«Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы

Джон Кордоба рассказал, как проходили переговоры с «Зенитом» и «Спартаком»

Форвард «Краснодара» — о трансферах, карьере и российском паспорте.

Прошедшим летом Джон Кордоба мог взорвать трансферный рынок РПЛ: колумбийца долго вел «Зенит», а после в переговоры включился «Спартак». Но сделку так никто и не закрыл, и 5 ноября нападающий продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года. «СЭ» поговорил с Кордобой в Краснодаре, и он рассказал:

— как проходили переговоры с «Зенитом» и «Спартаком»;

— как относится к бану сборной России и как она могла бы выступить на ЧМ-2026;

— есть ли разница между работой с Ивичем и с Мусаевым;

— как относится к идее получить российский паспорт.

Благодарен «Спартаку» и «Зениту» за интерес, но «Краснодар» — мой дом

— Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Довольны, что остались в клубе?

— Я всегда говорил, что «Краснодар» — место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт.

— При этом разговоров об уходе было достаточно — и зимой, и особенно летом.

— Слухов действительно было очень много. Но я всегда оставался сконцентрированным только на одном клубе. Мне говорили об интересе «Спартака» и «Зенита». И я благодарен им за этот интерес. Но все разрешилось: я остался в «Краснодаре» и буду продолжать делать все для команды.

— Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказывал, что клуб не устроили ни озвученная «Краснодаром» сумма, ни ваши финансовые запросы...

— Что решил «Спартак» — дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня.

— Насколько серьезно вы рассматривали этот вариант?

— Я уважаю «Спартак» как клуб. Уважаю игроков и тренера этой команды. И, повторюсь, благодарю их за интерес ко мне. Но история со «Спартаком» для меня закрыта, надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни.

— А насколько близкой была история с «Зенитом»? Питерцы тоже выходили на вас?

— Да, но не напрямую. Все решалось через агента. Лично я ни с кем не общался. Контакты с «Зенитом» были во время Кубка Америки. Я был поглощен выступлением за сборную и не интересовался, о чем мой агент разговаривал с другими клубами.

— Для вас важно привлекать внимание других клубов?

— Конечно же, это приятные эмоции! Это мотивация продолжать и дальше хорошо работать. Мне нравится, когда такой интерес есть. Когда звонят практически из всех лиг, это очень приятное ощущение.

— Как часто вы лично общались с Сергеем Галицким во время переговоров о продлении контракта?

— У нас очень хорошие отношения с президентом. Мы всегда уважительно относились друг к другу. Повторюсь, я всегда буду благодарен «Краснодару». Больше, чем любому другому клубу, за который я выступал.

Джон Кордоба. Фото Getty Images

На чемпионате мира-2026 Россия точно вышла бы из группы

— Кубок Америки — ваш первый крупный турнир в составе сборной. Каково это?

— Это турнир очень высокого уровня. Я насладился всеми играми, это хороший опыт для меня.

— Вы играли против Месси. Он все еще лучший футболист мира?

— Против Лео я успел поиграть еще в Испании. Уважаю его. Что касается звания величайшего, думаю, что у каждого свои предпочтения. Лично я не могу выбрать между ним и Роналду.

— А если бы вы могли подписать только одного из них в «Краснодар»?

— Обоих! Либо никого, потому что здесь я.

— У Колумбии большие шансы отобраться на ЧМ-2026. Сыграть на мундиале — ваша мечта?

— Конечно! Это одна из тех вещей, которые меня всегда мотивировали. Играть на чемпионате мира — одно из моих главных желаний. Сделаю все, чтобы это свершилось.

— Формат чемпионата мира изменился. Не кажется, что с увеличением команд турнир потеряет в уровне?

— Честно говоря, я просто хочу насладиться этим турниром. Не многим дается такая возможность. Если у меня она будет, то мне не важно, с кем играть.

— Сборная России по-прежнему не играет в официальных матчах. Если бы она выступила на ЧМ-2026, какими были бы ее шансы?

— Сложно сказать. В России много хороших футболистов, здесь все продолжает развиваться, несмотря ни на что. А чемпионат мира — вещь непредсказуемая, никогда не знаешь, кто какое место займет. Но Россия точно вышла бы из группы.

— Как вы сейчас воспринимаете отстранение нашей сборной?

— Это очень печально. Естественно, хочется, чтобы молодые игроки «Краснодара» — Черников, Кривцов и другие — выступали на крупных турнирах. Но даже сейчас им нужно продолжать работать на максимум и выкладываться. Это поможет в будущем. Считаю, что несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене, потому что спорт и футбол, в частности, не имеют к происходящему никакого отношения. Но решение принимать не мне, хотя я и хотел бы, чтобы сборная России и клубы вернулись на международную арену.

— Как вы смотрите на идею товарищеского матча Россия — Колумбия?

— Очень хотелось бы! Дай бог, чтобы такой матч однажды состоялся.

— Готовы посодействовать?

— Если бы это зависело от меня, мы бы уже сыграли!

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кто-то думает, что я монстр, но сердце у меня не каменное

— Давайте вернемся к прошлому сезону. У вас не было ощущения, что после смены тренера команда могла посыпаться?

— Перемены — это всегда сложно. Но тренер отдался со своей стороны на максимум, мы тоже сделали все от нас зависящее. И это отношение друг к другу чувствуется по сей день.

— Черников говорил, что у команды был шок после отставки тренера Владимира Ивича. Как эти события переживали вы?

— Конечно, это стало для нас сюрпризом. Но было всего два варианта: все бросить и упасть или продолжить бороться за чемпионство. Мы выбрали второе.

