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Сегодня, 14:00

«Купи «Спартак» Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Манфред стоит 25 миллионов евро». Шикунов — о Станковиче и Осинькине

Шикунов считает, что Угальде стоит 25 миллионов евро
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» Маркиньос, Эсекьель Барко и Манфред Угальде в матче против «Краснодара» (0:3)
Футболисты «Спартака» Маркиньос, Эсекьель Барко и Манфред Угальде в матче против «Краснодара» (0:3).
Фото ФК «Спартак»
Интервью бывшего спортивного директора «Спартака» и «Крыльев Советов».

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов — о крупной победе красно-белых над «Краснодаром» (3:0) и будущем главного тренера самарцев Игоря Осинькина, чья команда в Питере сенсационно обыграла «Зенит» (3:2).

Зимой «Спартак» точно получит серьезные предложения по Угальде из Европы

— Феноменальная игра «Спартака»?

— Считаю, это лучший матч красно-белых за последние два года.

— Даже так?

— Да, «Локо» победили тоже крупно — 5:2. Но там все-таки играли дома, плюс был «подарок» от Лантратова, после которого железнодорожники рассыпались. А сегодня переиграли «Краснодар» на его поле. Практически все 90 минут подопечные Станковича все держали под своим контролем. Самоотдача просто какая-то нечеловеческая, ей-богу! Физическая подготовка москвичей — потрясающая!

— Да и с составом Станкович, похоже, полностью угадал.

— Пара центральных защитников — Бабич-Дуарте — это что-то! Кордоба же тоже непростой парень, а что он сегодня показал? Ему все перекрыли. Кордоба первый раз выиграл единоборство и пробил из-под Бабича лишь на 63-й минуте. Выше. Только вдумайтесь в это! Умяров и Пруцев перегрызли все в центре поля. Ну а Барко и Угальде — тут все понятно без лишних слов (улыбается). Первый гол костариканца — феноменальный! Обработка мяча с уходом в сторону. Сложнейший по исполнению прием. Так умеют забивать только большие футболисты, которые стоят больше 10 миллионов.

— А вы ведь в Угальде тоже поначалу не верили.

— Да. До конца не понимал его возможностей, потенциала. Но надо сказать, что и использовали его не всегда по назначению. Тот же Абаскаль иногда отправлял парня на фланг. Зачем?

Его место — только в створе ворот! Только в центре. Угальде играет в стиле великих невысоких нападающих прошлых лет. Имею в виду, например, Герда Мюллера, Жан-Пьера Папена. Этакие забивные малыши (улыбается). Вот он из этой серии. А когда его сдвигают куда-то на край, мы его, увы, теряем. КПД сразу же снижается. На острие он гораздо опаснее. И сейчас мы видим, что Угальде способен забивать стабильно и много.

Манфред Угальде празднует гол в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:3) в&nbsp;Краснодаре. Внезапно: «Спартак» — лучшая команда лиги. Зимой придется удерживать Угальде?

— Теперь спартаковские болельщики опасаются, что Угальде уже зимой может уехать в европейский клуб.

— Сейчас сложно прогнозировать. При этом допускаю, что «Спартак» получит по нему серьезные предложения из Европы уже в ближайшее трансферное окно. Даже не думаю, а уверен. Позовут в приличный чемпионат. А дальше уже не загадываю.

— А за сколько «Спартак» его сейчас может продать?

— А за сколько его купили? Больше чем за 10 миллионов. Вот смело умножайте на два.

— Если верить порталу Transfermarkt, красно-белые заплатили за него «Твенте» 13 миллионов.

— Ну вот. Значит, за 25 миллионов точно могут продать. Даже за 30 могут. Ну а чего вы удивляетесь? Это в России сейчас такие суммы — событие. А на Западе уже давно норма жизни. К тому же Угальде еще молодой. 22 года всего. Будет, по идее, только прогрессировать.

— При этом многие критиковали «Спартак» за отказ от покупки Кордобы.

— Так вот если бы «Спартак» взял Кордобу, мы бы потеряли Угальде!

— Думаете?

— Угальде играл бы где-то на фланге. Разве забил бы он тогда 14 мячей? И это только за первую часть чемпионата! Фантастический показатель. У нас редко кто столько забивает. Давно уже не видно новых Вагнер Лав, Веретенниковых, Павлюченко... Дай бог, чтобы Угальде повторил их показатели, приблизился к ним.

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко празднует гол в матче против «Краснодара» (0:3)..
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко празднует гол в матче против «Краснодара» (0:3)..
Фото ФК «Спартак»

Бабич не дал развернуться Кордобе. Умяров и Пруцев — Сперцяну

— А до игры-то вы, наверное, считали, что Кордоба без гола с поля не уйдет.

— Надо еще раз похвалить Бабича. Как он с ним справился! В матче первого круга, который состоялся в октябре, против Кордобы поставили Абену. И форвард «Краснодара» его просто разорвал! Тот не выдержал такого напора. Станкович тогда не угадал... Кордоба издевался над экс-защитником «Ференцвароша». Ставил корпус — тот падал. А сегодня Бабич с колумбийцем совладал. Да и Дуарте был хорош на подстраховке.

— Барко явно превзошел Сперцяна?

— А Сперцяна я вообще почти не видел. Ну да, был эпизод в самом начале матча, когда он покатил под удар Са. А дальше? Только угловые подавал. А в игре ему Пруцев и Умяров ничего не позволили сделать. «Спартак» забрал у «Краснодара» центр поля. На выезде! Это очень большая редкость. Просто смяли «быков»!

