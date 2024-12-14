Состав «Зенита» подешевел больше всех в РПЛ, Угальде — самый подорожавший в лиге. Обновление стоимостей от Transfermarkt
Портал Transfermarkt традиционно обновил трансферные стоимости футболистов РПЛ под Новый год. Цифры показывают прогресс или регресс не только конкретных игроков, но и команд в целом. Отметим самое интересное.
Угальде и Батраков — все более ценные активы, «Краснодар» дорожает в защите
Угальде начал забивать еще летом, но главный отрезок в его пока небольшой российской карьере наступил в конце осени. Девять голов и два ассиста за четыре игры — феноменальные цифры. Столько за четыре тура в истории России не забивал никто. Такой рывок позволил форварду не только возглавить список самых подорожавших игроков РПЛ, но и ворваться на пятую строчку самых дорогих футболистов лиги.
Следом в рейтинге идут Батраков и Барко. В чем-то они впечатлили даже больше, чем Угальде. Во-первых, для обоих эти полгода были дебютными в РПЛ (один матч Алексея весной не в счет). Во-вторых, и Алексей, и Эсекиэль совместили в своей игре голы, результативные передачи и большой вклад в прогресс команды во всех стадиях игры.
И все-таки Батраков чуть выше Барко. Во многом, потому что ему в июне исполнилось 19 лет, и в таком возрасте такие цифры впечатляют сильнее. Плюс, аргентинец приехал в «Спартак» уже как состоявшийся мастер, от него изначально ждали большого влияния.
В топе — трое из «Краснодара», а еще в десятку не влезли Коста и Черников, которым прибавили в стоимости по 1 миллиону евро. Эта пятерка олицетворяет то, благодаря чему «Краснодар» ушел на паузу зимним чемпионом — надежность и контроль. Агкацев заменил Сафонова, Коста компенсировал уход Алонсо, и банда Мусаева завершила первую часть сезона с самым низким количеством пропущенных (12 — наравне с «Зенитом»).
Для кого-то неожиданностью стало высокое место Файзуллаева. Он получил такую же прибавку к стоимости, как Барко, но при этом был куда менее результативен (3+3 в РПЛ). Отметим, что молодой талант ЦСКА приносил пользу и в Кубке (1+3), а в ноябре блеснул за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ — 3 гола за два матча, включая победный мяч в игре с КНДР.
Из «Зенита» в списке серьезно подорожавших — только Лусиано. У аргентинца шесть голов за 12 игр — неплохой старт, но вытеснить Кассьерру из старта ему пока не удалось. Поэтому только 1 млн надбавки к стоимости.
Провальный отрезок «Зенита» и неудачный трансфер «Спартака»
А вот здесь игроков «Зенита» — больше половины списка. Индивидуально они и правда не впечатлили, кроме Глушенкова. Максим выдал сильнейший старт, но много пропустил из-за травм. Возможно, именно это стало причиной уменьшения трансферной стоимости игрока.
Особняком стоит Виллиан Жозе — единственный игрок «Спартака», подешевевший более чем на 1 млн евро. Бразилец долго приводил себя в форму и в итоге не провел ни одного полного матча за клуб. 139 минут в РПЛ и один волшебный удар со штрафного в Кубке — от Жозе точно ждали большего.
Состав «Краснодара» ворвался в тройку самых дорогих, но Махачкала выросла сильнее
Прирост «Краснодара» помог обойти «Динамо» в рейтинге самых дорогих составов, «быки» в целом прибавили в стоимости больше всех в лиге. Следом — «Спартак», который на 14 миллионов евро приблизился к «Зениту», но все еще далек от чемпиона. Правда, причина этого — серьезнейшая просадка стоимости состава сине-бело-голубых — подешевели почти на 10 миллионов евро, антирекорд последнего обновления РПЛ.
Интересно, что в процентном соотношении больше всех подорожал состав махачкалинского «Динамо» — на целых 13 пунктов. Парни из Дагестана завершили первую часть сезона даже выше зоны стыков, Давид Волк стал одним из лучших вратарей лиги, а Валентин Пальцев дебютировал за сборную Россию. Так что прогресс в цифрах легко объяснить.
Также отметим ощутимое падение стоимостей составов «Крыльев Советов», «Ахмата» и «Оренбурга», это неудивительно, учитывая выступления команд в нынешнем сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3