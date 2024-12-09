Шансы «Спартака» на чемпионство за месяц выросли в 17 раз! А у «Зенита» они ниже, чем прошлой зимой
Статистическая компания Opta при помощи суперкомпьютера регулярно просчитывает шансы команд РПЛ на то, чтобы занять те или иные места. В декабре таблица вероятностей тоже вышла — особенно приятно ее будет открывать красно-белым.
Вера в «Спартак» быстро растет
Самым прогрессирующим клубом в таблице от Opta стал московский «Спартак» — его шансы на чемпионство по итогам первой части сезона суперкомпьютер оценил в 17,5%. Это не так уж много, и бронза для красно-белых вероятнее (26,3%), но прогресс все равно впечатляет. Ведь еще в ноябре Opta давала «Спартаку» 1,1% на золото, так что шансы красно-белых на титул за месяц выросли в 17 раз.
«Спартак» заходил в сезон одним из потенциальных (но не главных) фаворитов, однако из-за неудачных выступлений летом и в первой половине осени его шансы на титул существенно упали. При этом в конце октября красно-белые набрали отличную форму — команда Станковича больше месяца не теряла очки в РПЛ, почти не пропускала и вполне реально, а не теоретически, вклинилась в чемпионскую гонку. На данный момент красно-белые расположились на третьей строчке (37 баллов), до первого места — два очка.
«Краснодар» заслуживает уважения
Команда Мурада Мусаева, вероятно, главное открытие этого сезона. «Быки» начинали чемпионат с не очень высокими шансами на золото, однако уже к сентябрю «Краснодар» стал одним из главных фаворитов на чемпионство. Это совсем не удивительно — южане долгое время оставались единственной командой в РПЛ, не знавшей поражений, пока серию не прервал «Спартак».
Несмотря на тяжелый ноябрь и растерянное статистическое преимущество, по итогам первой половины сезона Opta все равно считает «быков» одним из основных претендентов на титул. А еще у команды Мусаева самые высокие шансы на серебряные медали — 28,7%. Сейчас «Краснодар» находится на первом месте после 18 туров, в его активе 39 очков.
«Зенит» — ранен, но не сломлен
Сергей Семак и «Зенит» находятся в очевидном кризисе — петербуржцы не только ушли на зимнюю паузу на втором месте, так еще и проиграли два матча подряд очень неожиданным соперникам («Крыльям Советов» — 2:3, «Акрону» — 1:2). Все это отразилось на прогнозе суперкомпьютера — сине-бело-голубые, пусть и остаются фаворитами на победу (40,2%), не имеют солидного отрыва от конкурентов из «Краснодара».
Примечательно, что шансы «Зенита» по итогам прошедшего полугода теперь ниже, чем в любой другой момент сезона: до этого хуже всего вероятность чемпионства Семака оценивали в октябре (42%). Кроме того, сине-бело-голубые уступают себе же образца годичной давности — тогда «Зенит» тоже ушел на паузу вторым и даже с очковым отставанием от первого места (сейчас его нет), но Opta давала вероятность на титул в 50%, питерцы позднее стали чемпионами.
Как видно по итоговой таблице, «Зенит» сдает позиции, «Краснодар» шатается, а «Спартак» наступает. Сохранится ли тренд после зимней паузы?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3