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«Кризис «Спартака»? Дело не в тренере. А игру Дзюбы я даже не хочу обсуждать». Бышовец — о ничьих в Туле и Уфе и взлете «Динамо»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 09:00
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец — о субботних матчах 5-го тура РПЛ.
21&nbsp;августа. Уфа. &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Питерцы не&nbsp;удержали победу.«Зенит» больше не лидер. Малком и Клаудиньо не помогли Семаку победить в Уфе

«Зениту» пор перестать зависеть от одного игрока — причем не самого лучшего

— Чем я могу объяснить сенсацию в Уфе? — начал Бышовец. — Дело не только в «Зените», но и в очень организованных действиях хозяев. Им нужно отдать должное. В конце встречи уфимцы даже могли выйти вперед. У них получались острые контратаки. Сработали замены тренера Стукалова. С появлением на поле, в частности, Кротова хозяева прибавили в агрессии, сравняли счет.

«Уфа» давала бой нашему чемпиону! Не могу сказать, что игра питерцам давалась легко.

Ошибка Барриоса? Он упустил момент, переиграл эпизод. Ему следовало действовать, конечно, рациональнее. Но в то же время этот ляп — результат высокого прессинга «Уфы». Хозяева хорошо давили.

В игре Малкома появилась зрелость. Став олимпийским чемпионом, бразилец смотрится гармоничнее на поле. Сочетает индивидуальные действия с игрой на команду. Но я бы выделил еще и Клаудиньо. Мне он понравился. Запомнились его нестандартные действия. Так что команда Семака в атаке усилилась.

Другое дело, что, на мой взгляд, «Зениту» не хватало с первых минут Азмуна и Мостового. Игра Дзюбы? Извините, но его я обсуждать не хочу. Давайте опустим этот вопрос. Как говорится — без комментариев.

Считаю, в «Зените» настал тот момент, когда пора производить смену поколений и строить новую команду. Сейчас это просто уже необходимо! Зависеть только от одного футболиста — причем не лучшего, что показали матчи сборной на Евро — нецелесообразно. В принципе, у Семака есть возможности для такой перестройки. Он уже пробует новые сочетания. Впереди Лига чемпионов, где необходимо иметь несколько планов на игру, варьировать тактику, действовать нестандартно по ходу всего матча. Это сегодня, кстати, показала «Уфа».

Уфа — Зенит
21&nbsp;августа. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Красно-белые упустили победу.«Спартак» ужасен. Забудьте о Федуне, Зареме, Попове и Телеграме — команда просто не играет в футбол

«Спартак»? Дело не в Витории и игроках

Обсуждать игру «Спартака» сложно... Кризис? Причины надо искать не в футболистах и тренерах, а в руководстве клуба. Это не деградация футбола, а явный регресс в менеджменте. События, которые в последнее время происходили в клубе, не могли не сказаться на команде и на ее результатах. Так что ищите причины выше.

И ведь это началось не сегодня. Вспомните, как из «Спартака» уходили Скала, Лаудруп, Эмери. Постигнет ли Виторию та же участь? Законы инерции пока еще никто не отменял. Это уже является традицией «Спартака». Таков стиль управления, который, на мой взгляд, себя изжил. Я с трудом могу себе представить подобное в Европе.

Арсенал Т — Спартак
21&nbsp;августа. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. 19-я минута. Константин Тюкавин стал автором победного гола.«Динамо» — на вершине РПЛ. А «Урал» Шалимова — главный претендент на вылет в ФНЛ

Давайте не переоценивать Тюкавина и Захаряна

«Динамо», победив «Урал», вышло в лидеры. Считаю, Шварц выбрал правильный вектор. Тренер — я не оговорился — именно тренер — формирует состав этой самобытной команды. Игра бело-голубых вселяет оптимизм, есть симпатичный подбор исполнителей. Только не надо расслабляться. С одной стороны «Динамо» привлекает своей молодостью, но с другой — не стоит забывать и о болезни роста, которая не так давно постигла ЦСКА.

Станут ли Тюкавин и Захарян основными игроками первой сборной, ее лидерами? Чтобы смерить наш пыл, достаточно вспомнить молодежный чемпионат Европы, на котором ни тот, ни другой себя не проявили. Так что не надо их переоценивать. Многое покажет этот сезон, в течение которого оба футболиста могут заматереть, повысить свое мастерство. Надеюсь, тренерскому штабу бело-голубых удастся раскрыть потенциал этих ребят в полной мере. Пока они на правильном пути. Однако не нужно бросаться громкими фразами. В целом, пока я считаю, у «Динамо» хорошие перспективы на высокие места.

Урал — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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