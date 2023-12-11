«Вендел не скрывает, что мечтает уйти из «Зенита». Артур — замена Малкому». Лепсая — о трансферах и чемпионской гонке

Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая рецензирует главные события 18-го тура РПЛ.

Шафеев выдумал пенальти

— По традиции начинаем с трех героев тура.

— Владимир Ивич. «Спартак». «Рубин».

— Почему именно в таком порядке?

— «Краснодар» — зимний чемпион! С тренерской точки зрения Ивич провел блестящий матч против ЦСКА и добился для своей команды выдающегося результата по итогам первой половины сезона. «Спартак» в морозной Москве не просто разгромил «Крылья», но и показал в этом туре самый яркий футбол. А «Рубин» уверенно выиграл в Калининграде. Казанцы неудачно стартовали, но потом взяли качественных новичков во главе с аргентинцем Вадой и к зимнему перерыву выправили ситуацию. Одержали пять побед в шести последних матчах и поднялись в таблице на седьмое место.

— Вада настолько хорош?

— Да! Перешел в сентябре на правах свободного агента и уже забил победные голы «Факелу», «Балтике» и «Уралу». Принес «Рубину» девять очков!

— Теперь о трех героях тура со знаком «минус».

— Судья Шафеев, придумавший в Воронеже пенальти в ворота «Динамо». «Балтика», которая проиграла дома «Рубину» и продлила сразу две грустные серии: семь туров без побед и шесть без забитых мячей. Ну и запишу в антигерои «Сочи». Команда по-прежнему в зоне вылета. Если в первом тайме с «Оренбургом» выглядела неплохо, то во втором сдулась и в компенсированное время упустила победу.

— «Спартак» в этом туре приятно удивил?

— Да. Проводили бы красно-белые все матчи так, как с «Крыльями», — шли бы не на пятом месте, а гораздо выше. Но стабильность — это не про «Спартак» Абаскаля. Сплошные качели! И по результатам, и по составу, и по содержанию игры.

— Верите, что весной случится прорыв?

— Ну, догнать «Краснодар» и «Зенит» вряд ли удастся. «Спартак» ждет борьба за бронзу. Вместе с «Динамо», «Локомотивом» и ЦСКА.

— Как полагаете, доработает Гильермо Абаскаль до конца сезона?

— Думаю, да. А дальше надо делать выводы. Если и весной команду будет штормить так же, как весь 2023 год, да еще она не попадет в тройку призеров — с испанцем попрощаются.

— Вам нравится, как смотрится «Динамо» при Марцеле Личке?

— Сначала команда много забивала, но и пропускала немало. Потом другая крайность. «Динамо» перестало и пропускать, и забивать. Зато в последних турах тренерскому штабу наконец-то удалось найти баланс между обороной и атакой. Отсюда победы над ЦСКА и в Кубке над «Зенитом». Выиграли бы и в Воронеже, если бы не Шафеев с высосанным из пальца пенальти. Странно, что в этой ситуации не вмешался ВАР.

— Какие позиции нужно усилить зимой «Динамо»?

— Самое главное — взять классного правого защитника.

— Так есть же Даса, Паршивлюк и Бессмертный.

— Даса за год в России совершенно не убедил. Хоть и капитан сборной Израиля, но в обороне не слишком надежен. Паршивлюку в марте стукнет 35. А юный Бессмертный только осваивается в РПЛ. Если клуб хочет бороться за медали, на правый фланг нужен более мастеровитый футболист. Уровня Скопинцева. Вот он мне очень нравится. На мой взгляд, из россиян на позиции левого защитника ему сегодня нет равных.

Владимир Ивич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще в июле написал, что «Зенит» не будет чемпионом

— Возвращаясь к вашим словам про Ивича — что блестящего сделал он в матче с ЦСКА?

— Если первый тайм остался за армейцами, то во втором была уже совсем другая картина. «Краснодар» заслужил победу, потому что был заряжен на борьбу до последних секунд. Иногда осознанно отдавал мяч сопернику и ждал шанса на контратаках. Это вообще отличительная черта Ивича. С его приходом «Краснодар» наступил на горло остроатакующей философии Сергея Галицкого.

— Стал очень прагматичным.

— Да! Как раз этого не хватало «Краснодару» в прежние годы. А сейчас он спокойно играет вторым номером — и добивается результата. Даже без дисквалифицированного Кордобы, которого считаю безоговорочно лучшим форвардом РПЛ. У Ивича было минимум возможностей для маневра, учитывая кадровые трудности. Но он справился, выбрал грамотную тактику. И с заменой угадал. Именно Кривцов, вышедший во втором тайме вместо Ахметова, могучим ударом прошил Акинфеева.

— Вратарский гол?

— Ну... Скажем так — Игорь не выручил. Но это и не привоз. Бил-то Кривцов с близкого расстояния. Здесь больше вопросов к Файзуллаеву, который не успел его накрыть. Полузащитника сборной Узбекистана можно назвать антигероем матча. Вроде сыграл неплохо, много двигался, постоянно обострял. Но в двух эпизодах напортачил. А они и решили судьбу встречи.

— Гол мы разобрали. А второй эпизод?

— После изумительного паса защитника Лукина, в которого, по меткому выражению комментатора Шнякина, в этот момент вселился Франц Беккенбауэр, Файзуллаев выскочил один на один с Сафоновым, но пробил на удивление бездарно.

— «Краснодар» заслуженно отправляется зимовать в роли лидера РПЛ?

— При всем уважении к клубу и Ивичу, хочется перефразировать железного Феликса: нынешнее первое место — это не ваша заслуга. А недоработка «Зенита».

