Оказывается, Станкович развелся после 23 лет брака. И теперь женится второй раз

У пары осталось трое детей.

Тренер «Спартака» Деян Станкович развелся с женой Аной Ачимович после 23 лет брака, сообщает издание Blic. По данным журналистов, развод случился еще в прошлом году. Сейчас Станкович в новых отношениях, готовится к свадьбе и ждет ребенка.

23 года брака

Что именно послужило причиной развода, неизвестно. Но пара была в отношениях очень долго, и раньше Станкович высказывался о супруге только в положительном ключе. «Я говорил, что встреча с Аной — поворотный момент в моей карьере, и это действительно так. Она — любовь, поддержка, вера и надежда», — приводит слова Деяна Blic.

Кроме того, Станкович высказывался еще более конкретно. «Ее не интересует публичная жизнь и популярность. С Аной это была любовь с первого взгляда, я влюбился в нее сразу, как только увидел. Мы вместе с детства: мне было 19 лет, когда мы начали встречаться. Мы вместе поехали в Рим, где я играл за «Лацио», вместе выросли, получили весь жизненный опыт и создали семью. Мы сами все создали, чем я горжусь», — цитирует тренера то же издание.

Забавно, что Ана — сестра бывшего партнера Деяна по команде Миленко Ачимовича. С этим были проблемы. «Я влюбился, как только увидел ее. Я почувствовал, что это все, и когда я рассказал об этом ее брату, он чуть не ударил меня», — приводит слова Станковича издание Informer.

Сербские СМИ описывают Ану как «нетипичную жену футболиста»: ее не интересует публичность и мода, у нее никогда не было домработницы, все дела по хозяйству она решала сама. В том числе воспитывала троих детей: Стефана, Филиппа и Александра.

Все трое так или иначе связаны с футболом. 24-летний Стефан занимался в академии «Интера» и уже завершил карьеру. 22-летний Филипп стал вратарем, у него контракт с нерадзурри, и на данный момент он выступает в аренде за «Венецию». 18-летний Александр — опорник, тоже принадлежит «Интеру» и тоже играет в аренде, но за «Люцерн».

Новая избранница

Blic сообщает, что Станкович не очень долго грустил из-за распавшегося длительного брака и быстро нашел себе новую девушку. О ней не так много информации: известно только, что она журналистка из Словении. По информации издания, пара готовится к тайной свадьбе, а девушка ждет ребенка.