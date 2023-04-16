Еще одно безумное дерби «Спартака», пятая подряд победа ЦСКА, весенний ураган атаки «Краснодара». Рабинер — о матчах субботы

Обозреватель «СЭ» рецензирует события первого игрового дня 23-го тура.

Первый матч испанских тренеров в истории РПЛ — с тремя пенальти в ворота одной команды и двумя удалениями у другой

«Спартак» в последние недели проводит какие-то безумные матчи. То 3:3 с «Динамо», когда все голы рождались из грубых ошибок либо соперника, либо судей (недаром ЭСК признала пенальти, с которого Роман Зобнин сравнял счет, ошибочным), то теперь вот — игра против «Торпедо» с тремя пенальти в чужие ворота в первом тайме и двумя своими удалениями во втором.

Таким получился первый в истории РПЛ матч с участием двух испанских главных тренеров, одного из которых, Пепа Клотета, удалили еще до перерыва — но он на глазах у всех в костюме перелез через ограждение и начал руководить командой с трибуны. Может, такая страсть во втором тайме и передалась команде, которая в концовке была близка к тому, чтобы вытащить абсолютно безнадежный матч.

Не зря Гильермо Абаскаль бесновался, когда при 2:0 и гигантском преимуществе его команды Михаил Игнатов не попал с отскока в пустые ворота. В этом ощущалось легкомыслие, которое, например, возникло днями ранее у «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы с «Севильей». Любой тренер понимает, что может случиться дальше.

Оно и случилось. Просто это было «Торпедо». В последнее время в игровом плане повеселевшее, но все равно довольно слабое по уровню мастерства большинства игроков. Только поэтому со «Спартаком», у которого до перерыва xG было 2,95 против 0,34 у соперника (то есть, по продвинутой статистике, счет должен был стать 3:0 уже к концу первого тайма), и не случилась одна из глупейших потерь очков в истории.

Но вначале была уникальная история с тремя пенальти в ворота «Торпедо» за тайм, лишь один из которых реализовали.

Понятно, что торпедовские болельщики от самого этого факта не могут не быть в гневе и уже не станут обращать внимание, что там было, а чего не было. Но если первый из трех пенальти вполне можно было не назначать (хотя за то, что назначил, Павлу Шадыханову ничего не сделают), то второй и третий — невозможно. «Торпедо» еще должно быть благодарно арбитру, что тот не удалил Артема Самсонова, воткнувшегося в Кейта Бальде прямой ногой высоко, в голень. Это вполне могло быть основанием для прямой красной карточки. Шадыханов просто пожалел «Торпедо», решил его не добивать.

Кстати, этот матч четко показывает, за что Андрей Талалаев в свою бытность главным тренером «Торпедо» отправил Самсонова во вторую команду. Он очень боевитый, но слабый и безрассудный защитник. Поэтому и атаковал «Спартак» в основном через его фланг, куда получил задание смещаться еще и Даниил Пруцев, — знали красно-белые, где у соперника слабое место.

А по поводу первого пенальти в телестудии состоялся прекрасный диалог между Андреем Аршавиным и Алексеем Николаевым. Первый поинтересовался причинами назначения 11-метрового после того, как от головы Алексиса Дуарте мяч с очень близкого расстояния попал в предплечье выпрыгивавшего Равиля Нетфуллина, причем он этого мяча не видел. Аршавин настаивал на том, что ВАР Кирилл Левников просто не должен был подзывать Шадыханова для просмотра такого эпизода.

Николаев, с одной стороны, соглашался: «Это пошло бы футболу только на пользу», но при этом отмечал: «К сожалению, мы живем в эпоху ВАР» — и говорил, что по сегодняшним трактовкам это — пенальти. И если уж главного судью подозвали, то у него нет другого выхода. С тем, что это 11-метровый, соглашаются и другие судейские эксперты. Дурдом какой-то! И Шадыханов тут ни при чем — трактовки эти придумывал не он.

Что касается удалений у «Спартака», то Кристофер Мартинс, конечно, редкостный разгильдяй, что начал демонстративно аплодировать судье на линии Денису Березнову, имея желтую карточку. Но предлагаю теперь следить, чтобы судьи выписывали предупреждения за все аплодисменты игроков в их адрес. Иначе принципиальность получается какая-то выборочная. Или же — чуть-чуть извинительная за первый пенальти...

В целом, несмотря на все эмоции, которые вызвали судейские решения, почти уверен, что никаких санкций к Шадыханову не применят. Очевидных ошибок, подобных назначению Сергеем Ивановым пенальти на Зобнине в матче «Спартак» — «Динамо», он не совершил.

