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«Уфа» для «Спартака» — почти как «Зенит» и ЦСКА

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 23:10
18 апреля 2021 года. «Спартак» — «Уфа» — 0:3. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 апреля 2021 года. «Спартак» — «Уфа» — 0:3. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Интересные статистические факты после матча 26-го тура чемпионата России.

«Уфа», разгромив «Спартак» на «Открытие Арене», одержала шестую победу в 14 матчах с красно-белыми. В четырех последних встречах с именитым соперником башкирский клуб набрал восемь очков, пропустив только один мяч — от Понсе в августе 2020 года. При этом в столице «Спартак» обыграл уфимцев всего два раза — в 2017 году на голы Фернанду, Промеса и Луиза Адриану ответил только Игбун, а в 2019-м судьбу встречи решил единственный удар Зе Луиша.

Матчи «Уфы» и «Спартака» в чемпионате России

Дата

Город

Тренер «Уфы»

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

23.08.2014

Пермь

Игорь Колыванов

Мурат Якин

1:2

Диегу Карлос — Дзюба-2

23.05.2015

Москва

Игорь Колыванов

Мурат Якин

2:1

Пауревич, Стоцкий — Кротов

17.07.2015

Москва

Игорь Колыванов

Дмитрий Аленичев

2:2

Ханджич, Стоцкий — Таски, Зе Луиш

21.05.2016

Уфа

Сергей Томаров

Дмитрий Аленичев

3:1

Пауревич-2, Игбун — Мельгарехо

25.09.2016

Москва

Виктор Гончаренко

Массимо Каррера

1:0

Фатаи

09.04.2017

Уфа

Сергей Семак

Массимо Каррера

1:3

Обляков — Глушаков, Промес, Мельгарехо

23.06.2017

Уфа

Сергей Семак

Массимо Каррера

0:0

-

05.11.2017

Москва

Сергей Семак

Массимо Каррера

1:3

Игбун — Фернанду, Промес, Луиз Адриану

11.11.2018

Уфа

Дмитрий Кириченко

Рауль Рианчо

2:0

Сысуев, Бизяк

12.05.2019

Москва

Вадим Евсеев

Олег Кононов

0:1

Зе Луиш

20.09.2019

Уфа

Вадим Евсеев

Олег Кононов

1:0

Рассказов, в свои ворота

27.06.2020

Москва

Вадим Евсеев

Доменико Тедеско

0:0

-

19.08.2020

Уфа

Вадим Евсеев

Доменико Тедеско

1:1

Аликин — Понсе

18.04.2021

Москва

Алексей Стукалов

Доменико Тедеско

3:0

Камилов-2, Мрзляк

Итого: +6=4-4, мячи 18-14.

Уфимцы упрочили преимущество над красно-белыми по победам в очных матчах в чемпионате (6:4) и сохранили присутствие в элитном клубе из четырех команд, имеющих положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Вадима Евсеева составляют гранды российского футбола «Зенит» и ЦСКА, а также «Сочи», добившийся двух побед при ничьей и поражении.

Команды, у которых побед над «Спартаком» в чемпионате России больше, чем поражений

Клуб

И

В

Н

П

М

+/-

Зенит

54

21

15

18

88-77

+3

ЦСКА

59

24

14

21

80-87

+3

Уфа

14

6

4

4

18-14

+2

Сочи

4

2

1

1

4-3

+1

«Спартак» — один из девяти клубов, которые проигрывали «Уфе» чаще, чем побеждали. Компанию в этом списке москвичам составляют прекратившие существование «Амкар» , «Мордовия» и «Тосно», обитающие в низших лигах «Анжи», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Енисей», а также отчаянно борющийся за выживание «Арсенал».

Команды, с которыми «Уфа» имеет положительный баланс побед и поражений в чемпионате России

Клуб

И

В

Н

П

М

+/-

Анжи

8

5

2

1

12-5

+4

Кр.Советов

8

5

1

2

8-5

+3

Амкар

8

3

4

1

9-5

+2

Тосно

2

2

0

0

6-0

+2

Спартак

14

6

4

4

18-14

+1

Арсенал

11

5

2

4

11-9

+1

Мордовия

4

2

1

1

5-3

+1

СКА-Хабаровск

2

1

1

0

3-2

+1

Енисей

2

1

1

0

2-1

+1

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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