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«Базовые зарплаты в «Уфе» — 300-400 тысяч рублей». Газизов — об отсутствии Урунова в матче со «Спартаком», возможной продаже Агаларова и новом совете директоров

Авторы:

Владимир Пушкарев
Севастиан Терлецкий
25 сентября 2021, 23:30
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Интервью гендиректора «Уфы» после поражения от красно-белых (0:2).
Спартак — Уфа

25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Руй Витория с&nbsp;футболистами &laquo;Спартака&raquo; после игры.«Спартак» наконец-то выиграл. Но выходом из кризиса пока не пахнет

Результаты матча со «Спартаком», отсутствие Урунова

— Что сегодня не получилось? В прошлый раз, весной, вы так бодро сыграли.

— Сегодня пытались сыграть со «Спартаком» в открытый футбол. Хотелось бы поздравить команду и болельщиков с заслуженной победой.

— Можно ли сказать, что после тех 3:0 сейчас вы «Спартак» недооценили?

— Как можно недооценить «Спартак»? Мы пытались сыграть в наш футбол, но не получилось. Если не будем пытаться, ничего не будет. «Уфа» пытается меняться. Играет в более современный футбол. Индивидуальные ошибки — ничего страшного. Мы все равно будем пытаться лезть вперед. Поддерживаю команду и тренерский штаб. Считаю, что они действуют верно.

— Перед матчем вы сказали, что автобус подали в тишине. Можете расшифровать?

— Я-то понял. Не хочу ничего говорить. Еще раз повторяю, что поздравляю команду «Спартак» и ее болельщиков с победой. Сбалансированная игра была, молодцы.

— Что сейчас с Остоном Уруновым?

— У него был сломан палец. На днях возвращается в общую группу.

— Вам не кажется странным, что все время перед матчем со «Спартаком» арендованные у него игроки получают травмы?

— Урунов получил травму месяц назад, мы просто скрывали. Большой палец правой ноги был сломан. Никаких договоренностей со «Спартаком» не было. Я не знаю, что было с Мирзовым. Он игрок не моей команды.

25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Кинси Промес принимает поздравления.
Остон Урунов.«Спартак» выставил неподъемные условия по Урунову. Спасибо за сотрудничество, выходим из сделки". Интервью Шамиля Газизова

Зарплаты футболистов, суд с Заремой

— Недавно была новость, что у «Уфы» нет денег на перелеты. Как сейчас обстоят дела с финансами?

— Пока летаем. У нас не бывает задержек по зарплатам — они у нас небольшие. Сергей Николаевич Галицкий недавно сказал очень хорошую фразу, что у него молодые игроки получат больше, чем лидеры «Уфы». Я думаю, что он очень правильно сказал.

— Это правда, что у футболистов «Уфы» зарплаты в районе 300-400 тысяч рублей в месяц?

— Конечно. Базовые зарплаты у нас такие. Бывает, что молодые игроки получат гораздо меньше.

— Говорили, что Гамид Агаларов получает 150 тысяч рублей в месяц. Это правда?

— Агаларов получает на сегодняшней день чуть больше, чем 150 тысяч рублей.

— Вы готовы к его продаже зимой?

— Все меня спрашивают — готов, не готов. А что я должен сказать? Что я готов его продать? Идут разговоры по двум другим игрокам.

— Если победите «Спартак» в суде, будете увеличивать бюджет «Уфы»?

— Вы считаете, что деньги, которые я лично заработал, я должен потратить соответствующим образом? Есть мои личные дела, а есть футбольные клубы «Уфа» и «Спартак». То, что происходит в суде — не имеет никакого отношения к «Спартаку».

— «Уфа» хочет подать в суд на Зарему Салихову?

— Это вопрос к Ростиславу Мурзагулову.

25&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Уфа&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Руй Витория.«Достигнем результата в Неаполе, если будем ценить эту победу». Руй Витория — о матче с «Уфой»

Совет директоров, повышение уровня финансирования

— Что с советом директоров?

— Будет новый состав. Наверное, Мурзагулов вернется в него. Я живу в республике Башкортостан. Есть Радий Хабиров, который является первым лицом. Я буду действовать так, как говорит первое лицо.

— Он говорил, что у «Уфы» появится сильный спонсор, одна из крупнейших компаний республики. Когда это произойдет официально?

— Надо подождать. Нас просили это сделать, и мы ждем.

— Правильно ли мы понимаем, что совет директоров будем сформирован с учетом нового спонсора?

— Это не в моей компетенции.

— К какому уровню финансирования может вернуться «Уфа? Это будет доковидный период или большие деньги?

— Я надеюсь больше на другое. Лига двигается вперед, сейчас есть возможность сделать большой скачок по бюджету, увеличить его в 4-5 раз. Мы, клубы, можем зарабатывать и отбивать 60-70% бюджета. Вот это будет прорыв футбола.

— На какую сумму вы рассчитываете?

— Я не могу рассчитывать на какую-то сумму. Я за то, чтобы футбол развивался. Сегодня футбол показывает, что является продуктом, который интересен телевидению и интернету. Я очень рад.

— 60-70% роста, о которых вы сказали, это от нынешнего бюджета «Уфы» или от доковидного?

— (пожимает плечами) У нас небольшой бюджет.

— Но все равно это же разные вещи: доковидный уровень и сейчас.

— Да, абсолютно.

— Тогда о чем речь?

— О доковидном уровне.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
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Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

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15%

1.50
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