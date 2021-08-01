Ерохин круче Дзюбы. Карпин пока на дне

«Зенит» вновь выиграл на старте чемпионата, а «Ростов» опустился в зону вылета.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:2)

Голы: Ерохин, 29 (0:1). Азмун, 35 — с пенальти (0:2). Комличенко, 45+2 — с пенальти (1:2). Вендел, 75 (1:3). Осипенко, 85 (2:3). Ерохин, 90+5 (2:4).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Калинин, Осипенко, Хаджикадунич (Лангович, 89), Терентьев (Фольмер, 70), Мамаев, Хасимото, Глебов, Альмквист (Тугарев, 81), Комличенко, Байрамян.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Чистяков, 74), Дуглас Сантос, Ерохин, Барриос (Мостовой, 81), Кузяев (Кравцов, 87), Вендел (Круговой, 87), Азмун (Сутормин, 81), Дзюба.

Предупреждения: Ловрен, 45+1. Осипенко, 50. Терентьев, 60. Калинин, 63. Кузяев, 80. Круговой, 90+2.

Судьи: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Москалев (Воронеж). Елеференко (Москва).

1 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Растворившаяся дуэль

Любой матч «Ростова» и «Зенита» в последние сезоны сводится к противостоянию двух ярчайших футбольных личностей России — Валерия Карпина и Артема Дзюбы. А неделю назад их дуэль получила еще один — особый — подтекст. Теперь главный тренер «Ростова» возглавляет и сборную России, что для нападающего «Зенита» вряд ли стало хорошей новостью. Их отношения и так далеки от идеала, а Дзюба вообще-то и не молодеет — не факт, что осенью основным форвардом национальной команды будет он, а не Александр Соболев.

На своей инаугурации Карпин спокойно отреагировал на вопрос о Дзюбе — назвал Артема важным игроком и подчеркнул, что личные отношения не могут влиять на работу. А вот форвард «Зенита» пока публично не комментировал назначение Карпина в сборную, так что в матче с «Ростовом» от него ждали первой реакции — игрой на поле.

Однако главным героем встречи стал не Дзюба. Нападающий «Зенита» не забил, как и в матче с «Химками», и, кажется, постепенно уступает лидерскую роль. А может быть, он просто пока не в форме.

Низкий блок «Ростова»

Карпин в этой игре тоже был не слишком заметен, если говорить о тренерских решениях. Главный тренер «Ростова» вернулся на скамейку после дисквалификации и постоянно был в кадре, но по первому тайму неприятно удивил. Желто-синие после поражения в матче с «Динамо» сделали три перестановки в стартовом составе — Алмквист и Мамаев заменили Сухомлинова и Полоза, в воротах Бабурин вместо Песьякова.

Но еще важнее, что хозяева почти отказались от прессинга и играли с низкой линией обороны. Тепловая карта первого тайма выглядела поразительно — усредненные позиции всех десяти полевых футболистов «Зенита» находились выше средней линии, хотя тотального преимущества во владении мячом у гостей не было. Да и до паузы на водопой на 23-й минуте на газоне мало что происходило.

Сюрприз от Семака и Ерохина

Конечно, проецировать клубные дела на сборную нельзя. Но неприятно удивило, что обычно смелый и наглый «Ростов» зарылся в своей штрафной и за первые 45 минут создал только один голевой момент — это пенальти, назначенный после долгих просмотров видео.

«Зенит» к тому времени вел уже 2:0, причем по делу. Да, первая половина первого тайма чемпионам России не удалась, зато сразу после освежающей паузы «Зенит» мощно прибавил, а катализатором успеха стал Ерохин. Экс-полузащитник «Ростова» великолепен — после двух голов в двух предыдущих матчах он вышел в стартовом составе и открыл счет. Кстати, показательно не праздновал гол.

О роли Ерохина стоит сказать отдельно. Сергей Семак выстроил «Зенит» по схеме 4-4-2 с ромбом в середине поля, но Ерохин играл очень высоко — даже не «десятку», а оттянутого форварда. То есть сине-бело-голубые действовали в три нападающих, причем два из них — почти двухметровые. Разумеется, это напрямую влияло на игру — Ракицкий регулярно вырезал из глубины длинные пасы на Дзюбу и Ерохина, только эффективности им недоставало. Но, возможно, в мелком пасе смысла было еще меньше — поле на Дону в ужасающем состоянии.

Азмун все еще забивает

А вот третьему форварду «Зенита» и раньше навесы не требовались, и сейчас тоже. Сердар Азмун за минувшую неделю стал самой упоминаемой персоной клуба — слухи вокруг иранца и «Байера» обновлялись каждый день, а за несколько часов до матча в Ростове авторитетный Kicker сообщил, что немцы отказались от покупки иранца. Сам Азмун точно хочет в Европу — он не раз говорил это открыто. Однако даже в текущей ситуации Сердар продолжает профессионально исполнять свои обязанности. На Дону он заработал и реализовал пенальти.

В перерыве Карпин явно встряхнул команду, но «Ростов» все равно был не так активен в атаке, как в лучших матчах прошлого сезона. А вот «Зенит» спокойно владел мячом и почти не подпускал гостей к себе и на 75-й минуте обеспечил победу — прекрасный гол удался Венделу, а результативную передачу (что важно) сделал Ерохин.

«Ростов» в концовке все-таки забил шальной гол, но по игре желто-синие не заслужили даже ничью. И матч завершился логично: в добавленное время Ерохин оформил дубль, а «Зенит» набрал три очка во второй подряд встрече на выезде. Ростовчане же вновь уступили дома. Карпин пока на дне — хуже разница мячей только у «Арсенала».