяч по правому флангу, накрутил Кузьмичева и выкатил Квинси под удар.

А перед вторым голом мастерски пробросил мяч Игнатову в штрафную, расположившись спиной к чужим воротам. Кажется, защитники просто не ожидали, что Александр так прочитает ситуацию и примет идеальное решение. По оценке момента, исполнению — шедевральная передача, которая отрезала от эпизода двух защитников и вывела партнера в свободную зону.

Это первые ассисты Соболева в сезоне: всего у Александра до игры с «Уралом» было лишь одно результативное действие — гол в ворота «Оренбурга» в прошлом туре.

Голевые передачи Соболев отдавал и раньше, но ассистентский дубль ему удался впервые в карьере на уровне РПЛ. Например, в прошлом сезоне за 26 матчей чемпионата форвард выполнил лишь три ассиста, в сезоне 2020/21 — 4 (и это лучший показатель за все годы выступления в «Спартаке», «Крыльях», «Енисее» и «Томи»).

Кажется, Гильермо Абаскаль по-новому раскрыл нападающего, который всегда отличался игрой в завершении, а теперь смещается на фланги для тонких решений при развитии атаки. Соболев порой уводит за собой защитников на фланги, освобождая зоны партнерам, а после ассистирует им под удар. Второй гол был забит именно по такому сценарию.

В четырех турах на счету красно-белых 11 мячей — это лучший результат «Спартака» за 27 лет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
5
18
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

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