Судья добавил девять минут.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород» — 1:1 (1:0)

Голы: Панюков, 32 (1:0). Сулейманов, 55 (1:1).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Герасимов, Адамов, Кулаков, Подберезкин (Гагнидзе, 58), Егорычев, Йовичич (Мишкич, 70), Железнов (Максименко, 69), Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Агеев, 57).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Каккоев (Горбунов, 81), Миладинович, Масоэро, Сапета (Сулейманов, 46), Ткачук (Пенчиков, 78), Калинский, Шарипов, Балай.

Судьи: Амелин (Тула). Березнов (Москва), Князев (Курск).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Воронцов (Ярославль).

1 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Матч 2-го тура РПЛ в Екатеринбурге между местным «Уралом» и новичком лиги «Нижним Новгородом» с трудом доиграли из-за проблем со светом на стадионе. На 85-й минуте встречи на арене погасло освещение.

Арбитр Алексей Амелин приостановил матч, который возобновился через пять минут, когда в чаше снова появилось освещение. Судье пришлось добавить к основному времени девять минут.

В ходе паузы болельщики на «Екатеринбург-Арене» освещали стадион фонариками и подсветкой своих телефонов. Комментатор «Матч ТВ» Артем Держун в это время рассказал об общении с сотрудниками стадиона: «Человек, который отвечает за свет, в отпуске». И добавил, шутка или нет, он не знает.

1 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Нижний Новгород» — 1:1. Болельщики включили фонарики на телефонах.

К тому моменту, когда погас свет, счет был 1:1. «Урал» забил первым на 37-й минуте встречи: Панюков принял заброс от Бикфалви, обыграл Миладиновича и отправил мяч в дальний угол ворот.

Первый гол «Урала» в новом сезоне Тинькофф РПЛ. Смотреть всем до конца ?? pic.twitter.com/3gU9XW7YlF — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 1, 2021

У «Нижнего Новогорода» снова, как и в 1-м туре, отличился игрок, вышедший на замену. Забил Сулейманов, который появился на поле на 55-й минуте встречи. Форвард после передачи с левого фланга от Гоцука отправил мяч в ворота. В первом туре победу команде Александра Кержакова принес Горбунов, также вышедший на замену во втором тайме.

«Нижний» не собирается проигрывать. Сулейманов вышел на замену и зарешал ? pic.twitter.com/PsxSEVjuvT — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 1, 2021

Уже в добавленное время после инцидента с выключенным светом отличиться мог форвард «Урала» Максименко, но «Нижний Новгород» удержал ничью и взял уже четвертое очко в дебютном сезоне РПЛ. Команда Кержакова поднялась на 4-е место в турнирной таблице.