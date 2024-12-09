Шансы «Спартака» на чемпионство за месяц выросли в 17 раз! А у «Зенита» они ниже, чем прошлой зимой

Так считает суперкомпьютер Opta.

Статистическая компания Opta при помощи суперкомпьютера регулярно просчитывает шансы команд РПЛ на то, чтобы занять те или иные места. В декабре таблица вероятностей тоже вышла — особенно приятно ее будет открывать красно-белым.

Вера в «Спартак» быстро растет

Самым прогрессирующим клубом в таблице от Opta стал московский «Спартак» — его шансы на чемпионство по итогам первой части сезона суперкомпьютер оценил в 17,5%. Это не так уж много, и бронза для красно-белых вероятнее (26,3%), но прогресс все равно впечатляет. Ведь еще в ноябре Opta давала «Спартаку» 1,1% на золото, так что шансы красно-белых на титул за месяц выросли в 17 раз.

«Спартак» заходил в сезон одним из потенциальных (но не главных) фаворитов, однако из-за неудачных выступлений летом и в первой половине осени его шансы на титул существенно упали. При этом в конце октября красно-белые набрали отличную форму — команда Станковича больше месяца не теряла очки в РПЛ, почти не пропускала и вполне реально, а не теоретически, вклинилась в чемпионскую гонку. На данный момент красно-белые расположились на третьей строчке (37 баллов), до первого места — два очка.

«Краснодар» заслуживает уважения

Команда Мурада Мусаева, вероятно, главное открытие этого сезона. «Быки» начинали чемпионат с не очень высокими шансами на золото, однако уже к сентябрю «Краснодар» стал одним из главных фаворитов на чемпионство. Это совсем не удивительно — южане долгое время оставались единственной командой в РПЛ, не знавшей поражений, пока серию не прервал «Спартак».

Несмотря на тяжелый ноябрь и растерянное статистическое преимущество, по итогам первой половины сезона Opta все равно считает «быков» одним из основных претендентов на титул. А еще у команды Мусаева самые высокие шансы на серебряные медали — 28,7%. Сейчас «Краснодар» находится на первом месте после 18 туров, в его активе 39 очков.

«Зенит» — ранен, но не сломлен

Сергей Семак и «Зенит» находятся в очевидном кризисе — петербуржцы не только ушли на зимнюю паузу на втором месте, так еще и проиграли два матча подряд очень неожиданным соперникам («Крыльям Советов» — 2:3, «Акрону» — 1:2). Все это отразилось на прогнозе суперкомпьютера — сине-бело-голубые, пусть и остаются фаворитами на победу (40,2%), не имеют солидного отрыва от конкурентов из «Краснодара».

Примечательно, что шансы «Зенита» по итогам прошедшего полугода теперь ниже, чем в любой другой момент сезона: до этого хуже всего вероятность чемпионства Семака оценивали в октябре (42%). Кроме того, сине-бело-голубые уступают себе же образца годичной давности — тогда «Зенит» тоже ушел на паузу вторым и даже с очковым отставанием от первого места (сейчас его нет), но Opta давала вероятность на титул в 50%, питерцы позднее стали чемпионами.

Как видно по итоговой таблице, «Зенит» сдает позиции, «Краснодар» шатается, а «Спартак» наступает. Сохранится ли тренд после зимней паузы?