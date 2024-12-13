Оказывается, Станкович развелся после 23 лет брака. И теперь женится второй раз
Тренер «Спартака» Деян Станкович развелся с женой Аной Ачимович после 23 лет брака, сообщает издание Blic. По данным журналистов, развод случился еще в прошлом году. Сейчас Станкович в новых отношениях, готовится к свадьбе и ждет ребенка.
23 года брака
Что именно послужило причиной развода, неизвестно. Но пара была в отношениях очень долго, и раньше Станкович высказывался о супруге только в положительном ключе. «Я говорил, что встреча с Аной — поворотный момент в моей карьере, и это действительно так. Она — любовь, поддержка, вера и надежда», — приводит слова Деяна Blic.
Кроме того, Станкович высказывался еще более конкретно. «Ее не интересует публичная жизнь и популярность. С Аной это была любовь с первого взгляда, я влюбился в нее сразу, как только увидел. Мы вместе с детства: мне было 19 лет, когда мы начали встречаться. Мы вместе поехали в Рим, где я играл за «Лацио», вместе выросли, получили весь жизненный опыт и создали семью. Мы сами все создали, чем я горжусь», — цитирует тренера то же издание.
Забавно, что Ана — сестра бывшего партнера Деяна по команде Миленко Ачимовича. С этим были проблемы. «Я влюбился, как только увидел ее. Я почувствовал, что это все, и когда я рассказал об этом ее брату, он чуть не ударил меня», — приводит слова Станковича издание Informer.
Сербские СМИ описывают Ану как «нетипичную жену футболиста»: ее не интересует публичность и мода, у нее никогда не было домработницы, все дела по хозяйству она решала сама. В том числе воспитывала троих детей: Стефана, Филиппа и Александра.
Все трое так или иначе связаны с футболом. 24-летний Стефан занимался в академии «Интера» и уже завершил карьеру. 22-летний Филипп стал вратарем, у него контракт с нерадзурри, и на данный момент он выступает в аренде за «Венецию». 18-летний Александр — опорник, тоже принадлежит «Интеру» и тоже играет в аренде, но за «Люцерн».
Новая избранница
Blic сообщает, что Станкович не очень долго грустил из-за распавшегося длительного брака и быстро нашел себе новую девушку. О ней не так много информации: известно только, что она журналистка из Словении. По информации издания, пара готовится к тайной свадьбе, а девушка ждет ребенка.
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1
|Краснодар
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|6
|1
|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
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Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
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Химки – Факел
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3