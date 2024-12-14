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«Угальде — форвард высокого европейского уровня. От Пьянича ждали большего». Газзаев о золотой гонке, Соболеве и Дзюбе

Газзаев назвал Угальде форвардом высокого европейского уровня
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде празднует гол в матче РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (5:2). 22 ноября 2024 года. Москва.
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев специально для «СЭ» подвел итоги первой части сезона РПЛ.

Мусаев — качественный нападающий. Гуариапа и Койта — трансферные просчеты

— Давайте начнем с ЦСКА. Как бы вы оценили игру армейцев в первой части чемпионата?

— Конечно, для такого великого клуба уйти на зимний перерыв лишь на шестом месте — это неудача. Мягко говоря, армейцы оставили не очень хорошее впечатление. Надеюсь, во второй половине сезона команда исправит ошибки и будет бороться за призовые места.

— Можете назвать основные причины, по которым ЦСКА подошел к зимней паузе лишь на шестом месте?

— Давайте все-таки не забывать, что пришел новый тренер — Марко Николич. Возможно, игроки еще не смогли полностью адаптироваться к его стилю игры, требованиям. Глобальные выводы делать рано. Давайте дадим оценку после 30-го тура.

— То есть пока вы бы Николича не критиковали?

— Это его первые полгода в ЦСКА. Не у всех все сразу получается. Хотя, пожалуй, Станкович в «Спартаке» быстрее начал давать результат. Но мы, опять же, говорим лишь о половине сезона. Повторюсь, уверен, весной армейцы выступят гораздо лучше, чем осенью.

Футболисты ЦСКА Тамерлан Мусаев и&nbsp;Миралем Пьянич празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo; (1:0) в&nbsp;18-м туре РПЛ 8&nbsp;декабря. Выездная модель Николича принесла ЦСКА победу в Воронеже. Мусаев снова забил

— Как бы тогда оценили летние приобретения ЦСКА?

— Не очень хочется переходить на персоналии. Но раз нет должной игры и результата, то определенные вопросы по отдельным позициям все же возникают.

— Например?

— Сейчас у команды есть качественный нападающий — Мусаев. Футболист с хорошим голевым чутьем, нацелен на ворота, всегда располагается в острой позиции. Но ЦСКА нужен еще один креативный форвард, который смог бы легко обыграть защитника и создать численное превосходство.

— Гуарирапа и Койта пока не впечатляют.

— Полностью с вами согласен. К сожалению, пока ни один, ни второй не показывают той игры, которой от них ждали. На сегодняшний день это два трансферных просчета. Для того чтобы бороться хотя бы за призовую тройку, не говоря уже о чемпионстве, стоит искать более качественных игроков.

— А что скажете об игре Пьянича?

— Это прекрасный, поигравший на высоком уровне футболист. Но от него явно ждали большего. Да, у него очень большой опыт, но ему 34 года. От игрока его позиции требуется мобильность и активность, чтобы создавать большое количество моментов для нападающих. И все же повременим с глобальными выводами, дождемся конца сезона. Хотя вопросы к селекции армейцев уже возникают.

— Как вам видится ситуация с вратарем Ильей Помазуном?

— Считаю, у ЦСКА сейчас и без него великолепная вратарская линия: Акинфеев, Тороп, еще и молодой Боков. На данный момент большой необходимости в Помазуне нет.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соболев не вписался бы в игру Станковича

— «Спартак» удивил?

— Красно-белые начали сезон неважно, какое-то время привыкали к требованиям Станковича. Но тренер смог стабилизировать состав и фактически к концу первого этапа чемпионата «Спартак» показывал самую содержательную, сбалансированную и результативную игру в РПЛ.

Просто посмотрите, как раскрылись те же Бонгонда и Угальде, как играет Барко! Манфред — это нападающий современной формации, высокого европейского уровня. Он качественно действует по всему фронту атаки, а такие исполнители сегодня востребованы в ведущих клубах мира.

— Выходит, «Спартак» не заметил ухода Соболева в «Зенит»?

— Сейчас уже можно сказать, что в ту концепцию игры, которую ставит в «Спартаке» Станкович, Соболев бы просто не вписался, не подошел бы. В целом если красно-белые весной покажут футбол, который демонстрировали осенью, то смогут включиться в борьбу за чемпионство.

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— Давайте поговорим о первой части сезона. Какая команда вас приятно удивила?

— Про «Спартак» я уже сказал. Хотел бы отметить игру дебютанта РПЛ — «Акрона». Команда со своим стилем, и это замечательно! Считаю, главному тренеру Зауру Тедееву удалось выстроить качественную систему игры и найти в ней место для Дзюбы. В итоге мы видим атакующий, смелый, симпатичный футбол. Радует, что Тедеев не отходит от своих тренерских принципов, играет в атаку. Да, порой из-за этого тольяттинцы проигрывают. Но в целом «Акрон» произвел на меня весьма приятное впечатление. Тедеев-тренер — открытие сезона. Если клуб точечно усилится в зимнюю паузу, то, полагаю, поднимется выше в таблице.

— Что скажете о Дзюбе?

— Ему нужно отдать должное. Он встроился в систему игры Тедеева. Дзюба очень опытный нападающий, приносит пользу «Акрону», помогает молодым игрокам развиваться, прогрессировать.

Вообще мы наблюдаем за очень качественным чемпионатом в этом году. Есть четкое распределение команд. Шесть клубов претендуют на медали, три — «Ростов», «Рубин» и «Акрон» — стали твердыми середняками, а остальные борются за сохранение прописки в РПЛ.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба
Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

Кордоба — игрок года. У «Спартака» чемпионский футбол

— Футболист, ставший для вас открытием года?

— Выделю Батракова. Алексей не только главное открытие этого чемпионата и года в целом, но и один из лучших игроков в принципе. Вообще радует, что наши клубы доверяют молодежи. Помимо Батракова, можно вспомнить Кисляка из ЦСКА, ростовчанина Комарова.

— Лучший летний трансфер «на вход»?

— Барко. Перешел в «Спартак» и сразу же заявил о себе, стал настоящим лидером команды.

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— Лучший игрок РПЛ в 2024 году?

— Назову Кордобу из «Краснодара». Он и концовку прошлого сезона качественно провел, и в этом сезоне не сдает своих позиций. Также отмечу Батракова и Тюкавина. Очень жаль, что получил травму Глушенков, который просто блестяще начал чемпионат. Повреждение выбило его из колеи. В последних турах он уже выглядел не столь ярко.

— На данный момент кто для вас главный фаворит в борьбе за золото?

— Впечатлили последние игры «Спартака». Считаю, в них команда Станковича показала по-настоящему чемпионскую игру, чего не скажешь об остальных претендентах на золото. Если красно-белые сохранят свою форму и игровой тонус, то шансы на титул будут очень серьезные.

Денис Сафронов

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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