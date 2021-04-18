«Всегда защищаю игроков, но не сегодня». Тедеско извинился за игру «Спартака» с «Уфой»

«Спартак» в день рождения на своем поле потерпел унизительное поражение от «Уфы» (0:3) , и после матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско извинился перед болельщиками.

— Приношу извинения всем болельщикам «Спартакам» за результат, — начал Тедеско пресс-конференцию. — Мы плохо играли сегодня: не было ни агрессии, ни эмоций, ни сил. Мы играли как дети. Всю неделю старались поддерживать высокий ритм в тренировках, было много теоретических занятий. Для нас эта встреча сродни финалу - но мы не сделали ничего, чтобы заслужить победу.

— Чем объяснить такое количество ошибок в обороне?

— Логично предположить, что против таких соперников нужно прежде всего думать о том, что происходит после потери мяча. Этим мы занимаемся и отрабатываем с тех пор, как я пришел в «Спартак». Важно, что при потерях в атаке мы не держали игроков соперника, что приводило к контратакам.

Сложно было это делать еще и потому, что ряд футболистов получили желтые карточки в самом начале. У нас не было игры — ни с мячом, ни без него. Я всегда защищаю своих игроков, но сегодня делать этого не буду. Бесполезно говорить о тактике, если нет базы — ни концентрации, ни голода до победы.

— Команда пропускает в 10 матчах РПЛ подряд. Что не так с обороной «Спартака»?

— Сложно сказать, много мы пропускаем или мало. У нас обычная хорошая оборона. Но сегодня было много потерь мяча, подбор чаще оставался за соперником. В этом заключалась наша главная проблема. Можно пропустить 30 мячей в 30 матчах и выглядеть достойно. В Ростове нам забили два, но там «Спартак» играл хорошо. Все относительно — судить нужно по конкретной ситуации.

— Жиго пропустит дерби с ЦСКА. Будет ли он как-то наказан за удаление в игре с «Уфой»?

— Он пропускает дерби, это достаточное наказание для него. Первую карточку он получил на 11-й минуте, это была наша вторая желтая в матче. Перед ЦСКА мы должны разобрать эту игру. На этой неделе многие футболисты слишком рано начали думать о дерби, у меня возникло такое ощущение. Основной целью должен быть следующий матч. Проанализируем эту встречу, а потом станем думать о ЦСКА.

— Судя по вашим эмоциям, это был худший матч в вашей карьере.

— Не знаю, все-таки у меня уже много матчей за плечами. Я не год и не два работаю тренером. Для подготовки мы сделали все, но не смогли выиграть. Это моя ошибка. Мне нужно делать выводы. Понять, что пошло не так и как исправить это в дальнейшем.

— Как на результате сказались судейские скандалы, которые обсуждались всю неделю?

— Я не знаю ничего о скандалах вокруг клуба. Мы сделали все, чтобы держать уровень эмоций в команде на высоте. В футболе все возможно. Повлиять могут любые вещи — плохой сон, еда, проблемы в семье. Судьи иногда могут оказывать влияние на ход матча. Но сегодняшней игры это не касается - нас просто не было на поле.

— Как сказалось отсутствие Соболева, Джикии и Айртона?

— Для меня было бы слишком просто сказать, что нам не хватило этих игроков. Если вы хотите быть большой командой, то нужно уметь справляться с такими ситуациями. Например, «Бавария» играет без Левандовски, но все равно побеждает. Да, я сравниваю «Спартак» с «Баварией», потому что это самый большой клуб в Германии, а мы хотим быть самым большим клубом в России. Если бы мы сегодня играли хорошо, но чего-то не хватило бы в завершающей фазе атаки, то можно было бы говорить об отсутствии Соболева.

— Складывается ощущение, что Мозес играет без должного желания. Он вообще хочет остаться в «Спартаке»?

— Очень тяжело говорить об отдельных людях сейчас. Возможно, вы правы, что у Виктора не было эмоций. Но у кого они были? Мы все ответственны за сегодняшнее поражение.

— Вы знали, что «Спартак» часто проигрывает, когда клуб отмечает день рождения?

— Я не знал об этой статистике. Возможно, лучше было бы сыграть вчера или завтра.