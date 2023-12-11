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Артур почти в «Зените». Трансфер за 18 миллионов евро решит все игровые проблемы Семака?

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист «Палмейраса» Артур.
Артур.
Фото Global Look Press
Сине-бело-голубые нашли замену Малкому в составе «Палмейраса».

Чемпион Бразилии

Слухи о вероятном переходе 25-летнего вингера «Палмейраса» Артура появились еще в ноябре. Сообщалось, что клуб из Сан-Паулу отклонил предложение «Зенита» в размере 12 миллионов евро, но был согласен на 20. На днях ведущие спортивные бразильские издания, Globo и UOL, опубликовали информацию о том, что стороны нашли компромисс: петербургский клуб заплатит за Артура 15 миллионов евро, но бонусы могут довести эту сумму до 18 миллионов. Трансфер должен состояться уже зимой.

Скорый переход анонсировал и сам Артур. Недавно он признался, что получил предложение от «Зенита», но пока не спешит с принятием решения. Причина уважительная: в ночь на 7 декабря Артур впервые стал чемпионом Бразилии. В минувшем сезоне фланговый форвард забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи в 31 матче за «Палмейрас».

Все говорит о том, что вторую часть сезона «Зенит» встретит с новым бразильцем в составе. Как он поможет невской команде добиться шестого золота РПЛ подряд?

Артур.
Фото Global Look Press

Левша и друг Клаудиньо

Не секрет, что петербургский клуб неплохо заработал на продаже Малкома в «Аль-Хиляль». Но, как выяснилось, работающего страховочного плана «Зенит» не имел, поэтому оперативно не нашел ему адекватную замену. Хотя искал. В августе Сергей Семак это подтвердил. «Нам нужен футболист на той позиции, на которой действовал Малком, чтобы разнообразить игру, — отмечал главный тренер сине-бело-голубых. — Мы немного потеряли в качестве и количестве создаваемых моментов, ищем, надеемся, что что?то получится».

Приоритетным вариантом считался Давид Нерес из «Бенфики», но переговоры с португальцами быстро зашли в тупик. Поиск альтернативы во внутренних резервах также не увенчался успехом: ни Бакаев, ни Мантуан, ни Мостовой не способны дать «Зениту» то, что давал Малком. Поэтому Семак осенью отказался от любимой расстановки 4-3-3 и ударился в эксперименты со схемой-трансформером и различными конфигурациями в передней линии. Получилось, как видно, неидеально: качество игры и результаты сине-бело-голубых упали, поэтому клуб вновь стал усиленно искать прямую замену Малкому на трансферном рынке.

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Нашли в «Палмейрасе». Мы уже подробно описывали биографию и характеристики Артура, поэтому кратко напомним. Левша, склонен к игре на правом краю или в центре, неординарно мыслит на поле. Рост — 168 сантиметров, низкий центр тяжести, эффектный дриблинг. Способен как убежать от соперника, так и мощно пробить издали. Правда, реализация Артура далеко не поражает воображение, зато он охотно делится мячом и создает моменты для партнеров. Другими словами, базовыми настройками он действительно напоминает Малкома.

Добавить стоит важную деталь из биографии: целых полтора года Артур играл бок о бок с Клаудиньо за «РБ Брагантино», они забивали с передач друг друга и наверняка были бы рады вспомнить былое в России.

Возвращение к 4-3-3

Необходимость в футболисте такого плана у «Зенита» есть. Прошлый сезон показал, как хорошо чемпионы России выглядят в широкой схеме 4-3-3, именно в ней полностью раскрылся Малком. Но летом сине-бело-голубые не просто так отказались от нее и переключились на гибридную расстановку. Семак неоднократно повторял, что выбирает тактику, отталкиваясь от выбора исполнителей, и сейчас, как видно, состав не заточен под 4-3-3.

Покупка Артура позволит «Зениту» восполнить пробел на правом фланге. Вы можете справедливо заметить, что сине-бело-голубые уже приобрели вингера на эту позицию — Педро из «Коринтианса». Но 17-летний форвард вряд ли с ходу станет играть в основном составе. К тому же он правоногий.

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Артур призван вернуть «Зенит» на победные рельсы сезона-2022/23. Правда, этот вариант перекроет путь в основу Сергееву и Изидору, а на левой бровке возникнет жесткая конкуренция — там могут сыграть и Мостовой, и Мантуан, и Педро, и Сутормин, и тот же Вильсон. Но, видимо, тренерский штаб готов пойти на жертвы.

3-5-2 — не для новичка

Предположим, что Семак не хочет возвращаться к твердым 4-3-3 и оставит все так же, как сейчас. Напомню, осенью «Зенит» избрал расстановку с плавучими ролями Эраковича и Мантуана: когда петербуржцы атаковали, серб становился правым защитником, а бразилец убегал по бровке в нападение. Без мяча же команда перестраивалась на 3-5-2 (в отдельных случаях — на 3-4-3).

Эти перестроения делали сине-бело-голубых гибче и маскировали проблемы на флангах и в центре обороны. Но этот вариант кажется временным решением, а важнее всего то, что он совсем не подходит Артуру.

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Причина на поверхности: вероятный новичок «Зенита» — фланговый форвард, а схема 3-5-2 подразумевает серьезную оборонительную работу для бровочника. Даже Мантуан с этой ролью справляется с трудом — да, Густаво старателен и дисциплинирован, но не обладает полным набором качеств для игры на этой позиции. Артур, привыкший к творческой работе, в таком случае зачахнет.

Есть и конкретный пример — игра «Палмейраса» в минувшем сезоне. Примерно до октября бело-зеленые одевались в блок 4-2-3-1, а Артур почти всегда исполнял роль правого атакующего хавбека. В середине осени команда переключилась на 3-5-2, и бразилец тут же осел в запасе, откуда не выбрался до конца года. Яркий пример того, что в этой схеме места для Артура нет.

Резервный вариант: ромб

Как еще может теоретически выглядеть «Зенит» во второй части сезона? Маловероятный, но все же рабочий вариант — 4-4-2 с ромбом в центре поля. Эта расстановка позволит сине-бело-голубым сохранить пару форвардов и даст Артуру свободу без необходимости опускаться в оборону.

Почему этот вариант реален? Семак уже обращался к ромбу в 2020 году, и тогда на его острие играл Малком. Полгода назад, в матче за Суперкубок с ЦСКА, бразилец вновь примерил на себя роль «десятки». Получалось неплохо.

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Конечно, Артур вряд ли с ходу начнет играть на этой позиции, потому что к ней еще нужно адаптироваться. Но со временем, если «Зениту» понадобится альтернативная тактика, подобный вариант можно рассмотреть.

В любом случае возможный новичок сделает команду Семака гибче и сильнее. И это должно помочь «Зениту» завоевать шестое чемпионство подряд.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
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ФК Зенит
ФК Палмейрас
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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