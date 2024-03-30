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30 марта, 23:00

«Может быть, у меня другой бог, в которого я верю». Абаскаль после матча «Спартака» с «Уралом»

Абаскаль прокомментировал ничью в матче с «Уралом»
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров Гильермо Абаскаля и Виктора Гончаренко после ничьей «Спартака» и «Урала» в Москве (0:0).
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Урал

Гильермо Абаскаль: «Я не лжец, я не говорю неправду»

— Как оцените результат матча?

— Сегодня команда хорошо поработала: мы доминировали на поле и показали хороший настрой. Единственное, чего нам не хватило, — завершения в финальной части атак. Соперник практически не приближался к нашим воротам и не создавал моментов. В перерыве мы говорили о том, что оборона соперника действовала достаточно статично и нужно было находить моменты для ударов. К сожалению, мы их не находили. Возможно, ребята слишком хотели открыть счет и где-то торопились. Тем не менее благодарен ребятам за работу. К следующему матчу необходимо поправить реализацию. Сегодня все было хорошо, кроме завершающей стадии.

Денис Кулаков и&nbsp;Антон Зиньковский. «Спартак»: ноль голов в трех весенних матчах РПЛ. Но где пенальти за фол на Зиньковском?

— Перед матчем вы сказали, что стартовый состав вам помогает определять бог. Можете объяснить, что это значит?

— Это мой личный момент.

— В старте не вышел Манфред Угальде. Почему?

— У него было небольшое повреждение, он не тренировался. Сыграл в среду, но он не был готов сегодня на 100%. Сейчас, когда предстоит много матчей, подобные ошибки недопустимы. Нельзя терять игрока. Да, он чувствует себя хорошо, но не был готов.

— Как здоровье у Алексиса Дуарте?

— Повреждение выглядело ужасно. Сознание он не терял, хотя крови было много. Сильное рассечение, которое нужно было зашивать. Продолжать игру он не мог. В ближайшие 24 часа посмотрим, оценим его состояние.

— Что скажете о вышедших на замену Мартинсе и Медине?

— На Медину я разозлился после его дальнего удара, потому что о таких моментах мы говорили с ребятами в перерыве. Надо смотреть, когда ты бьешь: у нас были свободные игроки. Поэтому я разозлился. Выход Мартинса был обусловлен теми качествами, о которых мы знаем. На последних минутах он часто бывает полезен, хорошо бежит и находит пространство для передачи, мы могли использовать его качества при угловых, штрафных.

Денис Кулаков наступил на&nbsp;ногу Антону Зиньковскому. «Спартак» — «Урал»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых

— Как оцените эпизод с фолом на Антоне Зиньковском?

— Казалось, что нога была на линии штрафной. В таком случае должен был быть назначен пенальти. Но это не мое дело — решать; это то, что я видел.

— Вы были в храме Христа Спасителя? Не пора ли его посетить?

— Я не католик и не христианин. Может быть, у меня другой бог, в которого я верю. Но знаете, кем я не являюсь — лжецом. В отличие от других. Я не говорю неправду. Вот в чем разница.

Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Виктор Гончаренко: «Никто не хочет попадать в стыки»

— Какой итог встречи можете подвести?

— Очень эмоциональная игра, много единоборств. В предыдущих матчах не хватало командных взаимодействий. Сегодня они были. Хорошо отработали защитники, правильно действовали.

— Абаскалю помогает выбирать состав бог. А кто вам?

— Помощники, которые работают со мной. Абаскалю, имея такую скамейку, тяжело сделать выбор.

— Борьба за выживание обостряется.

— Никто не хочет попадать в стыки. У нас есть уровень и качество, чтобы идти дальше.

Виктор Гончаренко. Гончаренко — самый неудобный соперник для Абаскаля

— Было ощущение, что «Урал» пытался затянуть игру с самого начала матча. Такая была установка?

— Если ты рассчитываешь на победу, а результата нет — начинаешь искать какие-то моменты в игре. Нам нужны были паузы, чтобы набраться сил и кислорода.

— Как вы восприняли теракт в «Крокусе»?

— В глазах ребят была пустота. Это очень страшное событие, у всей команды был шок, мы переживали.

(Софья Грецкая)

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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