Агент Николсона опроверг информацию об интересе «Нанта» к форварду «Спартака»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость MSV Foot о том, что игрок может перейти из московского клуба в «Нант».

«Нант» интересуется Николсоном? Официального интереса от клуба к нему нет», — сказал Портега «СЭ».

По информации источника, сам ямайский форвард не против перехода во французский клуб.

25-летний Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету нападающего восемь голов и две результативные передачи в 19 матчах за московскую команду.