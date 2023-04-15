«Когда готовили замены Мартинса Перейры и Литвинова, их удалили». Абаскаль — о дерби с «Торпедо»

Тренеры подвели итоги матча на пресс-конференции.

«Спартак» одержал гостевую победу 2:1 над «Торпедо» в матче 23-го тура РПЛ. Главный тренер победителей Гильермо Абаскаль после матча поспорил с корреспондентом «СЭ» насчет результатов и игры команды, объяснил многочисленные ошибки игроков красно-белых, а также не согласился с мнением относительно проблем «Спартака» с дисциплиной.

— Сегодня анализ еще проще, чем в предыдущих матчах, — начинает главный тренер. — До первого удаления мы полностью доминировали на поле. Не забили два пенальти и упустили еще пару отличных моментов с участием Мартинса Перейры и Игнатова. Результат мог быть другим. Но в футболе такое случается, и я как тренер это принимаю. Мы не можем позволять усложнять себе жизнь, чтобы иметь такие проблемы. Но я доволен тем, с каким желанием ребята бились в концовке. Когда мы готовили замены Литвинова и Мартинса Перейры, они получили красные карточки. В итоге команда показала характер и вдевятером удержала победу.

— Перед матчем с «Акроном» есть опасения, что команда плохо бьет пенальти. Будете ли вы специально тренировать этот элемент? Шансы у «Акрона», скорее всего, только в серии одиннадцатиметровых.

— Пенальти, которые бьются в игре, и те, что могут быть в послематчевой серии, это разные вещи с психологической точки зрения. И пенальтист в игре подходит к точке с другим настроем и отношением. «Акрон» прошел три московских команды, показывал на поле отличную игру. Если дойдет до пенальти, там все будет решать характер, вера и уверенность в своих силах.

— Почему по весне у «Спартака» столько ошибок и потерь очков? Даже в выигранной вроде бы игре с аутсайдером команда создала себе кучу проблем и отбивалась в концовке.

— Вы говорите про слабость. Но разве мы были слабы в игре с «Уралом», где выиграли 3:2? Или с «Ахматом», где соперник не бил по воротам? Или с «Динамо», где мы забили все шесть голов? Мы говорим об ошибках, но не об отсутствии желания. Если бы я был тираном, которым не являюсь, то после ошибок у меня не играл бы никто. Но мы верим в наш проект. Наши игроки — Пруцев, Игнатов, Хлусевич — проводят первый сезон как игроки основы, они будут ошибаться, совершат много ошибок. Но мы будем их поддерживать, мы доверяем им. Ни в одной игре мы не были хуже соперника, за исключением, может быть, матча с «Зенитом» в чемпионате после забитого нами гола и матча с «Оренбургом».

— Почему Зиньковский не попал в стартовый состав?

— Я сегодня первый, кто жалеет, что его надо быть вернуть на скамейку. В целом по нему хочу сказать, что это очень важный игрок для команды, когда он в хорошей форме, сконцентрирован, благодаря своим подачам в штрафную. Были матчи, когда он выходил на поле и проявлял себя. И мы оба понимаем: момент, когда он будет проявлять себя регулярно, обязательно придет. Зиньковский может показывать хороший футбол и в одном тайме, он может решить исход игры. Но ему нужно приобретать стабильность.

— Как скоро Джикия вернется в строй?

— Джикия уже очень близок к возвращению. Надеюсь, уже в следующем матче он сможет быть в составе. Конечно же, мы не станем рисковать здоровьем футболистов, но понимаем важность игры на вылет в Кубке.

— Не считаете, что Пруцев был на поле лучшим?

— Сегодняшняя позиция Пруцева предполагала больше свободы. Он может давать большой объем, очень хороший игрок. Перед приездом в Россию я видел, какой он полезный и качественный футболист. Но ему нужно больше опыта, в том числе опыта в больших матчах. У него прекрасное чувство момента и вертикальной обостряющей передачи. Если он над своими качествами поработает, у него будет большое будущее.

— Соболев пропускал матч из-за дисквалификации. Сегодня было два удаления. Вам не кажется, что у команды проблемы с дисциплиной?

