«Торпедо» — «Спартак»: почему судья удалил Мартинса через паузу? Принцип преимущества в таких ситуациях не применяется

На 88-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» (1:2) арбитр Павел Шадыханов ошибочно сразу не отреагировал на саркастические аплодисменты Кристофера Мартинса, почему-то вынес ему второе предупреждение намного позже и уже затем удалил с показом красной карточки.

По правилу 12 «преимущество не следует применять в ситуациях, связанных с серьезным нарушением правил, агрессивным поведением или вторым предупреждением, за исключением случаев, когда есть явная возможность забить гол». Возможности забить у торпедовцев и близко не было — мяч находился на их половине поля. Но Шадыханов продолжил игру.

Тогда возникает вопрос: кто стал инициатором применения дисциплинарной санкции? Если сам судья, значит, он поступил вопреки правилам. Если второй ассистент Денис Березнов, кому аплодировал Мартинс, то почему он поздно дал сигнал Шадыханову? А если дал вовремя, снова вопрос о правилах и арбитре. Если подсказали видеоассистенты, то еще хуже — потому что они не имеют права этого делать, когда речь идет о предупреждении.