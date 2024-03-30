«Может быть, у меня другой бог, в которого я верю». Абаскаль после матча «Спартака» с «Уралом»
Гильермо Абаскаль: «Я не лжец, я не говорю неправду»
— Как оцените результат матча?
— Сегодня команда хорошо поработала: мы доминировали на поле и показали хороший настрой. Единственное, чего нам не хватило, — завершения в финальной части атак. Соперник практически не приближался к нашим воротам и не создавал моментов. В перерыве мы говорили о том, что оборона соперника действовала достаточно статично и нужно было находить моменты для ударов. К сожалению, мы их не находили. Возможно, ребята слишком хотели открыть счет и где-то торопились. Тем не менее благодарен ребятам за работу. К следующему матчу необходимо поправить реализацию. Сегодня все было хорошо, кроме завершающей стадии.
— Перед матчем вы сказали, что стартовый состав вам помогает определять бог. Можете объяснить, что это значит?
— Это мой личный момент.
— В старте не вышел Манфред Угальде. Почему?
— У него было небольшое повреждение, он не тренировался. Сыграл в среду, но он не был готов сегодня на 100%. Сейчас, когда предстоит много матчей, подобные ошибки недопустимы. Нельзя терять игрока. Да, он чувствует себя хорошо, но не был готов.
— Как здоровье у Алексиса Дуарте?
— Повреждение выглядело ужасно. Сознание он не терял, хотя крови было много. Сильное рассечение, которое нужно было зашивать. Продолжать игру он не мог. В ближайшие 24 часа посмотрим, оценим его состояние.
— Что скажете о вышедших на замену Мартинсе и Медине?
— На Медину я разозлился после его дальнего удара, потому что о таких моментах мы говорили с ребятами в перерыве. Надо смотреть, когда ты бьешь: у нас были свободные игроки. Поэтому я разозлился. Выход Мартинса был обусловлен теми качествами, о которых мы знаем. На последних минутах он часто бывает полезен, хорошо бежит и находит пространство для передачи, мы могли использовать его качества при угловых, штрафных.
— Как оцените эпизод с фолом на Антоне Зиньковском?
— Казалось, что нога была на линии штрафной. В таком случае должен был быть назначен пенальти. Но это не мое дело — решать; это то, что я видел.
— Вы были в храме Христа Спасителя? Не пора ли его посетить?
— Я не католик и не христианин. Может быть, у меня другой бог, в которого я верю. Но знаете, кем я не являюсь — лжецом. В отличие от других. Я не говорю неправду. Вот в чем разница.
Виктор Гончаренко: «Никто не хочет попадать в стыки»
— Какой итог встречи можете подвести?
— Очень эмоциональная игра, много единоборств. В предыдущих матчах не хватало командных взаимодействий. Сегодня они были. Хорошо отработали защитники, правильно действовали.
— Абаскалю помогает выбирать состав бог. А кто вам?
— Помощники, которые работают со мной. Абаскалю, имея такую скамейку, тяжело сделать выбор.
— Борьба за выживание обостряется.
— Никто не хочет попадать в стыки. У нас есть уровень и качество, чтобы идти дальше.
— Было ощущение, что «Урал» пытался затянуть игру с самого начала матча. Такая была установка?
— Если ты рассчитываешь на победу, а результата нет — начинаешь искать какие-то моменты в игре. Нам нужны были паузы, чтобы набраться сил и кислорода.
— Как вы восприняли теракт в «Крокусе»?
— В глазах ребят была пустота. Это очень страшное событие, у всей команды был шок, мы переживали.
(Софья Грецкая)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5