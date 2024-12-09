Обозреватель «СЭ» — о завершившемся 18-м туре РПЛ, после которого турнир встал на зимнюю паузу.

В Краснодаре схватка подменила игру

В ключевом матче в Краснодаре, выражаясь железнодорожными образами, весь пар ушел в гудок. Борьба была зубодробительная, но она подменила игру. 0:0. В результате мы увидели дивную, донельзя интригующую таблицу к уходу РПЛ на зимовку: 1. «Краснодар» — 39 очков. 2. «Зенит» — 39. 3. «Спартак» — 37. 4. «Динамо» — 35. 5. «Локомотив» — 35. Все впереди!

Ударов по ногам на «Арене Краснодар» было гораздо больше, чем по воротам. Настрой обе команды демонстрировали запредельный, тренеры внушили игрокам: кто выиграет борьбу — тот выиграет матч. Но о футболе как таковом за этим рубиловом подзабыли.

Полчаса «Локомотив» вообще не атаковал, «Краснодар» был гораздо ближе к голу. И только концовка тайма осталась за отбившимися железнодорожниками. Дмитрий Баринов до перерыва был на каком-то диком, неконтролируемом психозе. Схватил карточку за неспортивное поведение (даже если там и был незафиксированный толчок со стороны Александра Черникова, это не повод орать на судью); отдал пас под перехват и опаснейший удар того же Черникова, когда было очень близко к голу; в каждой паузе устраивал разборки с партнерами.

Капитан «Локо» просто дымился, ему надо было срочно приходить в себя. Притом что он — натуральный лидер и таких в российском футболе почти нет (пребывание в команде Юрия Семина рядом с Игорем Денисовым явно пошло ему в этом вопросе на пользу), вчера до перерыва с его стороны исходила только нервозность, которая передавалась партнерам. И возникло ощущение, что, если продолжится в том же духе, дело закончится красной карточкой, а это, с учетом его роли в коллективе, для «Локо» была бы беда. Да еще и Евгений Морозов схватил раннюю желтую на Джоне Кордобе — там тоже маячила красная.

Надо, однако, отдать должное и Баринову, и Морозову. И вместе с ними — Галактионову. Совместными усилиями они в перерыве взяли эмоции Дмитрия под контроль, и во втором тайме вся энергия от капитана «Локо» шла только на пользу команде, и он даже едва не забил, когда Станислав Агкацев вытащил мяч из ближнего угла после углового, поданного Алексеем Батраковым. Морозов также успокоился, и не возникло ни одного эпизода, когда он был бы близок к удалению.

В отличие от Кевина Ленини. В моменте с игрой рукой при уже имевшейся желтой карточке он прошел по тонкому льду. Но Василий Казарцев решил не принимать радикальных решений. Будь это ближе к воротам «Краснодара» и в более опасной ситуации, второй желтой удивляться бы не стоило.

Вообще, для судейства игра выдалась очень сложной. Единоборства предельно жесткие, обе команды, для которых матч значил многое, не убирали ног ни при каких обстоятельствах. Четыре желтые карточки до перерыва (по две в обе стороны, что уже говорило о том, что судейство не в одну калитку), а могло быть и больше. Сразу после часа игры набралось под 30 фолов на две команды, на газоне оказывались то одни, то другие.

Кевин Кастаньо и Алексей Батраков. Фото ФК «Краснодар»

И «Краснодару», и «Локомотиву» важнее было не проиграть

Порадовало, что Батраков к концу первого тайма подстроился под жесткость «Краснодара» и начал показывать то, что умеет, — взять его хитрый удар по дуге в конце первого тайма, который вытащил Агкацев. Когда созидателей с самого начала игры бьют, важно смотреть на их реакцию — уходят в кусты или продолжают играть, пытаться, лезть в пекло. Парень уже не в первый раз показывает, что, несмотря на 19 лет, он не из хлюпиков и возрастом, если что, прикрываться не собирается.

Гол «Краснодара» отменили, поскольку судья на линии счел, что Олакунле Олусегун, через которого мяч перелетел по направлению к Кордобе, влиял на эпизод. Склонен согласиться. Судя по словам Тимура Журавеля на бровке, Мурад Мусаев и скамейка «Краснодара» после оперативного просмотра признали правоту судейской бригады.

Но «Краснодар» на этом отрезке опять явно перехватил инициативу и был близок к тому, чтобы забить. Чего не понимаю — почему первые полчаса второго тайма «быки» не могли найти себя. Факт, что после перерыва «Локомотив» развил то, что нащупал к концу первого тайма, и долго смотрелся интереснее. И что эту ситуацию резко изменило — неужели травма и замена Сесара Монтеса, который действовал очень уверенно и ошибок матча с «Химками» не повторил? Или, если брать перестановки у «быков», неожиданная замена капитана Эдуарда Сперцяна?

По не назначенному в ворота красно-зеленых пенальти судьи опять оказались правы, хотя и не сразу. До отставленной руки Максима Ненахова (будь дело только в ней, 11-метровый удар был бы неминуемым) случился фол Черникова на Дмитрии Воробьеве. Сдержанные аплодисменты Василию Казарцеву — разобрался в итоге после просмотра, хоть в начале и ошибся, не зафиксировав фол Черникова. Но лучше поздно, чем никогда. А случившаяся накануне отмена первого из двух незасчитанных голов «Зенита» показала, что даже 20 секунд разрыва между эпизодами — все равно одна фаза атаки. А тут было значительно меньше.

