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Сегодня, 13:00

Почему битва «Спартака» с «Зенитом» станет самым жарким матчем лета

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Квинси Промес и Матео Кассьерра
Квинси Промес и Матео Кассьерра.

В воскресенье, 20 августа, на «Открытие Банк Арене» пройдет одна из ключевых игр всего чемпионата России-2023/24.

До матча «Спартак» — «Зенит» остается еще полнедели, а страсти вокруг него уже кипят вовсю. Сюжетных линий — множество.

Красно-белые после отличного старта (три победы в трех турах в РПЛ и две из двух в Кубке, включая феерические 5:4 с «Пари НН») получили знатную оплеуху на последних секундах встречи с «Уралом» — сумасшедший гол Бикфалви и обиднейшее поражение (2:3). Насколько серьезным ударом это стало для Гильермо Абаскаля и Ко, крепкие ли нервы у коллектива или он способен поплыть — лучшего теста, чем игра с чемпионом, в такой ситуации не придумаешь.

Огромное значение имеет для москвичей российское классико и с чисто турнирной точки зрения. С одной стороны, нельзя отпускать в отрыв «Краснодар» с ЦСКА (да и «Урал» не факт, что быстро отвалится от гонки за медалями). С другой — необходимо восстанавливать преимущество над «Зенитом», сократившееся после фиаско в Екатеринбурге с пяти всего до двух очков.

Олег Рябчук, Кристофер Мартинс и Квинси Промес
Олег Рябчук, Кристофер Мартинс и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В Петербурге вообще неспокойно почти с самого старта премьер-лиги. Там отвыкли видеть свой клуб на седьмом месте даже в начале дистанции, тем более уже в пяти очках от лидера «Краснодара». Причем игра пока дается «Зениту» натужно: нет прежней легкости и уверенности, что, как бы ни складывался матч, он додавит, добьет, дожмет.

Понятно, что сказывается отъезд Малкома, опоздание из отпуска Вендела, уход Кузяева — Сергей Семак вынужден перестраиваться. Но потерянных очков никто не вернет. А вот успех в гостях у самого принципиального соперника вкупе с опережением его в таблице может дать такой эмоциональный заряд, что дальше сине-бело-голубые полетят. Так ведь часто случается в спорте.

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Так что ничья не нужна ни тем, ни другим — а это, надеюсь, подарит нам яркое атакующее зрелище. «Спартак» вообще делит первое место в РПЛ по забитым мячам с ЦСКА и «Крыльями Советов» (по 11), но часто пропускает — 7. «Зенит» более консервативен (разность 7-4), однако ситуация обязывает лезть в штрафную соперника. Нет сомнений, что красно-белые примут «открытый бой», будь он предложен невской командой. Хочется поскорее это увидеть!

А как вам история Зелимхана Бакаева? Спартаковский воспитанник, повторивший путь одного скандального форварда, пока никак не может обрести себя в «Зените». На поле выходит от случая к случаю (например, в последнем туре с «Факелом» все 90 минут просидел на лавочке), а когда появляется там, то... Особо и вспомнить нечего. Но вдруг все изменит сшибка с клубом-футбольным родителем? Чем не мотивация для Зелимхана?

Футболисты «Зенита»
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Наверняка о принципиальности противостояния уже в курсе новички «Спартака» лета-2023 Бонгонда и Рябчук, а Медине и объяснять ничего не надо — человек провел в России уже год. Крайне любопытно, как эти ребята проявят себя во встрече наивысшего накала. То же самое касается зенитовцев Эраковича и Ду Кейроса. Плюс хочется понять, не выветрился ли за время бразильского вояжа дух дерби с красно-белыми из Марио Фернандеса.

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Интригует дуэль тренеров, счет личных встреч которых пока в пользу Семака — 3 победы, 1 ничья и 1 поражение с учетом Кубка и Суперкубка. Найдет ли Сергей Богданович способ остановить мощную атаку «Спартака»? Придумает ли Абаскаль что-то более надежное в своей обороне? Кто кого превзойдет в матч-менеджменте? Кто гибче отреагирует на изменение ситуации на табло и на поле? Не терпится узнать ответы!

«Продажи билетов идут хорошо. В воскресенье ожидаем на трибунах около 30 тысяч человек», — сказал «СЭ» во вторник руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Народ уже завелся. Ждем жару и на поле!

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Зелимхан Бакаев
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
37
88
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Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топ-3 — два спартаковца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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