— Яркий образ.

— «Зенит» по-прежнему испытывает игровой кризис. Связан он не только с уходом Малкома и Кузяева, но и с тем, что резко сдали Вендел и особенно Клаудиньо. Оба уже не так мотивированы, как раньше. А ведь на них завязана вся игра в середине поля.

— Кому же достанется золото?

— Надеюсь, «Краснодару». Между прочим, еще в июле я написал в соцсетях: «Запомните! В этом сезоне «Зенит» не будет чемпионом». Пока прогноз оправдывается. В то же время понимаю — зимой в Петербурге сделают все, чтобы усилить состав и найти замену Малкому.

— Намекаете на бразильца Артура, за которого готовы заплатить то ли 15, то ли 18 миллионов евро?

— Да. Это классный футболист, давно за ним слежу. Предлагал его двум российским клубам, когда Артур еще играл не в «Палмейрасе», а в «Брагантино». И стоил намного дешевле.

— Что ж не срослось?

— Мне сказали: «Спасибо, но в этом игроке мы не заинтересованы, есть на примете посильнее...»

— Теперь кусают локти?

— Наверняка. Артур из тех футболистов, кто в одиночку способен решить исход матча. По функционалу это прямая замена Малкому.

— В субботу Сергея Семака спросили о будущем Вендела — и услышали восхитительный ответ: «Он никак не может гарантировать своевременный приезд после отпуска».

— Вендел давно мечтает уйти из «Зенита». Этого и не скрывает. Предложения у него есть. И из Европы, и из Бразилии.

— Основной претендент на игрока — «Фламенго»?

— Да. Клуб очень богатый, готов платить такие же деньги, что и «Зенит». Думаю, зимой Вендел покинет Россию.

— А Клаудиньо?

— Если шансы Вендела на отъезд из «Зенита» 70 на 30, то по Клаудиньо, которого хочет заполучить «Интернасьонал», все не так однозначно. Впрочем, ситуация может перевернуться в любой момент.

Хесус Медина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Медина — рабочая лошадка. Карраскаль — звезда

— Вы один из ведущих экспертов латиноамериканского футбольного рынка. Кто летом из наших клубов сработал там лучше всех?

— «Динамо». Купили Бителло, Чавеса и вернули Бальбуэна. Это не считая Карраскаля, который перебрался из ЦСКА.

— Бителло обошелся в 10 миллионов евро. Переплатили?

— Нет! Это очень хороший трансфер. Уверен, «Динамо» внакладе не останется, парень будет прогрессировать. Для меня Бителло, пожалуй, главное открытие первой половины чемпионата. Заиграл сразу, без раскачки. Потихоньку раскочегаривается и Чавес, уже два гола забил. Игрок квалифицированный, в нем тоже сомнений нет.

— А кто промахнулся с легионерами из Южной Америки?

— Пока не слишком убедительно выглядят в ЦСКА Давила и Келлвен. Но чилиец никогда не отличался высокой результативностью, ждать от него голевой феерии точно не стоит. Вот в подыгрыше неплох. Что касается бразильского защитника, то он еще прибавит. На родине Келлвен котировался.

— Но это неравноценная замена Марио Фернандесу?

— Безусловно!

— ЦСКА продал Медину в «Спартак», а Карраскаля — в «Динамо». В кого верите больше — в парагвайца или колумбийца?

— Начнем с того, что Медина — рабочая лошадка. Не звезда — в отличие от того же Карраскаля. Его-то я помню еще по игре за «Ривер Плейт». Это мой любимый клуб. Хорхе — талантище! Когда в форме и мотивирован, на поле творит чудеса.

— Жаль случается это все реже и реже.

— Я понимал, что в «Динамо» Карраскаль сразу не заиграет. Потребуется время, чтобы набрать кондиции. Он ведь был абсолютно растренирован, в ЦСКА последний месяц даже в заявку не попадал. Но сейчас привел себя в порядок и уже напоминает прежнего Карраскаля. Против армейцев в позапрошлом туре вообще выдал шикарный матч. Да и на воронежском ««огороде не потерялся.

— Из южноамериканских легионеров — главное разочарование первой половины сезона?

— Клаудиньо и Вендел. Мы же знаем их истинный уровень. Оба могут играть гораздо сильнее. Хотя и в таком немотивированном состоянии все равно выглядят лучше, чем их товарищи по команде.

— Гарре — самый лакомый кусок в нынешних «Крыльях»?

— Да, но и цена кусается. В августе ПАОК предлагал за аргентинца 7 миллионов евро и получил отказ.

— Сколько же хотят «Крылья»? 10 миллионов, которые прописаны в контракте Гарре в качестве отступных?

— Не исключено. Сегодня в России такие деньги могут заплатить лишь несколько клубов. Но «Зенит» покупает Артура, «Краснодар» ищет футболиста с другими характеристиками, а «Динамо» и «Спартаку» аргентинец не нужен. Там хватает игроков на эту позицию. Мне кажется, и сам Гарре настроен на отъезд в Европу. Либо сейчас, либо летом.

— Кого ищет «Краснодар»?

— Правого нападающего. Причем давно. Да и другие линии не мешало бы укрепить.

— Например?

— Тут уместно напомнить слова Карло Анчелотти: «Чемпионство выигрывают запасные». У «Краснодара» великолепный состав, а вот усилить игру со скамейки особенно некем. Понимая, что клуб как никогда близок к чемпионству, Галицкий может отправиться в закрома и выделить серьезную сумму на покупку новичков. Вряд ли он, как «Зенит», замахнется на 15-миллионный трансфер. А миллионов 8-10 потратить может.