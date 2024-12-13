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Оказывается, Станкович развелся после 23 лет брака. И теперь женится второй раз

Главный тренер «Спартака» Станкович развелся после 23 лет брака
Егор Сергеев
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович с бывшей женой Аной Ачимович и детьми
Ана Ачимович и Деян Станкович с детьми.
Фото Getty Images
У пары осталось трое детей.

Тренер «Спартака» Деян Станкович развелся с женой Аной Ачимович после 23 лет брака, сообщает издание Blic. По данным журналистов, развод случился еще в прошлом году. Сейчас Станкович в новых отношениях, готовится к свадьбе и ждет ребенка.

23 года брака

Что именно послужило причиной развода, неизвестно. Но пара была в отношениях очень долго, и раньше Станкович высказывался о супруге только в положительном ключе. «Я говорил, что встреча с Аной — поворотный момент в моей карьере, и это действительно так. Она — любовь, поддержка, вера и надежда», — приводит слова Деяна Blic.

Кроме того, Станкович высказывался еще более конкретно. «Ее не интересует публичная жизнь и популярность. С Аной это была любовь с первого взгляда, я влюбился в нее сразу, как только увидел. Мы вместе с детства: мне было 19 лет, когда мы начали встречаться. Мы вместе поехали в Рим, где я играл за «Лацио», вместе выросли, получили весь жизненный опыт и создали семью. Мы сами все создали, чем я горжусь», — цитирует тренера то же издание.

Забавно, что Ана — сестра бывшего партнера Деяна по команде Миленко Ачимовича. С этим были проблемы. «Я влюбился, как только увидел ее. Я почувствовал, что это все, и когда я рассказал об этом ее брату, он чуть не ударил меня», — приводит слова Станковича издание Informer.

Сербские СМИ описывают Ану как «нетипичную жену футболиста»: ее не интересует публичность и мода, у нее никогда не было домработницы, все дела по хозяйству она решала сама. В том числе воспитывала троих детей: Стефана, Филиппа и Александра.

Все трое так или иначе связаны с футболом. 24-летний Стефан занимался в академии «Интера» и уже завершил карьеру. 22-летний Филипп стал вратарем, у него контракт с нерадзурри, и на данный момент он выступает в аренде за «Венецию». 18-летний Александр — опорник, тоже принадлежит «Интеру» и тоже играет в аренде, но за «Люцерн».

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Новая избранница

Blic сообщает, что Станкович не очень долго грустил из-за распавшегося длительного брака и быстро нашел себе новую девушку. О ней не так много информации: известно только, что она журналистка из Словении. По информации издания, пара готовится к тайной свадьбе, а девушка ждет ребенка.

Деян Станкович
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Краснодар – Кр. Советов
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Ахмат – Рубин
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