— «Станкович, верим»?

— Дай бог! Невозможно же каждый год менять тренеров. Надо дать человеку поработать. Пусть у него получится. Станкович уже стабилизировал состав, определился с костяком. Сегодня, по идее, выпустил сильнейших.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; танцуют после гола Манфреда Угальде в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;Краснодаре. «Спартак» отнял у «Краснодара» приставку «непобедимый». Красно-белые разгромили «быков», Угальде — в огне

— Мартинс пропускал игру из-за перебора карточек.

— По одной-двум позициям, наверное, можно подискутировать. Но в целом Станкович определился. Это при Абаскале никто не знал, каким составом красно-белые выйдут на следующий матч. Никто! Ни болельщики, ни специалисты, ни журналисты... Сейчас — другое дело! Надо как можно быстрее наиграть обойму. Олег Иванович Романцев весь сезон играл 12-13 футболистами. Поэтому у него все работало как часы.

— И вы допускаете, что такой «Спартак» способен побороться за золото? Отставание от «Зенита» — всего пять очков.

— На длинной дистанции бороться с «Зенитом» за золото будет все-таки непросто. Имею в виду глубину состава, скамейку. «Спартаку» надо бы две-три позиции зимой все же укрепить. Минимум две-три. Станкович поработал несколько месяцев и определился с составом, поставил игру. Это уже немало. Но дальше необходимо еще усиление. Думаю, Деян и сам это понимает.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

У Осинькина каждый год забирают лучших футболистов, а потом требуют результата. А если у «Зенита» забрать Вендела, Барриоса, Клаудиньо?

— Вы хорошо знакомы с главным тренером «Крыльев» Игорем Осинькиным, чья команда в Питере обыграла «Зенит» (3:2). На пресс-конференции он сказал, что не знает, останется ли зимой на своем посту. В то же время губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уверен: специалист доработает в команде до конца сезона. Ваш прогноз?

— Начнем с того, что Игорь Витальевич — большая умница! В Питере он сотворил чудо! После чумовой недели, когда каждый день кто-то что-то говорил, что-то писал... Бедного Осинькина уже два месяца то увольняют, то оставляют. А он взял, настроил ребят, выбрал правильную тактику. Знал, на какие слабые места «Зенита» можно надавить. Включил скорость. И на этой скорости самарцы обыграли чемпиона страны на его же поле! Осинькин все сделал на самом высшем уровне. Поклон ему. А ребята все его идеи претворили в жизнь. Начиная с Песьякова, который столько спасений совершил, и заканчивая Сергеевым, оформившим дубль. Мне понравились слова вратаря самарцев. Мол, он вернул должок «Краснодару» за прошлый сезон, но пусть «быки» теперь воспользуются этим подарком (смеется). А Осинькин сработал на все сто процентов.

— Так он останется в «Крыльях» или нет?

— Непонятная ситуация. Каждый день что-то новое. Я не знаю, что происходит внутри. Полстраны задается вопросами. Все в ожидании...

— В ожидании чего?

— Ну было же сказано про какие-то деньги, которые «Крылья» кому-то там должны. Сидим и ждем. Заявление есть, а дальше — пока ничего... Вот я и говорю — ждем.

Футболисты &laquo;Крыльев Советов&raquo; празднуют гол Ивана Сергеева в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo; (3:2) в&nbsp;Санкт-Петербурге. Чистая сенсация! «Крылья» победили «Зенит» в гостях, несмотря на скандальный фон вокруг

— Вы про 36 миллионов?

— Вопросы же подняты. Кто виноват? Кто губит российский футбол? Что дальше? Ждем.

— А вы думаете, ответов на эти вопросы мы не получим?

— Да ничего я не думаю. Просто жду. Я прочитал, послушал. Дальше жду, что еще напишут...

— Ваша позиция: Осинькин должен остаться в «Крыльях» или пора уходить?

— Да все болельщики хотят, чтобы он продолжил там свою работу! Такую команду создал. Но вы поймите, у него каждый год забирают ключевых футболистов! И как только пошли поражения, сразу какая-то критика. Так не бывает! То «Осинькин — наше все», а то... Ищите причину в том числе и в себе. Повторюсь, каждый год Осинькин теряет по два-три ведущих футболиста.

Посмотрите на другие клубы. Глушенков и Соболев — в «Зените», Сарвели — в «Локо», Сергеев был тоже недавно в Питере. А Пруцев? А Зиньковский? А Салтыков? А Пиняев? Они все прошли через его тренерские руки. А вы заберите у «Зенита» пять игроков основы. И где он будет? Ну заберите у питерцев Клаудиньо, Барриоса, Дугласа, Вендела. И поставьте задачу — опять станьте чемпионами! Станут?

А тут у Игоря Витальевича всех разбирают, а потом начинается... Если ты отдаешь лучших, тебе надо новых наиграть. Требуется время. А от Осинькина ждут, что он и выигрывать будет, и деньги для клуба зарабатывать. Обалденно, да?

Сегодня Игорь Витальевич всем ответил, всем все доказал. А пацаны его поддержали. Они безумно любят своего тренера! Еще раз — низкий ему поклон. Собраться в такой ситуации — дорогого стоит. Я сам много лет в футболе. Понимаю о чем говорю. Надо иметь приличный стержень внутри, чтобы справляться с таким давлением!

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Игорь Осинькин
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«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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Мощная «физика» и мастерство Угальде — составляющие 8:2 «Спартака» с «Локо» и «Краснодаром». Осталось подтянуть скамейку
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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