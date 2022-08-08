Президент «Лилля» назвал чушью информацию об интересе «Локомотива» к Лихаджи

Президент «Лилля» Оливье Летан в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к вингеру клуба Исааку Лихаджи.

«Даже не знаю, откуда взялась эта чушь. «Локомотив» к нам никогда не обращался по Исааку Лихаджи. Никаких официальных предложений тоже к нам не поступало. Мы не собирались его продавать в ближайшее время», — сказал Летан «СЭ».

Об интересе московского клуба к нападающему «Лилля» сообщил журналист Goal Марк Мешенуа.

Контракт 20-летнего Лихаджи с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.