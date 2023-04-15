Матч-комедия в «Лужниках»: три пенальти, два удаления, победа «Спартака» над «Торпедо»
«Спартак» выходил на матч с «Торпедо», выпав из первой тройки: ЦСКА подвинул красно-белых, выиграв в Екатеринбурге. Рано или поздно это должно было случиться, ведь серия «Спартака» без побед затянулась на три матча, а с учетом Кубка — и вовсе на пять. По игре команда Гильермо Абаскаля выглядела не настолько плохо, но отсутствие результата здорово ударило по уверенности игроков в себе. И тренера, конечно, тоже. Хотя у Абаскаля на минувшей неделе было предостаточно поводов отвлечься и перезагрузиться — женитьба, день рождения...
«Торпедо» подавало встречу с красно-белыми как противостояние испанских тренеров — Клотет против Абаскаля. Их национальные мотивы рядом с памятником Владимиру Ленину звучали особенно колоритно. В «Спартаке» же вспоминали прошлогодний победный финал Кубка с «Динамо». Правда, тогда стадион был забит до отказа, а сейчас с верхнего яруса можно было услышать, о чем футболисты говорят на поле.
Главная аномалия первого тайма — три пенальти в ворота «Торпедо». Первая «точка» показалась самой спорной, хотя все основания у арбитра были: мяч попал в локоть Нетфуллину — очень похоже на то, как это случилось с Пике в памятном матче ЧМ-2018 Россия — Испания. Кстати, все произошло у тех же ворот. Но тогда Дзюба забил, а сейчас Бальде от души зарядил в перекладину. Сенегалец исправился через пару минут, вонзив уже с игры после скидки Пруцева.
Второй пенальти вопросов не вызвал. Кожемякин сбил Бальде, но и тут «Спартак» не справился с Бабуриным. Удар доверили Литвинову, лучшему в составе красно-белых в последних матчах, однако переиграть вратаря «Торпедо» он не сумел. Два пенальти, оба не забиты — это уже история. Но Шадыханов до перерыва назначил еще один 11-метровый! И тут претензии могут быть только у «Спартака»: Самсонов прямой ногой влетел в Бальде, и этот фол вполне тянул на красную. Трибуны скандировали «Селихов! Селихов!», но к мячу подошел капитан Зобнин. И забил. Это был 1000-й гол красно-белых в премьер-лиге. И еще любопытный факт: за весь чемпионский сезон-2016/17 «Спартак» пробил только два пенальти. Меньше, чем за один тайм этого матча.
Клотет, очевидно, с таким количеством 11-метровых в ворота своей команды ранее не сталкивался, и эмоциональной реакцией заработал красную карточку. Забавно, что в следующие выходные в матче «Химки» — «Торпедо» обе команды будут без главных тренеров: ранее в этом туре удалили Талалаева.
У «Спартака» было все, чтобы одержать уверенную победу, но красно-белые сами себе обеспечили приключения и нервную концовку. В середине тайма после своего же обреза вторую желтую получил Литвинов, а в концовке команда осталась вдевятером после удаления Мартинса. «Торпедо» один гол отыграло и пошло в навал, но «Спартак» кое-как выстоял. И теперь к матчу с «Краснодаром» Абаскаль остался без двух ключевых игроков центра поля.
Огненный матч по количеству записей в протоколе, но точно не по качеству футбола. «Спартак» обыграл-таки аутсайдера и прервал пятиматчевую серию без побед. До «Краснодара» будет еще кубковая встреча с «Акроном», и в Тольятти до серии пенальти красно-белым лучше не доводить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4