Кейта Бальде

Все больше нравится Кейта Бальде. Уже несколько матчей сенегалец в полном порядке, а то, как он собрал вокруг себя всю команду после гола «Торпедо», говорит и о его командном духе. И ведь все прибежали! Показателен и его ответ на вопрос журналиста, где ему удобнее — в центре нападения или на фланге. «Рад, что я просто играю!» — просиял Бальде, и если вспомнить, сколько времени он пропустил перед этой весной, то его можно понять.

Как же хорошо, что «Спартак» не стал преждевременно ставить на форварде крест и дождался его полного выздоровления и врастания в команду. Это лишний раз доказывает, как важно в футболе уметь терпеть. Травма Квинси Промеса плюс кубковые дисквалификации Александра Соболева и Шамара Николсона делают здесь и сейчас Бальде футболистом незаменимым. Как видим, он и в чемпионате, где ямаец может играть, выиграл у него конкуренцию. Соболев же с «Торпедо» не вышел из-за дисквалификации ввиду восьмого (!) предупреждения.

Кейта показал себя человеком с сильным спортивным характером. Не реализовал пенальти, попав в перекладину? Ничего страшного, через четыре минуты забил отличный мяч с игры, а потом заработал еще два (!) 11-метровых и отпасовал Мартинсу под удар в перекладину. Очень эффективно! И не случайно Бальде признали лучшим игроком встречи.

В первом тайме первоначальную активность торпедовцев «Спартак» быстро погасил, и Пруцев с Русланом Литвиновым начали рулить игрой в центре поля. На мой взгляд, когда последний действует в опорной зоне, это придает спартаковскому футболу больше складности, чем в тех случаях, когда Литвинов выходит в центре обороны. Вернее так: он полезен и сзади, но в центре поля для команды важнее.

И это при том, что матч для него обернется сразу двойной неприятностью — сперва незабитым пенальти, а потом двумя желтыми карточками и удалением. Впрочем, у него и так первое предупреждение было четвертым в чемпионате, так что следующий матч в Краснодаре Литвинов пропускал бы в любом случае. Он стал лишь третьим игроком в истории чемпионатов России, который в одном матче получил две желтые карточки и не реализовал 11-метровый, — после Игоря Яновского в 1997-м и Дмитрия Торбинского в 2010-м. Вполне достойная компания.

Вот что значит отсутствие штатных пенальтистов Промеса и Соболева (тоже, впрочем, в этом сезоне промахивавшихся) — сначала Бальде пробил в перекладину, затем Литвинов не переиграл державшегося молодцом Егора Бабурина. И лишь с третьей попытки Зобнин развел его и мяч по разным углам, и 2:0 к перерыву выглядели для «Торпедо» приговором.

Кейта Бальде и Егор Бабурин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но «Спартак» сейчас находится в каком-то странном состоянии: в нем нет уверенности даже при большом преимуществе над аутсайдером. Илья Стефанович в добавленное время забил отличный мяч головой, и ситуация на поле начала мне здорово напоминать известный матч 2014 года «Спартак» — «Анжи», когда 2:0 в конце игры быстро превратились в 2:2 и после матча был уволен Валерий Карпин. Сейчас о таком в отношении Абаскаля речи не идет, но спокойное и плавное течение игры для красно-белых перевернулось, и они вдевятером еле дотянули свой баркас с пробоиной до берега.

Для красно-белых еще хорошо, что на этот раз не дрогнул Александр Селихов. На мой взгляд, Абаскаль совместно с тренером вратарей приняли психологически верное решение, после провального дерби с «Динамо» не став убирать Селихова в запас. Отсутствие права на ошибку может сломать голкипера всерьез и надолго. Доверие же, напротив, помогает забыть неудачу максимально быстро.

Тем не менее «Спартак» снова не убедил. Сейчас ему ехать в Тольятти на кубковый матч с «Акроном» в Пути регионов, который проигрывать нельзя ни в коем случае — права на ошибку больше нет, а вылет от клуба низшего дивизиона болельщики воспримут крайне нервно. А далее — сложнейшая игра в гостях с «Краснодаром», который набрал отличную форму и забил весной больше всех в лиге — 18 голов в шести матчах.

Вратарские полюсы: «Динамо» выручил чужой голкипер, ЦСКА — свой

Вообще, день с точки зрения результатов получился достаточно предсказуемый. За исключением матча в Самаре, кто должен был выиграть — тот и выиграл. «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Спартак».

Хотя, конечно, были нюансы. Никто, по-моему, так до конца и не понял, за что при 0:1 в матче «Урал» — ЦСКА ВАР Ян Бобровский указал на необходимость назначить пенальти в ворота хозяев, а судья в поле Владислав Безбородов с земляком из Санкт-Петербурга согласился. Два пенальти в обе стороны в игре «Динамо» и «Пари НН» также не выглядели безоговорочными. В последнее время в РПЛ (да и не только в ней) вообще становится все больше «телевизионных» 11-метровых, которые ни один арбитр никогда бы не назначил без ВАР. И будучи изначально большим сторонником введения видео, теперь все больше удивляюсь, к чему это приводит.

