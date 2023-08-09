Барриос сыграет со «Спартаком». КДК встал на сторону «Зенита»

Колумбиец пропустит только один матч.

Что-то давненько общественность не обсуждала кабинетную силу «Зенита». Да и судейство в текущем сезоне такое, что занервничал Сергей Семак, нарвался на удаление и дисквалификацию. За время которой, к слову, его команда уступила дома «Динамо» — 2:3. С красной карточкой Вильмару Барриосу.

На разлетевшемся фото видны и открытые шипы, и развернутый голеностоп динамовца. Однако в «Зените» после неудачного старта не собираются просто так сдаваться. Питерцы сыграли на опережение, попросив КДК отменить удаление. Требуй больше — получишь, сколько надо.

Фол Вильмара Барриоса против Дениса Макарова. Фото Скриншот трансляции

Барриосу в итоге красную карточку оставили в силе, подтвердив верность решения арбитра, но ограничились минимальной санкцией — один матч пропуска. А значит, уже 20 августа колумбиец сможет выйти на поле во встрече со «Спартаком».

«На видео видно, что Барриос был ближе к мячу. В этот момент судья изначально даже желтую не показал», — объяснил мягкость наказания глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В «Зените» могут выдохнуть — играть без лучшего опорника РПЛ против разогнавшейся атаки «Спартака» было бы не очень приятно. А в красно-белых Telegram-каналах, естественно, тут же полыхнуло: в сторону Питера понеслись привычные проклятия и обвинения в админресурсе.

Фото ФК «Зенит»

Нарушил ли что-то КДК? Нет. Обследование не выявило у Макарова серьезной травмы, динамовец тренируется в общей группе, значит, «вилка» в наказании была — от 1 до 3 матчей дисквалификации. За ее границы комитет не вышел. Вот только Сперцяна за похожий прыжок в ноги сопернику совсем недавно забанили на две встречи.

Что ж, тем интереснее будет встреча «Спартак» — «Зенит». И тем ценнее возможная победа для красно-белых, если она окажется над соперником в лучшем составе. Выиграть вопреки — это ведь тоже мотивация. А если действительно хотите скинуть гегемона с трона, то надо быть сильнее, независимо от дисквалификаций.