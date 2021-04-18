Интересные статистические факты после матча 26-го тура чемпионата России.

«Уфа», разгромив «Спартак» на «Открытие Арене», одержала шестую победу в 14 матчах с красно-белыми. В четырех последних встречах с именитым соперником башкирский клуб набрал восемь очков, пропустив только один мяч — от Понсе в августе 2020 года. При этом в столице «Спартак» обыграл уфимцев всего два раза — в 2017 году на голы Фернанду, Промеса и Луиза Адриану ответил только Игбун, а в 2019-м судьбу встречи решил единственный удар Зе Луиша.

Матчи «Уфы» и «Спартака» в чемпионате России

Дата Город Тренер «Уфы» Тренер «Спартака» Счет Голы 23.08.2014 Пермь Игорь Колыванов Мурат Якин 1:2 Диегу Карлос — Дзюба-2 23.05.2015 Москва Игорь Колыванов Мурат Якин 2:1 Пауревич, Стоцкий — Кротов 17.07.2015 Москва Игорь Колыванов Дмитрий Аленичев 2:2 Ханджич, Стоцкий — Таски, Зе Луиш 21.05.2016 Уфа Сергей Томаров Дмитрий Аленичев 3:1 Пауревич-2, Игбун — Мельгарехо 25.09.2016 Москва Виктор Гончаренко Массимо Каррера 1:0 Фатаи 09.04.2017 Уфа Сергей Семак Массимо Каррера 1:3 Обляков — Глушаков, Промес, Мельгарехо 23.06.2017 Уфа Сергей Семак Массимо Каррера 0:0 - 05.11.2017 Москва Сергей Семак Массимо Каррера 1:3 Игбун — Фернанду, Промес, Луиз Адриану 11.11.2018 Уфа Дмитрий Кириченко Рауль Рианчо 2:0 Сысуев, Бизяк 12.05.2019 Москва Вадим Евсеев Олег Кононов 0:1 Зе Луиш 20.09.2019 Уфа Вадим Евсеев Олег Кононов 1:0 Рассказов, в свои ворота 27.06.2020 Москва Вадим Евсеев Доменико Тедеско 0:0 - 19.08.2020 Уфа Вадим Евсеев Доменико Тедеско 1:1 Аликин — Понсе 18.04.2021 Москва Алексей Стукалов Доменико Тедеско 3:0 Камилов-2, Мрзляк

Итого: +6=4-4, мячи 18-14.

Уфимцы упрочили преимущество над красно-белыми по победам в очных матчах в чемпионате (6:4) и сохранили присутствие в элитном клубе из четырех команд, имеющих положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Вадима Евсеева составляют гранды российского футбола «Зенит» и ЦСКА, а также «Сочи», добившийся двух побед при ничьей и поражении.

Команды, у которых побед над «Спартаком» в чемпионате России больше, чем поражений

Клуб И В Н П М +/- Зенит 54 21 15 18 88-77 +3 ЦСКА 59 24 14 21 80-87 +3 Уфа 14 6 4 4 18-14 +2 Сочи 4 2 1 1 4-3 +1

«Спартак» — один из девяти клубов, которые проигрывали «Уфе» чаще, чем побеждали. Компанию в этом списке москвичам составляют прекратившие существование «Амкар» , «Мордовия» и «Тосно», обитающие в низших лигах «Анжи», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Енисей», а также отчаянно борющийся за выживание «Арсенал».

Команды, с которыми «Уфа» имеет положительный баланс побед и поражений в чемпионате России