По игре тоже не все было так просто — в первую очередь у «Динамо». Большую часть матча команда Сергея Юрана контролировала ситуацию на поле и ничего не давала сделать бело-голубым. Глядя на нижегородцев, невозможно было сказать, что эта команда (пусть новый главный тренер с ней работает всего лишь вторую игру) проиграла пять матчей подряд. Она была вполне подчинена тренерской руке и могла рассчитывать минимум на ничью.

Рецептом переворота, который в последней трети матча совершило «Динамо», стала, во-первых, эффективность скамейки хозяев, а во-вторых, грубая ошибка вратаря Артура Нигматуллина при победном голе Даниила Фомина. А первый мяч «Динамо» — это предголевой навес Вячеслава Грулева и завершающие действия, соло и удар Ярослава Гладышева. И, наконец, пенальти от Федора Смолова, который уже не боится исполнять 11-метровые в стиле Жоржиньо — то есть боль и стресс почти пятилетней давности из матча ЧМ-2018 Россия — Хорватия окончательно ушли.

Конечно, нельзя не отметить и отыгравшего все 90 минут Константина Тюкавина, который сделал голевую скидку на Гладышева и заработал пенальти, реализованный Смоловым. Но результат не вполне соответствует содержанию игры.

В Екатеринбурге все могло повернуться по-другому, если бы в начале матча восстановившийся после микротравмы Игорь Акинфеев не вытащил ногой мяч после выхода один на один Эрика Бикфалви. Была и еще пара опасных подходов, которые футболисты Виктора Гончаренко не использовали — и в ответ получили выпад с идеально вычерченным с левого края пасом Бахтиера Зайнутдинова и завершением Антона Заболотного. Своего преимущества красно-синие уже не упустили и, обменявшись с соперником забитыми пенальти, выиграли пятый матч подряд. На пару часов они даже обошли в таблице «Спартак», который, впрочем, вскоре вернул свою позицию.

А вот у «Урала» после длительной беспроигрышной серии — уже четвертое поражение кряду. Вряд ли, конечно, это может привести к каким-то фатальным последствиям: у «Урала» с «Крыльями» (и пока с «Локомотивом») по 25 очков, следом же за ними уже за чертой между середняками и зоной стыков идет «Пари НН» с 19. Дистанция в шесть очков для аутсайдеров труднопреодолима. Понятно, что и уральцев, и самарцев занимает также и Кубок, из которого все четыре обитателя дна уже вылетели, — но сильно сомневаюсь, что и Виктору Гончаренко, и Игорю Осинькину есть за что волноваться по-настоящему.

Проигрыш в первом весеннем туре в Сочи оказал на ЦСКА моментальное лечебное воздействие. Тогда как хозяев, напротив, ввел в заблуждение. Уход Курбана Бердыева и его замена на Дмитрия Хохлова пока ни на что в положительную сторону повлиять не успели — «Краснодар», в среднем забивающий после зимы по три с лишним мяча за игру, сейчас в дерби Краснодарского края ограничился двумя, но в свои ворота не пропустил ни одного. Не устающий отличаться весной Никита Кривцов сделал это снова.

Первый «сухарь» Митрюшкина

В матче «Крылья Советов» — «Химки», стартовом в подмосковном клубе для Андрея Талалаева, теперь уже официально установившего рекорд РПЛ — три клуба за один сезон, — свой первый «сухарь» в премьер-лиге сыграл 27-летний вратарь Антон Митрюшкин. Причем не просто весь матч был спокоен и уверен в себе, но и совершил роскошный сейв после удара Глена Бейла со штрафного почти в «девятку».

Мне очень хочется, чтобы Митрюшкин, при Спартаке Гогниеве плотно сидевший на лавке, перезапустил карьеру. В 2013 году он выиграл юношеский Евро U-17 в сборной Дмитрия Хомухи, если не ошибаюсь, будучи капитаном. И точно — получив звание MVP турнира и отразив в финальной послематчевой серии пенальти с Италией три (!) пенальти.

Валерий Карпин вскоре доверил юноше место в основе «Спартака», но Леонид Федун тренера спустя пару матчей уволил, и больше шансов в родном клубе, где красноярец был с 13 лет, он не получил. И уехал в Европу, перед тем став серебряным призером Евро U-19.

Казалось, у нас растет новая вратарская звезда. Отличные габариты, 189 см. Техника, уверенность, крепкие нервы — у него было все. В 21 год Митрюшкин в швейцарском «Сьоне» стал капитаном команды! И все, кто его хорошо знает, говорили об интеллекте и правильном отношении парня к футболу и к жизни.

