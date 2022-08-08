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«Аякс» не хочет отпускать Магальяна в Россию, «Вест Хэм» расстанется с экс-хавбеком ЦСКА, «Челси» отпустит Вернера к Тедеско

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лисандро Магальян.
Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
Тимо Вернер.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Трансфер Магальяна в ЦСКА сорвался?

По информации Metaratings, «Аякс» не хочет продавать защитника Лисандро Магальяна в ЦСКА. Как сообщает источник, голландцы пытаются убедить футболиста остаться. Ранее «СЭ» стало известно, что армейцы могут отказаться от подписания контракта с аргентинцем, поскольку не могут договориться об условиях личного контракта.

До этого Магальян также выступал за «Бока Хуниорс», «Алавес» и «Кротоне». Соглашение 28-летнего игрока с «Аяксом» рассчитано до лета 2023 года.

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Влашич покинет «Вест Хэм»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич, скорее всего, уйдет из команды. Лондонцы приняли решение выставить 24-летнего игрока на трансфер. Главный тренер англичан Дэвид Мойес не рассчитывает на хорвата в следующем сезоне.

До этого Влашич играл за «Хайдук», «Эвертон» и ЦСКА. В минувшем сезоне АПЛ 24-летний футболист провел 19 матчей и забил один гол.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Шомуродова не будет в «Болонье»

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова на правах аренды.

«Нет, информация о том, что Шомуродов на правах аренды перейдет в «Болонью» с правом выкупа в 10 миллионов евро, — неправда», — заявил Сартори.

Соглашение форварда с «Ромой» действует до июня 2026 года. Ранее стало известно, что узбекский игрок не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки. Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

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Вернер вернется в «Лейпциг»

По информации Sky Sport Deutschland, нападающий «Челси» Тимо Вернер близок к трансферу в «Лейпциг». Как сообщает источник, в последние дни сторонам удалось добиться значительного прогресса в переговорах. В ближайшее время о сделке может быть объявлено официально. Отмечается, что 26-летний игрок хочет перейти в немецкий клуб для того, чтобы в хорошей форме подойти к ЧМ-2022 в Катаре.

Тимо Вернер. Фото Global Look Press
Тимо Вернер.
Фото Global Look Press

«Ювентус» возьмет Костича

По информации инсайдера Николо Скиры, полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». У самого хавбека уже согласован контракт с итальянцами до 2025 года. Зарплата серба составит 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

Transfermarkt оценивает его в 24 миллиона евро. До этого 29-летний футболист выступал за «Гамбург», «Штутгарт» и «Гронинген».

Никола Влашич
Тимо Вернер
Элдор Шомуродов
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Болонья
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лейпциг
ФК Рома
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Челси
ФК Ювентус
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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