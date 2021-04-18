«Уфа» для «Спартака» — почти как «Зенит» и ЦСКА
«Уфа», разгромив «Спартак» на «Открытие Арене», одержала шестую победу в 14 матчах с красно-белыми. В четырех последних встречах с именитым соперником башкирский клуб набрал восемь очков, пропустив только один мяч — от Понсе в августе 2020 года. При этом в столице «Спартак» обыграл уфимцев всего два раза — в 2017 году на голы Фернанду, Промеса и Луиза Адриану ответил только Игбун, а в 2019-м судьбу встречи решил единственный удар Зе Луиша.
Матчи «Уфы» и «Спартака» в чемпионате России
|
Дата
|
Город
|
Тренер «Уфы»
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
23.08.2014
|
Пермь
|
Игорь Колыванов
|
Мурат Якин
|
1:2
|
Диегу Карлос — Дзюба-2
|
23.05.2015
|
Москва
|
Игорь Колыванов
|
Мурат Якин
|
2:1
|
Пауревич, Стоцкий — Кротов
|
17.07.2015
|
Москва
|
Игорь Колыванов
|
Дмитрий Аленичев
|
2:2
|
Ханджич, Стоцкий — Таски, Зе Луиш
|
21.05.2016
|
Уфа
|
Сергей Томаров
|
Дмитрий Аленичев
|
3:1
|
Пауревич-2, Игбун — Мельгарехо
|
25.09.2016
|
Москва
|
Виктор Гончаренко
|
Массимо Каррера
|
1:0
|
Фатаи
|
09.04.2017
|
Уфа
|
Сергей Семак
|
Массимо Каррера
|
1:3
|
Обляков — Глушаков, Промес, Мельгарехо
|
23.06.2017
|
Уфа
|
Сергей Семак
|
Массимо Каррера
|
0:0
|
-
|
05.11.2017
|
Москва
|
Сергей Семак
|
Массимо Каррера
|
1:3
|
Игбун — Фернанду, Промес, Луиз Адриану
|
11.11.2018
|
Уфа
|
Дмитрий Кириченко
|
Рауль Рианчо
|
2:0
|
Сысуев, Бизяк
|
12.05.2019
|
Москва
|
Вадим Евсеев
|
Олег Кононов
|
0:1
|
Зе Луиш
|
20.09.2019
|
Уфа
|
Вадим Евсеев
|
Олег Кононов
|
1:0
|
Рассказов, в свои ворота
|
27.06.2020
|
Москва
|
Вадим Евсеев
|
Доменико Тедеско
|
0:0
|
-
|
19.08.2020
|
Уфа
|
Вадим Евсеев
|
Доменико Тедеско
|
1:1
|
Аликин — Понсе
|
18.04.2021
|
Москва
|
Алексей Стукалов
|
Доменико Тедеско
|
3:0
|
Камилов-2, Мрзляк
Итого: +6=4-4, мячи 18-14.
Уфимцы упрочили преимущество над красно-белыми по победам в очных матчах в чемпионате (6:4) и сохранили присутствие в элитном клубе из четырех команд, имеющих положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Вадима Евсеева составляют гранды российского футбола «Зенит» и ЦСКА, а также «Сочи», добившийся двух побед при ничьей и поражении.
Команды, у которых побед над «Спартаком» в чемпионате России больше, чем поражений
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
+/-
|
Зенит
|
54
|
21
|
15
|
18
|
88-77
|
+3
|
ЦСКА
|
59
|
24
|
14
|
21
|
80-87
|
+3
|
Уфа
|
14
|
6
|
4
|
4
|
18-14
|
+2
|
Сочи
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4-3
|
+1
«Спартак» — один из девяти клубов, которые проигрывали «Уфе» чаще, чем побеждали. Компанию в этом списке москвичам составляют прекратившие существование «Амкар» , «Мордовия» и «Тосно», обитающие в низших лигах «Анжи», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Енисей», а также отчаянно борющийся за выживание «Арсенал».
Команды, с которыми «Уфа» имеет положительный баланс побед и поражений в чемпионате России
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
+/-
|
Анжи
|
8
|
5
|
2
|
1
|
12-5
|
+4
|
Кр.Советов
|
8
|
5
|
1
|
2
|
8-5
|
+3
|
Амкар
|
8
|
3
|
4
|
1
|
9-5
|
+2
|
Тосно
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-0
|
+2
|
Спартак
|
14
|
6
|
4
|
4
|
18-14
|
+1
|
Арсенал
|
11
|
5
|
2
|
4
|
11-9
|
+1
|
Мордовия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-3
|
+1
|
СКА-Хабаровск
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-2
|
+1
|
Енисей
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
+1
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