«Базовые зарплаты в «Уфе» — 300-400 тысяч рублей». Газизов — об отсутствии Урунова в матче со «Спартаком», возможной продаже Агаларова и новом совете директоров
Результаты матча со «Спартаком», отсутствие Урунова
— Что сегодня не получилось? В прошлый раз, весной, вы так бодро сыграли.
— Сегодня пытались сыграть со «Спартаком» в открытый футбол. Хотелось бы поздравить команду и болельщиков с заслуженной победой.
— Можно ли сказать, что после тех 3:0 сейчас вы «Спартак» недооценили?
— Как можно недооценить «Спартак»? Мы пытались сыграть в наш футбол, но не получилось. Если не будем пытаться, ничего не будет. «Уфа» пытается меняться. Играет в более современный футбол. Индивидуальные ошибки — ничего страшного. Мы все равно будем пытаться лезть вперед. Поддерживаю команду и тренерский штаб. Считаю, что они действуют верно.
— Перед матчем вы сказали, что автобус подали в тишине. Можете расшифровать?
— Я-то понял. Не хочу ничего говорить. Еще раз повторяю, что поздравляю команду «Спартак» и ее болельщиков с победой. Сбалансированная игра была, молодцы.
— Что сейчас с Остоном Уруновым?
— У него был сломан палец. На днях возвращается в общую группу.
— Вам не кажется странным, что все время перед матчем со «Спартаком» арендованные у него игроки получают травмы?
— Урунов получил травму месяц назад, мы просто скрывали. Большой палец правой ноги был сломан. Никаких договоренностей со «Спартаком» не было. Я не знаю, что было с Мирзовым. Он игрок не моей команды.
Зарплаты футболистов, суд с Заремой
— Недавно была новость, что у «Уфы» нет денег на перелеты. Как сейчас обстоят дела с финансами?
— Пока летаем. У нас не бывает задержек по зарплатам — они у нас небольшие. Сергей Николаевич Галицкий недавно сказал очень хорошую фразу, что у него молодые игроки получат больше, чем лидеры «Уфы». Я думаю, что он очень правильно сказал.
— Это правда, что у футболистов «Уфы» зарплаты в районе 300-400 тысяч рублей в месяц?
— Конечно. Базовые зарплаты у нас такие. Бывает, что молодые игроки получат гораздо меньше.
— Говорили, что Гамид Агаларов получает 150 тысяч рублей в месяц. Это правда?
— Агаларов получает на сегодняшней день чуть больше, чем 150 тысяч рублей.
— Вы готовы к его продаже зимой?
— Все меня спрашивают — готов, не готов. А что я должен сказать? Что я готов его продать? Идут разговоры по двум другим игрокам.
— Если победите «Спартак» в суде, будете увеличивать бюджет «Уфы»?
— Вы считаете, что деньги, которые я лично заработал, я должен потратить соответствующим образом? Есть мои личные дела, а есть футбольные клубы «Уфа» и «Спартак». То, что происходит в суде — не имеет никакого отношения к «Спартаку».
— «Уфа» хочет подать в суд на Зарему Салихову?
— Это вопрос к Ростиславу Мурзагулову.
Совет директоров, повышение уровня финансирования
— Что с советом директоров?
— Будет новый состав. Наверное, Мурзагулов вернется в него. Я живу в республике Башкортостан. Есть Радий Хабиров, который является первым лицом. Я буду действовать так, как говорит первое лицо.
— Он говорил, что у «Уфы» появится сильный спонсор, одна из крупнейших компаний республики. Когда это произойдет официально?
— Надо подождать. Нас просили это сделать, и мы ждем.
— Правильно ли мы понимаем, что совет директоров будем сформирован с учетом нового спонсора?
— Это не в моей компетенции.
— К какому уровню финансирования может вернуться «Уфа? Это будет доковидный период или большие деньги?
— Я надеюсь больше на другое. Лига двигается вперед, сейчас есть возможность сделать большой скачок по бюджету, увеличить его в 4-5 раз. Мы, клубы, можем зарабатывать и отбивать 60-70% бюджета. Вот это будет прорыв футбола.
— На какую сумму вы рассчитываете?
— Я не могу рассчитывать на какую-то сумму. Я за то, чтобы футбол развивался. Сегодня футбол показывает, что является продуктом, который интересен телевидению и интернету. Я очень рад.
— 60-70% роста, о которых вы сказали, это от нынешнего бюджета «Уфы» или от доковидного?
— (пожимает плечами) У нас небольшой бюджет.
— Но все равно это же разные вещи: доковидный уровень и сейчас.
— Да, абсолютно.
— Тогда о чем речь?
— О доковидном уровне.
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