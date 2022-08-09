«Фиорентина» не может избавиться от Кокорина, трансфер Сосы в ЦСКА сорвался?

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Лихаджи не перейдет в «Локомотив»

Президент «Лилля» Оливье Летан в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к нападающему Исааку Лихаджи. «Даже не знаю, откуда взялась эта чушь. «Локомотив» к нам никогда не обращался по Исааку Лихаджи. Никаких официальных предложений тоже не поступало. Мы не собирались его продавать в ближайшее время», — сказал Летан.

Ранее издание Goal сообщало, что Исаак Лихаджи попал в сферу интересов «Локомотива». Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

Шамар Николсон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Нант» не следит за Николсоном

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболист может стать игроком «Нанта».

«Нант» интересуется Николсоном? Официального интереса от клуба к нему нет", — заявил Портега. До этого в медиа появилась информация, что форвард согласен на трансфер во французский клуб. Ранее ямаец выступал за «Шарлеруа» и «Домжале». Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 7,5 миллиона евро.

Трансфер Сосы в ЦСКА под угрозой срыва

По информации Sport24, переговоры по переходу защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы в ЦСКА зашли в тупик. Как сообщает источник, причина заключается в сложностях с оплатой трансфера из-за санкций. До этого спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско заявил, что армейцы подпишут договор с 20-летним игроком. Соглашение футболиста с «Насьоналем» действует до декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает Сосу в 500 тысяч евро.

Александр Кокорин.

«Фиорентина» хочет расстаться с Кокориным в зимнее трансферное окно

По информации «РБ Спорт», нападающий Александр Кокорин не будет выступать за «Фиорентину» в этом сезоне. Как сообщает источник, руководство итальянцев не смогло договориться ни с одним клубом по поводу перехода Кокорина, поэтому планирует продать его зимой. «В команде Кокорина точно не будет, на поле в этом сезоне мы его не увидим», — заявил источник «РБ Спорт». Ранее сообщалось, что 31-летний форвард тренируется отдельно от команды. Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака».

Санчес станет игроком «Марселя»

По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий «Интера» Алексис Санчес договорился с итальянским клубом о расторжении контракта. Как сообщает источник, в ближайшее время 33-летний форвард станет игроком «Марселя». Соглашение будет рассчитано до 2024 года. Transfermarkt оценивает чилийца в 3,5 миллиона евро. До этого 33-летний футболист выступал за «Кобрелоа», «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселону», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».