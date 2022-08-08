Агент Николсона опроверг информацию об интересе «Нанта» к форварду «Спартака»
Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость MSV Foot о том, что игрок может перейти из московского клуба в «Нант».
«Нант» интересуется Николсоном? Официального интереса от клуба к нему нет», — сказал Портега «СЭ».
По информации источника, сам ямайский форвард не против перехода во французский клуб.
25-летний Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету нападающего восемь голов и две результативные передачи в 19 матчах за московскую команду.
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|10
|
3
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|4
|3
|0
|1
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|9
|
4
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|4
|2
|2
|0
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|
5
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|4
|2
|2
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|
6
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|
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|
8
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|4
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|1
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|7
|
9
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|4
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|2
|1
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|5
|
10
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|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
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|4
|1
|0
|3
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|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
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|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
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|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
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