— Мне так не кажется.

— Бальде забил в третьей игре подряд. Видно, как он хочет играть, как получает удовольствие от нахождения в команде, но порой выпадает из игровых комбинаций. Над чем ему, на ваш взгляд, прежде всего надо поработать?

— Мы работаем с ним постоянно. Одно дело, когда ты тренируешься и работаешь, и другое, когда ты на поле и понимаешь командное движение. Он забил в трех матчах подряд, получил шанс помочь и самому себе, и команде почувствовать это движение на поле. Естественно, когда у такого качественного игрока добавится еще понимание взаимодействий, всем станет только лучше.

***

Визави Абаскаля Жозеп Клотет крайне лестно отозвался об игре своей команды, признавшись, что ни в коем случае не променял бы «Торпедо» на «Спартак».

Жозеп Клотет. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Мы неплохо начали встречу. И физически, и ментально были готовы к матчу. Первый тайм получился сложным. Можно сказать, результат к перерыву нас шокировал. Но команда продолжала фокусироваться на игре. Мы поговорили в раздевалке. Во втором тайме «Спартак» в основном контратаковал, мы же хорошо оборонялись. В каких-то моментах мы доминировали, в конце также добавили. Очков мы сегодня не заработали, но ушли с поля с высоко поднятой головой.

— После игры камеры выхватили ваш акцентированный плевок в сторону арбитра. Вы недовольны судейством или результатом?

— Знаете, я плохо помню этот момент. Но точно ничего не было адресовано арбитру. Я был зол после игры, но официальные лица матча делают свою работу. Что тут сказать? Я ничего против них не имел. То, что мы проиграли, не полностью вина команды, но в том числе и наша. Мы будем прибавлять и действовать лучше.

— Можете пояснить ваш жест в сторону судьи, за который он вас удалил?

— Не знаю, о чем вы говорите. Это его решение. Я не хочу это объяснять или говорить об этом. Фокусируюсь на футболе. Случилось то, что случилось.

— «Спартак» был фаворитом. За счет чего вы собирались побеждать?

— Одной из важных вещей было избежание высокого прессинга, в котором «Спартак» хорош. Нам самим нужно использовать свободные зоны, которые бы открывались у соперника. «Спартак» доминирует в штрафной — в этом их преимущество. Мы старались не давать им много бить из штрафной. Но «Спартак» в том числе рискует, и мы хотели много контратаковать. Цель была в этом.

— Почему Кухарчук не вышел в стартовом составе?

— Так же как и Эркинов, он остался на лавке, потому что мы хотели сделать ставку на большее количество людей, которые бегут в контратаку.

— Согласны с тем, что «Торпедо» ниже классом, чем «Спартак»? Классная команда, сумев спастись от двух пенальти, на волне успеха развила бы успех. Вам же это не удалось.

— У «Спартака» состав дороже, больше денег, которые они могут тратить, у них выше класс... Но у нас было, что им противопоставить: играть командой, с душой, выкладываться. Несмотря на то что в «Спартаке» много сильных индивидуальностей, наша сила — в командной игре.

Я не променял бы свою команду на «Спартак». Как тренер я восхищен своими футболистами. Мы проигрывали 0:2 к перерыву, получили три пенальти в свои ворота, находимся в самом низу таблицы. И после перерыва мы вышли и показали отличную игру. Нужно время, чтобы выстроить игру. И хотя матчей осталось не так много, мы будем прибавлять от игры к игре. И я более счастлив игрой сегодня, хотя мы и проиграли, чем победой над «Факелом».

— Были ли у вас случаи, когда в одном тайме три пенальти назначались в пользу одной команды?

— Нет, никогда такого в моей тренерской практике не было. Не помню подобного и в матчах, которые видел.

— В следующем туре «Торпедо» сыграет в матче за выживание с «Химками», а оба тренера — и вы, и Талалаев — будут смотреть игру с трибуны.

— Важно, что игроки будут биться. У нас хорошее взаимопонимание. Ребятам надо быть на поле командой — не важно, кто будет на скамейке. Выбора нет, надо биться за результат.