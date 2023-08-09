Барриос сыграет со «Спартаком». КДК встал на сторону «Зенита»
Что-то давненько общественность не обсуждала кабинетную силу «Зенита». Да и судейство в текущем сезоне такое, что занервничал Сергей Семак, нарвался на удаление и дисквалификацию. За время которой, к слову, его команда уступила дома «Динамо» — 2:3. С красной карточкой Вильмару Барриосу.
На разлетевшемся фото видны и открытые шипы, и развернутый голеностоп динамовца. Однако в «Зените» после неудачного старта не собираются просто так сдаваться. Питерцы сыграли на опережение, попросив КДК отменить удаление. Требуй больше — получишь, сколько надо.
Барриосу в итоге красную карточку оставили в силе, подтвердив верность решения арбитра, но ограничились минимальной санкцией — один матч пропуска. А значит, уже 20 августа колумбиец сможет выйти на поле во встрече со «Спартаком».
«На видео видно, что Барриос был ближе к мячу. В этот момент судья изначально даже желтую не показал», — объяснил мягкость наказания глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В «Зените» могут выдохнуть — играть без лучшего опорника РПЛ против разогнавшейся атаки «Спартака» было бы не очень приятно. А в красно-белых Telegram-каналах, естественно, тут же полыхнуло: в сторону Питера понеслись привычные проклятия и обвинения в админресурсе.
Нарушил ли что-то КДК? Нет. Обследование не выявило у Макарова серьезной травмы, динамовец тренируется в общей группе, значит, «вилка» в наказании была — от 1 до 3 матчей дисквалификации. За ее границы комитет не вышел. Вот только Сперцяна за похожий прыжок в ноги сопернику совсем недавно забанили на две встречи.
Что ж, тем интереснее будет встреча «Спартак» — «Зенит». И тем ценнее возможная победа для красно-белых, если она окажется над соперником в лучшем составе. Выиграть вопреки — это ведь тоже мотивация. А если действительно хотите скинуть гегемона с трона, то надо быть сильнее, независимо от дисквалификаций.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0