Рад за Антона Митрюшкина, стабильно и ярко игравшего за «Локомотив» в кубковых матчах, получившего шанс в Краснодаре и воспользовавшегося им. Этот матч может быть очень важен для его дальнейшей судьбы голкипера, который прошел в карьере через многие испытания. С уважением отношусь к Илье Лантратову, но в последнее время ни команда, ни основной вратарь красно-зеленых не были на высоте, и Митрюшкин заслужил свой шанс и ни разу не задергался, не занервничал, даже когда давление на его ворота было сильнейшим.

«Краснодар» оказался поближе к победе, но 0:0 — тоже достаточно объективное отображение того, что происходило на поле. Ощущение, что все закончится именно так, возникло задолго до финального свистка. Обеим командам по большому счету было важнее не проиграть, чем выиграть, и они с этой задачей справились.

Тюкавину вручили смокинг «Джентльмена года» — и он сразу выдал 2+1

«Динамо», разгромив «Химки», всего на четыре очка отстает от первого места, хотя, казалось, осенью большей частью ковырялось и совсем не было похоже на себя весеннего образца. Вдруг выяснилось, что при условии толковой зимней работы над ошибками и пары точных трансферов еще и за золото можно побороться. Что мы и в прошлом сезоне, собственно говоря, видели, когда к зиме они набрали меньше очков, чем сейчас, — 32 против 35. Неожиданный поворот.

Бело-голубым однозначно надо укреплять оборону — и центр, и фланги. Это, по мне, главный их кадровый приоритет. Но не менее, а то и более важна командная химия, позволявшая в прошлом сезоне вытаскивать самые невозможные матчи. Сейчас, есть впечатление, в раздевалке все хуже, чем тогда. Сборы — как раз очень правильное время, чтобы наладить атмосферу.

2+1 Константина Тюкавина, обеспечившие разгром «Химок» (совершенно не гарантированный, вспомним предыдущие матчи команды Франка Артиги и те же поражения «Зенита» от «Крыльев» и «Акрона»), плюс его же решающий гол в кубковом матче с «Локомотивом» — это отечественная футбольная классика. Почему? Когда-то умудренные опытом ветераны советского футбола говорили, что самое главное — провести отличные первый и последний матч в году. Первый — чтобы быть в основе. Последний — чтобы не отчислили.

Понятно, что Константина в его статусе никто «отчислять» (реальность сейчас другая, так что — продавать) не стал бы. Но того, что запоминается последнее, это не отменяет. И папа Тюкавина, знаменитый мастер по хоккею с мячом, наверняка это не раз ему говорил. Пара неудачных месяцев, когда Костя ничего не забивал, забудутся. А вот великолепный удар в Кубке, перевернувший все и обеспечивший «Динамо» выигранную в итоге серию пенальти, и классный матч с «Химками» на зиму у болельщиков в памяти запечатлеются.

Хочется, чтобы самые большие таланты как можно чаще выдавали максимум. Тюкавин это сделал — сразу после вручения ему смокинга «Джентльмена года». И это тоже может быть не просто совпадением. Ему могли создать этим настроение.

А кто мне объяснит: Илья Садыгов в стартовом составе «Химок» вчера — это желание Артиги гарантировать себе работу на весну? Зачем, если вы и так в двух предыдущих турах побеждаете «Локомотив» и играете вничью с «Краснодаром»? Даже если не может выйти Антон Заболотный — на острие нельзя сыграть с одним Александром Руденко, а на фланг поставить Резиуана Мирзова, оставшегося на лавке? Мирзов на скамейке, Садыгов в основе. Впрочем, 1:4 говорят сами за себя.

ЦСКА выиграл 1:0 в Воронеже за счет гола своей палочки-выручалочки этого сезона Тамерлана Мусаева — и, хоть о золоте в данном случае говорить не стоит, сохранил себе хотя бы какие-то теоретические перспективы на весну. Даже ничья с «Факелом» их бы, по сути, обнулила.

«Ахмат» тем временем вернулся в гонку за выживание за счет гола Александра Жирова со стандарта. «Оренбург» же, похоже, все. Как, вероятнее всего, и Владимир Слишкович. Сергей Ташуев посадил вратаря Гиорги Шелию после катастрофической ошибки при голе Игоря Лещука в предыдущем туре. Если на Шелию в «Ахмате» всерьез рассчитывают, не уверен, что это психологически правильно. Вытеснить такую ошибку из головы можно только новым матчем. А теперь она как последнее впечатление останется с ним до весны. Впрочем, его сменщик Михаил Опарин отыграл на ноль, команда победила — и Ташуев имеет полное право указать всем на табло.

...В прошлом сезоне после ухода на зимнюю паузу те же две команды, что и сейчас возглавляют таблицу, явно обгоняли всех остальных: у «Краснодара» опять же после 18 туров было 38 очков, у «Зенита» — 36 (сейчас — по 39). В тройке преследовавших находились те же: «Динамо» (32), «Локомотив» (31), «Спартак» (30). В итоге к лидерам присоединились бело-голубые, возглавлявшие таблицу перед последним туром и остановившиеся в шаге от золота на один-единственный гол. Либо не пропущенный в Краснодаре, либо забитый при 0:1.

Теперь перед зимним перерывом все еще горячее. Сейчас между первым и пятым местами — четыре очка, которые год назад были между вторым и третьим (а между первым и пятым — восемь). И пожелать нашему чемпионату можно только того, чтобы его развязка затянулась до такого же момента, как и весной-2024.