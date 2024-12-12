«Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы
Прошедшим летом Джон Кордоба мог взорвать трансферный рынок РПЛ: колумбийца долго вел «Зенит», а после в переговоры включился «Спартак». Но сделку так никто и не закрыл, и 5 ноября нападающий продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года. «СЭ» поговорил с Кордобой в Краснодаре, и он рассказал:
— как проходили переговоры с «Зенитом» и «Спартаком»;
— как относится к бану сборной России и как она могла бы выступить на ЧМ-2026;
— есть ли разница между работой с Ивичем и с Мусаевым;
— как относится к идее получить российский паспорт.
Благодарен «Спартаку» и «Зениту» за интерес, но «Краснодар» — мой дом
— Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Довольны, что остались в клубе?
— Я всегда говорил, что «Краснодар» — место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт.
— При этом разговоров об уходе было достаточно — и зимой, и особенно летом.
— Слухов действительно было очень много. Но я всегда оставался сконцентрированным только на одном клубе. Мне говорили об интересе «Спартака» и «Зенита». И я благодарен им за этот интерес. Но все разрешилось: я остался в «Краснодаре» и буду продолжать делать все для команды.
— Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказывал, что клуб не устроили ни озвученная «Краснодаром» сумма, ни ваши финансовые запросы...
— Что решил «Спартак» — дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня.
— Насколько серьезно вы рассматривали этот вариант?
— Я уважаю «Спартак» как клуб. Уважаю игроков и тренера этой команды. И, повторюсь, благодарю их за интерес ко мне. Но история со «Спартаком» для меня закрыта, надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни.
— А насколько близкой была история с «Зенитом»? Питерцы тоже выходили на вас?
— Да, но не напрямую. Все решалось через агента. Лично я ни с кем не общался. Контакты с «Зенитом» были во время Кубка Америки. Я был поглощен выступлением за сборную и не интересовался, о чем мой агент разговаривал с другими клубами.
— Для вас важно привлекать внимание других клубов?
— Конечно же, это приятные эмоции! Это мотивация продолжать и дальше хорошо работать. Мне нравится, когда такой интерес есть. Когда звонят практически из всех лиг, это очень приятное ощущение.
— Как часто вы лично общались с Сергеем Галицким во время переговоров о продлении контракта?
— У нас очень хорошие отношения с президентом. Мы всегда уважительно относились друг к другу. Повторюсь, я всегда буду благодарен «Краснодару». Больше, чем любому другому клубу, за который я выступал.
На чемпионате мира-2026 Россия точно вышла бы из группы
— Кубок Америки — ваш первый крупный турнир в составе сборной. Каково это?
— Это турнир очень высокого уровня. Я насладился всеми играми, это хороший опыт для меня.
— Вы играли против Месси. Он все еще лучший футболист мира?
— Против Лео я успел поиграть еще в Испании. Уважаю его. Что касается звания величайшего, думаю, что у каждого свои предпочтения. Лично я не могу выбрать между ним и Роналду.
— А если бы вы могли подписать только одного из них в «Краснодар»?
— Обоих! Либо никого, потому что здесь я.
— У Колумбии большие шансы отобраться на ЧМ-2026. Сыграть на мундиале — ваша мечта?
— Конечно! Это одна из тех вещей, которые меня всегда мотивировали. Играть на чемпионате мира — одно из моих главных желаний. Сделаю все, чтобы это свершилось.
— Формат чемпионата мира изменился. Не кажется, что с увеличением команд турнир потеряет в уровне?
— Честно говоря, я просто хочу насладиться этим турниром. Не многим дается такая возможность. Если у меня она будет, то мне не важно, с кем играть.
— Сборная России по-прежнему не играет в официальных матчах. Если бы она выступила на ЧМ-2026, какими были бы ее шансы?
— Сложно сказать. В России много хороших футболистов, здесь все продолжает развиваться, несмотря ни на что. А чемпионат мира — вещь непредсказуемая, никогда не знаешь, кто какое место займет. Но Россия точно вышла бы из группы.
— Как вы сейчас воспринимаете отстранение нашей сборной?
— Это очень печально. Естественно, хочется, чтобы молодые игроки «Краснодара» — Черников, Кривцов и другие — выступали на крупных турнирах. Но даже сейчас им нужно продолжать работать на максимум и выкладываться. Это поможет в будущем. Считаю, что несправедливо лишать Россию возможности играть на международной арене, потому что спорт и футбол, в частности, не имеют к происходящему никакого отношения. Но решение принимать не мне, хотя я и хотел бы, чтобы сборная России и клубы вернулись на международную арену.
— Как вы смотрите на идею товарищеского матча Россия — Колумбия?
— Очень хотелось бы! Дай бог, чтобы такой матч однажды состоялся.
— Готовы посодействовать?
— Если бы это зависело от меня, мы бы уже сыграли!
Кто-то думает, что я монстр, но сердце у меня не каменное
— Давайте вернемся к прошлому сезону. У вас не было ощущения, что после смены тренера команда могла посыпаться?
— Перемены — это всегда сложно. Но тренер отдался со своей стороны на максимум, мы тоже сделали все от нас зависящее. И это отношение друг к другу чувствуется по сей день.
— Черников говорил, что у команды был шок после отставки тренера Владимира Ивича. Как эти события переживали вы?
— Конечно, это стало для нас сюрпризом. Но было всего два варианта: все бросить и упасть или продолжить бороться за чемпионство. Мы выбрали второе.
