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Сегодня, 08:30

«Фиорентина» не может избавиться от Кокорина, трансфер Сосы в ЦСКА сорвался?

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин.
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Лихаджи не перейдет в «Локомотив»

Президент «Лилля» Оливье Летан в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к нападающему Исааку Лихаджи. «Даже не знаю, откуда взялась эта чушь. «Локомотив» к нам никогда не обращался по Исааку Лихаджи. Никаких официальных предложений тоже не поступало. Мы не собирались его продавать в ближайшее время», — сказал Летан.

Ранее издание Goal сообщало, что Исаак Лихаджи попал в сферу интересов «Локомотива». Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

Шамар Николсон. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Шамар Николсон.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Нант» не следит за Николсоном

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболист может стать игроком «Нанта».

«Нант» интересуется Николсоном? Официального интереса от клуба к нему нет", — заявил Портега. До этого в медиа появилась информация, что форвард согласен на трансфер во французский клуб. Ранее ямаец выступал за «Шарлеруа» и «Домжале». Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 7,5 миллиона евро.

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Трансфер Сосы в ЦСКА под угрозой срыва

По информации Sport24, переговоры по переходу защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы в ЦСКА зашли в тупик. Как сообщает источник, причина заключается в сложностях с оплатой трансфера из-за санкций. До этого спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско заявил, что армейцы подпишут договор с 20-летним игроком. Соглашение футболиста с «Насьоналем» действует до декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает Сосу в 500 тысяч евро.

Александр Кокорин.
Александр Кокорин.

«Фиорентина» хочет расстаться с Кокориным в зимнее трансферное окно

По информации «РБ Спорт», нападающий Александр Кокорин не будет выступать за «Фиорентину» в этом сезоне. Как сообщает источник, руководство итальянцев не смогло договориться ни с одним клубом по поводу перехода Кокорина, поэтому планирует продать его зимой. «В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим», — заявил источник «РБ Спорт». Ранее сообщалось, что 31-летний форвард тренируется отдельно от команды. Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака».

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Санчес станет игроком «Марселя»

По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий «Интера» Алексис Санчес договорился с итальянским клубом о расторжении контракта. Как сообщает источник, в ближайшее время 33-летний форвард станет игроком «Марселя». Соглашение будет рассчитано до 2024 года. Transfermarkt оценивает чилийца в 3,5 миллиона евро. До этого 33-летний футболист выступал за «Кобрелоа», «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселону», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
ФК ЦСКА (Москва)
Шамар Николсон
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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