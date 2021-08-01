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Очередной конфуз в РПЛ. Во время матча «Урал» — «Нижний Новгород» отключили свет

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 20:10
1 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Нижний Новгород» — 1:1. Во время матча на стадионе погас свет. 1 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Нижний Новгород» — 1:1. Болельщики включили фонарики на телефонах.
1 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Нижний Новгород» — 1:1. Во время матча на стадионе погас свет.
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Судья добавил девять минут.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород» — 1:1 (1:0)
Голы: Панюков, 32 (1:0). Сулейманов, 55 (1:1).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Герасимов, Адамов, Кулаков, Подберезкин (Гагнидзе, 58), Егорычев, Йовичич (Мишкич, 70), Железнов (Максименко, 69), Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Агеев, 57).
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Каккоев (Горбунов, 81), Миладинович, Масоэро, Сапета (Сулейманов, 46), Ткачук (Пенчиков, 78), Калинский, Шарипов, Балай.
Судьи: Амелин (Тула). Березнов (Москва), Князев (Курск).
ВАР: Кукуляк (Калуга). Воронцов (Ярославль).
1 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Матч 2-го тура РПЛ в Екатеринбурге между местным «Уралом» и новичком лиги «Нижним Новгородом» с трудом доиграли из-за проблем со светом на стадионе. На 85-й минуте встречи на арене погасло освещение.

Арбитр Алексей Амелин приостановил матч, который возобновился через пять минут, когда в чаше снова появилось освещение. Судье пришлось добавить к основному времени девять минут.

В ходе паузы болельщики на «Екатеринбург-Арене» освещали стадион фонариками и подсветкой своих телефонов. Комментатор «Матч ТВ» Артем Держун в это время рассказал об общении с сотрудниками стадиона: «Человек, который отвечает за свет, в отпуске». И добавил, шутка или нет, он не знает.

1 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Нижний Новгород» — 1:1. Болельщики.
1 августа. Екатеринбург. «Урал» — «Нижний Новгород» — 1:1. Болельщики включили фонарики на телефонах.

К тому моменту, когда погас свет, счет был 1:1. «Урал» забил первым на 37-й минуте встречи: Панюков принял заброс от Бикфалви, обыграл Миладиновича и отправил мяч в дальний угол ворот.

У «Нижнего Новогорода» снова, как и в 1-м туре, отличился игрок, вышедший на замену. Забил Сулейманов, который появился на поле на 55-й минуте встречи. Форвард после передачи с левого фланга от Гоцука отправил мяч в ворота. В первом туре победу команде Александра Кержакова принес Горбунов, также вышедший на замену во втором тайме.

Уже в добавленное время после инцидента с выключенным светом отличиться мог форвард «Урала» Максименко, но «Нижний Новгород» удержал ничью и взял уже четвертое очко в дебютном сезоне РПЛ. Команда Кержакова поднялась на 4-е место в турнирной таблице.

Урал — Нижний Новгород

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов 0
Зенит 2
1-й тайм

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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