— Мурад Мусаев сильно поменял вашу игру?
— Не могу рассуждать в таком ключе о ком-то из двух тренеров. С Ивичем мы проделали огромную работу, с Мусаевым у нас также все хорошо. Нужно просто продолжать начатое и делать все с удовольствием.
— Ивича тепло провожали — болельщики на матче с «Локо» даже посвятили ему баннер.
— Это человек, который дал мне поверить в себя. Я благодарен за возможность поработать с ним. С Мусаевым у нас тоже хорошие отношения, между нами есть доверие. С этим позитивным отношением мы вместе идем вперед.
— Вы до последнего верили в чемпионство в прошлом сезоне?
— Конечно! Вся команда верила в это до самого конца. Но особенно расстроен я был, когда увидел гол «Зенита» и то, как он был забит.
— Нелепый гол?
— Не буду давать оценку. Но вы сами все видели.
— После игры у вас на глазах были слезы. Но ваш образ настолько брутальный, что могло показаться, что плачете чуть ли не впервые.
— Конечно, не впервые. Все-таки сердце у меня не каменное, есть эмоции и чувства. Многие не знают меня настоящего. Возможно поэтому кому-то кажется, что я не умею плакать. Смотря на меня на поле, кто-то думает, что я какой-то монстр, но на самом деле за его пределами я очень спокойный человек.
— Что сказал Галицкий в раздевалке после той игры с «Динамо»?
— Не буду разглашать внутренние вещи. Это правило, которое нельзя нарушать.
— Почувствовали ли вы, что Галицкий был расстроен? Ведь для него главное — игра, а не титулы.
— Мне кажется, что, когда мы прошли такой долгий путь и дошли до ключевого момента, для всех было важно победить, но этого не вышло... В этом сезоне мы также будем биться до самого конца.
— Некоторые даже думали, что «Краснодар» не станет сильно упираться в игре с «Динамо», лишь бы «Зенит» вновь не стал чемпионом. Таких мыслей не было?
— Нет! У всех были шансы победить. И мы понимали, что должны попрощаться с болельщиками в концовке сезона победой. Мы хоть и со слезами, но после хорошо сделанной работы остались довольны собой и спокойно поехали домой.
Я обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые
— Кто-то домой, а вы поехали на Кубок Америки. У вас даже полноценного отпуска не было с января. Как себя чувствуете к концу года?
— Конечно, устал. Но я привык работать до самого конца.
— Вы даже усталый в прекрасной форме. В чем секрет?
— Все дело в тренировках и подготовке к каждому матчу.
— Какой ваш лучший отдых?
— Люблю просто провести день дома и что-нибудь посмотреть. Но есть еще и восстановительные процедуры.
— Максим Глушенков сказал, что может выпить после игры два бокала пива. Вы так не восстанавливаетесь?
— У каждого свои методы. Я бы тоже мог выпить пива... Не могу сказать, что это что-то плохое. Но я предпочитаю хорошо поесть!
— «Краснодар» сегодня частично остается командой Ивича или это уже абсолютно новый коллектив Мусаева?
— Скажу так: мне кажется, те идеи, которые предлагает наш тренер сейчас, дают результат, и мы воспринимаем их хорошо.
— Футбол Мусаева более открытый и атакующий, нежели прагматичный Ивича?
— Уважаю стиль каждого тренера. Я хорошо себя чувствовал и с Ивичем, и с Мусаевым. Не хотелось бы сравнивать. Мне это не нравится.
— Мало кто верил, что вы и в этом сезоне продолжите бороться за чемпионство. Вы стали сильнее?
— Я обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые. Сейчас у нас сложился очень хороший и сплоченный коллектив, с которым мы продолжаем борьбу.
— Никита Кривцов недавно сказал, что «Зенит» перестал быть непобедимым. Согласны?
— Конечно.
— «Краснодар» сегодня — борец с несправедливостью?
— Мы сконцентрированы на себе. Не буду говорить о судьях и других командах. Наша задача — продолжать работать и бороться.
— «Краснодар» станет чемпионом в мае 2025-го?
— Нужно идти шаг за шагом. Но у нас высокие шансы.
Я не против получить российский паспорт
— Кого вы считаете своим главным оппонентом среди нападающих?
— Выделю атаку «Зенита». Но есть еще «Спартак» и «Локомотив». Не хочется преуменьшать заслуги их футболистов.
— Вы после возвращения в Россию в 2022-м все еще живете здесь один, без семьи?
— Да, они живут не в России.
— Опасаются возвращаться?
— Не хотел бы говорить о семье. Стараюсь ничего не раскрывать. Это наши внутренние дела.
— Какие сомнения у вас были перед подписанием нового контракта с «Краснодаром»?
— Семья у меня на первом месте, и это самое важное.
— Как это связано с контрактом?
— Не хотел бы об этом разговаривать, я его уже подписал и доволен принятым решением.
— Когда вы говорите о связи между семьей и контрактом, имеете в виду сложности с отсутствием аэропорта?
— Ну да. С переездами могло бы быть намного легче.
— Где Джон Кордоба мечтает завершить карьеру?
— Пока не знаю. Рано об этом говорить. Сейчас я наслаждаюсь каждым моментом.
— Готовы ли в «Краснодаре»?
— Все возможно.
— К 2027 году вы уже шесть лет будете жить в России. Не было мысли получить российский паспорт?
— Все возможно. Лично я не против. Хоть я и колумбиец, но не вижу никаких проблем в том, чтобы получить российское гражданство.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3