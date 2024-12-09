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Шансы «Спартака» на чемпионство за месяц выросли в 17 раз! А у «Зенита» они ниже, чем прошлой зимой

Суперкомпьютер Opta увеличил шансы «Спартака» на чемпионство в 17 раз
Артем Белинин
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» Манфред Угальде и Срджан Бабич и футболисты «Зенита» Вильмар Барриос и Александр Соболев.
Игроки «Спартака» Манфред Угальде и Срджан Бабич и футболисты «Зенита» Вильмар Барриос и Александр Соболев.
Фото Global Look Press, «СЭ»
Так считает суперкомпьютер Opta.

Статистическая компания Opta при помощи суперкомпьютера регулярно просчитывает шансы команд РПЛ на то, чтобы занять те или иные места. В декабре таблица вероятностей тоже вышла — особенно приятно ее будет открывать красно-белым.

Вера в «Спартак» быстро растет

Самым прогрессирующим клубом в таблице от Opta стал московский «Спартак» — его шансы на чемпионство по итогам первой части сезона суперкомпьютер оценил в 17,5%. Это не так уж много, и бронза для красно-белых вероятнее (26,3%), но прогресс все равно впечатляет. Ведь еще в ноябре Opta давала «Спартаку» 1,1% на золото, так что шансы красно-белых на титул за месяц выросли в 17 раз.

Шансы «Спартака» на чемпионство в процентах по месяцам

«Спартак» заходил в сезон одним из потенциальных (но не главных) фаворитов, однако из-за неудачных выступлений летом и в первой половине осени его шансы на титул существенно упали. При этом в конце октября красно-белые набрали отличную форму — команда Станковича больше месяца не теряла очки в РПЛ, почти не пропускала и вполне реально, а не теоретически, вклинилась в чемпионскую гонку. На данный момент красно-белые расположились на третьей строчке (37 баллов), до первого места — два очка.

Евгений Морозов и&nbsp;Джон Кордоба в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0) 8&nbsp;декабря. «Краснодар» наконец-то обогнал «Зенит», но теневой фаворит гонки — «Спартак»

«Краснодар» заслуживает уважения

Команда Мурада Мусаева, вероятно, главное открытие этого сезона. «Быки» начинали чемпионат с не очень высокими шансами на золото, однако уже к сентябрю «Краснодар» стал одним из главных фаворитов на чемпионство. Это совсем не удивительно — южане долгое время оставались единственной командой в РПЛ, не знавшей поражений, пока серию не прервал «Спартак».

Шансы «Краснодара» на чемпионство в процентах по месяцам

Несмотря на тяжелый ноябрь и растерянное статистическое преимущество, по итогам первой половины сезона Opta все равно считает «быков» одним из основных претендентов на титул. А еще у команды Мусаева самые высокие шансы на серебряные медали — 28,7%. Сейчас «Краснодар» находится на первом месте после 18 туров, в его активе 39 очков.

Сергей Семак. Проклятый декабрь Семака. Почему «Зенит» регулярно заваливает конец года?

«Зенит» — ранен, но не сломлен

Сергей Семак и «Зенит» находятся в очевидном кризисе — петербуржцы не только ушли на зимнюю паузу на втором месте, так еще и проиграли два матча подряд очень неожиданным соперникам («Крыльям Советов» — 2:3, «Акрону» — 1:2). Все это отразилось на прогнозе суперкомпьютера — сине-бело-голубые, пусть и остаются фаворитами на победу (40,2%), не имеют солидного отрыва от конкурентов из «Краснодара».

Шансы «Зенита» на чемпионство в процентах по месяцам

Примечательно, что шансы «Зенита» по итогам прошедшего полугода теперь ниже, чем в любой другой момент сезона: до этого хуже всего вероятность чемпионства Семака оценивали в октябре (42%). Кроме того, сине-бело-голубые уступают себе же образца годичной давности — тогда «Зенит» тоже ушел на паузу вторым и даже с очковым отставанием от первого места (сейчас его нет), но Opta давала вероятность на титул в 50%, питерцы позднее стали чемпионами.

Шансы «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» на чемпионство в процентах по месяцам

Как видно по итоговой таблице, «Зенит» сдает позиции, «Краснодар» шатается, а «Спартак» наступает. Сохранится ли тренд после зимней паузы?

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ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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