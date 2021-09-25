Интервью гендиректора «Уфы» после поражения от красно-белых (0:2).

Результаты матча со «Спартаком», отсутствие Урунова

— Что сегодня не получилось? В прошлый раз, весной, вы так бодро сыграли.

— Сегодня пытались сыграть со «Спартаком» в открытый футбол. Хотелось бы поздравить команду и болельщиков с заслуженной победой.

— Можно ли сказать, что после тех 3:0 сейчас вы «Спартак» недооценили?

— Как можно недооценить «Спартак»? Мы пытались сыграть в наш футбол, но не получилось. Если не будем пытаться, ничего не будет. «Уфа» пытается меняться. Играет в более современный футбол. Индивидуальные ошибки — ничего страшного. Мы все равно будем пытаться лезть вперед. Поддерживаю команду и тренерский штаб. Считаю, что они действуют верно.

— Перед матчем вы сказали, что автобус подали в тишине. Можете расшифровать?

— Я-то понял. Не хочу ничего говорить. Еще раз повторяю, что поздравляю команду «Спартак» и ее болельщиков с победой. Сбалансированная игра была, молодцы.

— Что сейчас с Остоном Уруновым?

— У него был сломан палец. На днях возвращается в общую группу.

— Вам не кажется странным, что все время перед матчем со «Спартаком» арендованные у него игроки получают травмы?

— Урунов получил травму месяц назад, мы просто скрывали. Большой палец правой ноги был сломан. Никаких договоренностей со «Спартаком» не было. Я не знаю, что было с Мирзовым. Он игрок не моей команды.

Зарплаты футболистов, суд с Заремой

— Недавно была новость, что у «Уфы» нет денег на перелеты. Как сейчас обстоят дела с финансами?

— Пока летаем. У нас не бывает задержек по зарплатам — они у нас небольшие. Сергей Николаевич Галицкий недавно сказал очень хорошую фразу, что у него молодые игроки получат больше, чем лидеры «Уфы». Я думаю, что он очень правильно сказал.

— Это правда, что у футболистов «Уфы» зарплаты в районе 300-400 тысяч рублей в месяц?

— Конечно. Базовые зарплаты у нас такие. Бывает, что молодые игроки получат гораздо меньше.

— Говорили, что Гамид Агаларов получает 150 тысяч рублей в месяц. Это правда?

— Агаларов получает на сегодняшней день чуть больше, чем 150 тысяч рублей.

— Вы готовы к его продаже зимой?

— Все меня спрашивают — готов, не готов. А что я должен сказать? Что я готов его продать? Идут разговоры по двум другим игрокам.

— Если победите «Спартак» в суде, будете увеличивать бюджет «Уфы»?

— Вы считаете, что деньги, которые я лично заработал, я должен потратить соответствующим образом? Есть мои личные дела, а есть футбольные клубы «Уфа» и «Спартак». То, что происходит в суде — не имеет никакого отношения к «Спартаку».

— «Уфа» хочет подать в суд на Зарему Салихову?

— Это вопрос к Ростиславу Мурзагулову.

Совет директоров, повышение уровня финансирования

— Что с советом директоров?

— Будет новый состав. Наверное, Мурзагулов вернется в него. Я живу в республике Башкортостан. Есть Радий Хабиров, который является первым лицом. Я буду действовать так, как говорит первое лицо.

— Он говорил, что у «Уфы» появится сильный спонсор, одна из крупнейших компаний республики. Когда это произойдет официально?

— Надо подождать. Нас просили это сделать, и мы ждем.

— Правильно ли мы понимаем, что совет директоров будем сформирован с учетом нового спонсора?

— Это не в моей компетенции.

— К какому уровню финансирования может вернуться «Уфа? Это будет доковидный период или большие деньги?

— Я надеюсь больше на другое. Лига двигается вперед, сейчас есть возможность сделать большой скачок по бюджету, увеличить его в 4-5 раз. Мы, клубы, можем зарабатывать и отбивать 60-70% бюджета. Вот это будет прорыв футбола.

— На какую сумму вы рассчитываете?

— Я не могу рассчитывать на какую-то сумму. Я за то, чтобы футбол развивался. Сегодня футбол показывает, что является продуктом, который интересен телевидению и интернету. Я очень рад.

— 60-70% роста, о которых вы сказали, это от нынешнего бюджета «Уфы» или от доковидного?

— (пожимает плечами) У нас небольшой бюджет.

— Но все равно это же разные вещи: доковидный уровень и сейчас.

— Да, абсолютно.

— Тогда о чем речь?

— О доковидном уровне.