— Мурад Мусаев сильно поменял вашу игру?

— Не могу рассуждать в таком ключе о ком-то из двух тренеров. С Ивичем мы проделали огромную работу, с Мусаевым у нас также все хорошо. Нужно просто продолжать начатое и делать все с удовольствием.

— Ивича тепло провожали — болельщики на матче с «Локо» даже посвятили ему баннер.

— Это человек, который дал мне поверить в себя. Я благодарен за возможность поработать с ним. С Мусаевым у нас тоже хорошие отношения, между нами есть доверие. С этим позитивным отношением мы вместе идем вперед.

— Вы до последнего верили в чемпионство в прошлом сезоне?

— Конечно! Вся команда верила в это до самого конца. Но особенно расстроен я был, когда увидел гол «Зенита» и то, как он был забит.

— Нелепый гол?

— Не буду давать оценку. Но вы сами все видели.

— После игры у вас на глазах были слезы. Но ваш образ настолько брутальный, что могло показаться, что плачете чуть ли не впервые.

— Конечно, не впервые. Все-таки сердце у меня не каменное, есть эмоции и чувства. Многие не знают меня настоящего. Возможно поэтому кому-то кажется, что я не умею плакать. Смотря на меня на поле, кто-то думает, что я какой-то монстр, но на самом деле за его пределами я очень спокойный человек.

— Что сказал Галицкий в раздевалке после той игры с «Динамо»?

— Не буду разглашать внутренние вещи. Это правило, которое нельзя нарушать.

— Почувствовали ли вы, что Галицкий был расстроен? Ведь для него главное — игра, а не титулы.

— Мне кажется, что, когда мы прошли такой долгий путь и дошли до ключевого момента, для всех было важно победить, но этого не вышло... В этом сезоне мы также будем биться до самого конца.

— Некоторые даже думали, что «Краснодар» не станет сильно упираться в игре с «Динамо», лишь бы «Зенит» вновь не стал чемпионом. Таких мыслей не было?

— Нет! У всех были шансы победить. И мы понимали, что должны попрощаться с болельщиками в концовке сезона победой. Мы хоть и со слезами, но после хорошо сделанной работы остались довольны собой и спокойно поехали домой.

Джон Кордоба. Фото Getty Images

Я обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые

— Кто-то домой, а вы поехали на Кубок Америки. У вас даже полноценного отпуска не было с января. Как себя чувствуете к концу года?

— Конечно, устал. Но я привык работать до самого конца.

— Вы даже усталый в прекрасной форме. В чем секрет?

— Все дело в тренировках и подготовке к каждому матчу.

— Какой ваш лучший отдых?

— Люблю просто провести день дома и что-нибудь посмотреть. Но есть еще и восстановительные процедуры.

— Максим Глушенков сказал, что может выпить после игры два бокала пива. Вы так не восстанавливаетесь?

— У каждого свои методы. Я бы тоже мог выпить пива... Не могу сказать, что это что-то плохое. Но я предпочитаю хорошо поесть!

— «Краснодар» сегодня частично остается командой Ивича или это уже абсолютно новый коллектив Мусаева?

— Скажу так: мне кажется, те идеи, которые предлагает наш тренер сейчас, дают результат, и мы воспринимаем их хорошо.

— Футбол Мусаева более открытый и атакующий, нежели прагматичный Ивича?

— Уважаю стиль каждого тренера. Я хорошо себя чувствовал и с Ивичем, и с Мусаевым. Не хотелось бы сравнивать. Мне это не нравится.

— Мало кто верил, что вы и в этом сезоне продолжите бороться за чемпионство. Вы стали сильнее?

— Я обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые. Сейчас у нас сложился очень хороший и сплоченный коллектив, с которым мы продолжаем борьбу.

— Никита Кривцов недавно сказал, что «Зенит» перестал быть непобедимым. Согласны?

— Конечно.

— «Краснодар» сегодня — борец с несправедливостью?

— Мы сконцентрированы на себе. Не буду говорить о судьях и других командах. Наша задача — продолжать работать и бороться.

— «Краснодар» станет чемпионом в мае 2025-го?

— Нужно идти шаг за шагом. Но у нас высокие шансы.

Эдгардо Фаринья против Джона Кордобы в матче «Химки» — «Краснодар» (2:2). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Я не против получить российский паспорт

— Кого вы считаете своим главным оппонентом среди нападающих?

— Выделю атаку «Зенита». Но есть еще «Спартак» и «Локомотив». Не хочется преуменьшать заслуги их футболистов.

— Вы после возвращения в Россию в 2022-м все еще живете здесь один, без семьи?

— Да, они живут не в России.

— Опасаются возвращаться?

— Не хотел бы говорить о семье. Стараюсь ничего не раскрывать. Это наши внутренние дела.

— Какие сомнения у вас были перед подписанием нового контракта с «Краснодаром»?

— Семья у меня на первом месте, и это самое важное.

— Как это связано с контрактом?

— Не хотел бы об этом разговаривать, я его уже подписал и доволен принятым решением.

— Когда вы говорите о связи между семьей и контрактом, имеете в виду сложности с отсутствием аэропорта?

— Ну да. С переездами могло бы быть намного легче.

— Где Джон Кордоба мечтает завершить карьеру?

— Пока не знаю. Рано об этом говорить. Сейчас я наслаждаюсь каждым моментом.

— Готовы ли в «Краснодаре»?

— Все возможно.

— К 2027 году вы уже шесть лет будете жить в России. Не было мысли получить российский паспорт?

— Все возможно. Лично я не против. Хоть я и колумбиец, но не вижу никаких проблем в том, чтобы получить российское гражданство.