Но потом Антон сломался — и пошла жуткая цепочка травм, операций, новых повреждений. Поездка в Германию, неудачный опыт в «Фортуне» и дрезденском «Динамо», возвращение в Россию, скамейка «Химок», за которые он впервые сыграл лишь в прошлом туре с ЦСКА при Ринате Билялетдинове.

Сейчас Антону 27. Для вратаря — нормальный возраст. И так хочется, чтобы его карьера стала уже даже если не звездной, какой она обещала стать, то как минимум добротной. Удачи ему. А главное — здоровья.

Талалаев не поставил Садыгова и начал с игровой дисциплины

Талалаев в своем первом матче во главе «Химок» даже на замену не выпустил Илью Садыгова, сына владельца клуба. На это и Андрей Аршавин в телеэфире обратил внимание, сказав о дисциплине у «Химок» на поле, ну и вообще — не заметить такое и хотя бы немножко не удивиться этому нельзя, учитывая всю новейшую историю «Химок» и отставок оттуда.

Учитывая, что с Талалаевым подписали пятилетний контракт, не думаю, что подобные вещи могли не проговариваться заранее. Ни один тренер, заключив соглашение, не стал бы с ходу делать лицо кирпичом и ледяным тоном говорить владельцу: «Отвали, теперь я тут все решаю». Об этом никто, понятно, не расскажет, но сама логика развития событий подсказывает, что наверняка заранее были достигнуты какие-то договоренности. То есть Туфан Садыгов со своей стороны предложил огромный по нынешним временам срок контракта и, вероятно, другие очень заманчивые условия, которые заставили тренера сесть на эту раскаленную сковородку. Но Талалаев со своей стороны, судя по всему, выдвинул собственную «обязательную программу», и она была принята.

В любом случае для скорейшей установки контакта с командой отсутствие Садыгова-младшего на поле в первом матче — большой плюс. Игроки сразу понимают, что тренер — не мягкая игрушка, которая за хорошую зарплату будет делать что скажут. Отсюда и то, что «Химки» рубились, были абсолютно управляемы (что на них вообще не похоже) и совсем не дали Самаре сыграть в свой фирменный комбинационный футбол.

После матча мы увидели, что Талалаев и 0:0 не был доволен, учитывая два явных момента в первом тайме и удар Мирзова в конце. Но если вспомнить, какими были «Химки» до того, то ничья в Самаре, после которой они опередили «Торпедо», отставание от «Факела» на три очка (Воронеж, правда, сегодня сыграет дома с «Ахматом»), а от Нижнего — на четыре — далеко не худшее начало. До Талалаева было четыре поражения подряд, причем два последних — с общим счетом 0:9.

Стартовать не с проигрыша всегда важно. В том же «Торпедо» у Талалаева вначале были сплошные 0:1. Но вот так проиграешь один раз, другой, третий — и вера игроков, что с твоим приходом что-то поменяется, будет неизбежно таять. Ты можешь даже не уступать по игре, но делать одну роковую ошибку и проигрывать.

Поэтому сегодня «Химкам» очень важно было не уступить. А вот через неделю дома с «Торпедо» и для тех, и для других — матч смерти. Даже ничья, скорее всего, убьет любую из этих команд. Заруба будет лютая. Победа или вылет.

Возможно, это произойдет без обоих главных тренеров на скамейках — и Талалаев, и Пеп Клотет получили по красной карточке. Почему возможно, а не точно, — потому что «Химки» подали жалобу, и там действительно все выглядело как недоразумение, о чем комментаторы сразу сказали (причем на бровке рядом с ним работал местный, самарский, которого не заподозришь, что он Талалаева хотел отмазать).

Версия самого тренера такова. Мирзов закрутил мяч в «девятку», Талалаеву казалось, что мяч летит в ворота, он на эмоциях подбросил бутылку, которая была у него в руках, она упала на бровку и выскочила в поле. Судья подошел и спросил, кто кинул бутылку. Талалаев ответил, что он, после чего тут же получил красную. Спорить не стал — просто после игры клуб подал нужные документы, которые рассмотрит ЭСК.

А в матче «Спартак» — «Торпедо» мы увидели и очень бодрого Пепа Клотета, который перелез через ограждение после красной и спокойно продолжал с первого ряда руководить командой, а после игры спускался на поле и аплодировал болельщикам. Кстати, и Клотет, и Талалаев не стали избегать флеш-интервью, хотя после удалений по регламенту были не обязаны. И талалаевское «счет 0:0» с покер-фейсом уже становится мемом.

Ясно одно: в следующий уик-энд в Химках, где новая команда Талалаева сыграет с предыдущей, скучно не будет.