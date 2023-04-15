«Торпедо» — «Спартак»: арбитр ошибочно не удалил Самсонова
На 42-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» арбитр Павел Шадыханов ошибочно не наказал Артема Самсонова 11-метровым ударом и красной карточкой.
Он не увидел, что в площади ворот торпедовец ударил соперника открытыми шипами в голень. Мяч в тот момент находился в игре.
Эпизод с грубой игрой Артема Самсонова.
Скриншот из трансляции
В действия судьи вмешались видеоассистенты Кирилл Левников и Егор Болховитин. Затем после просмотра повторов Шадыханов назначил пенальти, но ошибочно не показал Самсонову красную карточку, ограничившись желтой.
Эпизод с грубой игрой Артема Самсонова.
Скриншот из трансляции
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|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
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|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
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|
Торпедо – Спартак
|- : -
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