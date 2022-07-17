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Неловкий старт «Локо»: упущенная победа при часе игры в большинстве. Кротов забил впервые за 448 дней

«Локомотив» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Кротов и Тин Едвай.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
«Нижний» выстоял в Черкизове, хотя весь матч только оборонялся.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Нижний Новгород
Голы
Изидор, 52 (1:0), Кротов, 70 (1:1)
Локомотив
Худяков Фассон Живоглядов Едвай Баринов Миранчук Тикнизян Карпукас (Бека Бека, 46) Керк Изидор Камано (Раконьяц, 67)
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Кечкеш Юлдошев (Шильцов, 74) Гоцук Корнюшин Майга (Кротов, 46) Берковский (Стоцкий, 63) Калинский Милсон (Шарипов, 46) Сулейманов
Предупреждения
Едвай 18’, Бека Бека 59’  -  Сулейманов 25’, Шарипов 90+6’
Удаления
Сулейманов 28’ (вторая ж.к)
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Панин (Дмитров) Курочкина (Малаховка)

В сезон-2022/23 «Локомотив» и «Нижний Новгород» вошли обновленными. Номинально у обеих команд сменились главные тренеры, но эти перестановки по-разному на них повлияли.

Красно-зелеными теперь формально руководит немец Йозеф Циннбауэр, однако не имеющий необходимой лицензии Марвин Комппер остается ведущей фигурой в тренерском штабе. Поэтому правильнее будет говорить о том, что «Локомотивом» руководит дуэт Циннбауэр — Комппер, а не кто-то отдельно. А вот у волжан произошла полноценная тренерская смена, причем далеко не все болельщики были довольны рокировкой.

Александр Кержаков в первом же сезоне удержал «Нижний Новгород» в РПЛ, хотя перед стартом чемпионата новичкам предрекали прямой вылет из-за слабого состава. Однако в клубе решились на перестановку — команду возглавил старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов, с которым «Нижний Новгород» в межсезонье ни разу не уступил в основное время. Более того, волжане впечатлили победой над ЦСКА и равной игрой с двумя лучшими командами прошлого чемпионата — «Зенитом» и «Сочи». Поэтому от гостей можно было ожидать сюрприза в Черкизове.

Любопытно, что Галактионов никак не изменил схему «Нижнего». При Кержакове команда преимущественно использовала расстановку 3-4-2-1 с низкими флангами, и сейчас мы увидели то же самое. Только правая бровка освежилась: вместо 35-летнего Алексея Козлова там теперь 20-летний Даниил Корнюшин.

А у «Локомотива» перестановки заметнее. Циннбауэр и Комппер поставили на атакующие 4-3-3 с единственным чистым опорником. Но его роль исполнял не опытнейший Дмитрий Баринов, а 20-летний Артем Карпукас, который только в апреле дебютировал в премьер-лиге. Вместе с ними треугольник в центре поля дополнил Антон Миранчук, и это тоже небольшой сюрприз: мы привыкли видеть его либо чуть выше, либо левее.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Галактионов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Впрочем, Миранчук и в середине поля был органичен. Четкой привязки к позиции у него не было, зато Антон поначалу активно подавал угловые — а их у «Локо» более чем хватало, особенно в первом тайме. Вообще, Миранчуку было сложно проявить себя в полной мере, так как «Локо» исключил нападение низом. Подавляющее большинство атак — через подачи, причем не только фланговые, но и из глубины. Однако такая тактика совершенно не работала: оборона «Нижнего» во главе с высоченным Кириллом Гоцуком снимала все мячи.

Правда, критиковать «Локо» за примитивную игру тоже не стоит. «Нижний» в прошлом сезоне стал худшей командой лиги по проценту владения мячом и клубом с самой низкой линией обороны в РПЛ, и пока есть все предпосылки для повторения этих сомнительных достижений. Особенно если и дальше игроки волжан будут получать по две желтые карточки до перерыва.

Тимур Сулейманов подвел команду, когда дважды за три минуты совершил похожие нарушения. Причем сами гости действовали не очень грубо и на тот момент на всю команду совершили лишь три фола. Два из них — на счету Сулейманова.

Но «Локо» реализовал большинство только в начале второго тайма. Показательны две вещи. Во-первых, снова забил Изидор — француз внезапно замолчал в апреле после феноменальной голевой серии на старте весны, но сейчас вновь отличился. Во-вторых, гол пришел не после очередной подачи, а в результате тончайшей, но сильной передачи низом от Миранчука. Прекрасно, что Антон здоров и вновь радует болельщиков «Локомотива» неординарной игрой.

Московская команда вполне могла забить и второй мяч. И должна была это сделать: «Нижний» все еще играл в меньшинстве и почти не контратаковал, а у «Локо» хватало голевых моментов — к примеру, Изидор на 62-й минуте попал в штангу. Но при гигантском игровом преимуществе красно-зеленые умудрились пропустить, причем от Вячеслава Кротова: за весь прошлый сезон форвард не забил ни одного мяча за «Уфу» (до этого он отличался в апреле 2021-го — за «Уфу» в матче с «Сочи»), а тут — гол в дебютной игре за новую команду.

Конечно, «Локо» и после пропущенного мяча не выпускал гостей из штрафной. Но ни Изидор, ни Керк, ни вышедший на замену новый нападающий Раконьяц забить не смогли. Вообще, ближе всех к голу был центральный полузащитник Бека-Бека — француз упустил два жирных момента в концовке.

«Локо» в итоге уничтожил «Нижний» по угловым — 15:0. Но кого интересуют эти цифры? «Нижний» спасся и увозит ничью из Москвы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ростов 1
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21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
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Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
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Локомотив 1
Нижний Новгород 1
Матч завершен

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
Александр Кержаков
Марвин Комппер
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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