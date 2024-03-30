«Может быть, у меня другой бог, в которого я верю». Абаскаль после матча «Спартака» с «Уралом»

Пресс-конференция главных тренеров Гильермо Абаскаля и Виктора Гончаренко после ничьей «Спартака» и «Урала» в Москве (0:0).

Гильермо Абаскаль : «Я не лжец , я не говорю неправду»

— Как оцените результат матча ?

— Сегодня команда хорошо поработала : мы доминировали на поле и показали хороший настрой . Единственное , чего нам не хватило, — завершения в финальной части атак . Соперник практически не приближался к нашим воротам и не создавал моментов . В перерыве мы говорили о том , что оборона соперника действовала достаточно статично и нужно было находить моменты для ударов. К сожалению, мы их не находили . Возможно , ребята слишком хотели открыть счет и где-то торопились . Тем не менее благодарен ребятам за работу . К следующему матчу необходимо поправить реализацию . Сегодня все было хорошо, кроме завершающей стадии.

— Перед матчем вы сказали , что стартовый состав вам помогает определять бог . Можете объяснить , что это значит ?

— Это мой личный момент .

— В старте не вышел Манфред Угальде . Почему ?

— У него было небольшое повреждение , он не тренировался . Сыграл в среду , но он не был готов сегодня на 100%. Сейчас , когда предстоит много матчей , подобные ошибки недопустимы . Нельзя терять игрока. Да , он чувствует себя хорошо , но не был готов .

— Как здоровье у Алексиса Дуарте ?

— Повреждение выглядело ужасно . Сознание он не терял , хотя крови было много . Сильное рассечение , которое нужно было зашивать . Продолжать игру он не мог . В ближайшие 24 часа посмотрим , оценим его состояние .

— Что скажете о вышедших на замену Мартинсе и Медине ?

— На Медину я разозлился после его дальнего удара , потому что о таких моментах мы говорили с ребятами в перерыве . Надо смотреть , когда ты бьешь : у нас были свободные игроки . Поэтому я разозлился . Выход Мартинса был обусловлен теми качествами , о которых мы знаем . На последних минутах он часто бывает полезен , хорошо бежит и находит пространство для передачи , мы могли использовать его качества при угловых , штрафных .

— Как оцените эпизод с фолом на Антоне Зиньковском ?

— Казалось , что нога была на линии штрафной . В таком случае должен был быть назначен пенальти . Но это не мое дело — решать; это то , что я видел .

— Вы были в храме Христа Спасителя ? Не пора ли его посетить ?

— Я не католик и не христианин. Может быть, у меня другой бог, в которого я верю. Но знаете, кем я не являюсь — лжецом. В отличие от других. Я не говорю неправду. Вот в чем разница.

Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Виктор Гончаренко : «Никто не хочет попадать в стыки»

— Какой итог встречи можете подвести ?

— Очень эмоциональная игра , много единоборств . В предыдущих матчах не хватало командных взаимодействий . Сегодня они были . Хорошо отработали защитники , правильно действовали .

— Абаскалю помогает выбирать состав бог . А кто вам ?

— Помощники , которые работают со мной . Абаскалю , имея такую скамейку , тяжело сделать выбор .

— Борьба за выживание обостряется .

— Никто не хочет попадать в стыки . У нас есть уровень и качество , чтобы идти дальше .

— Было ощущение , что «Урал» пытался затянуть игру с самого начала матча . Такая была установка ?

— Если ты рассчитываешь на победу , а результата нет — начинаешь искать какие - то моменты в игре . Нам нужны были паузы , чтобы набраться сил и кислорода .

— Как вы восприняли теракт в «Крокусе» ?

— В глазах ребят была пустота . Это очень страшное событие , у всей команды был шок , мы переживали .