«Купи «Спартак» Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Манфред стоит 25 миллионов евро». Шикунов — о Станковиче и Осинькине
Бывший спортивный директор «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов — о крупной победе красно-белых над «Краснодаром» (3:0) и будущем главного тренера самарцев Игоря Осинькина, чья команда в Питере сенсационно обыграла «Зенит» (3:2).
Зимой «Спартак» точно получит серьезные предложения по Угальде из Европы
— Феноменальная игра «Спартака»?
— Считаю, это лучший матч красно-белых за последние два года.
— Даже так?
— Да, «Локо» победили тоже крупно — 5:2. Но там все-таки играли дома, плюс был «подарок» от Лантратова, после которого железнодорожники рассыпались. А сегодня переиграли «Краснодар» на его поле. Практически все 90 минут подопечные Станковича все держали под своим контролем. Самоотдача просто какая-то нечеловеческая, ей-богу! Физическая подготовка москвичей — потрясающая!
— Да и с составом Станкович, похоже, полностью угадал.
— Пара центральных защитников — Бабич-Дуарте — это что-то! Кордоба же тоже непростой парень, а что он сегодня показал? Ему все перекрыли. Кордоба первый раз выиграл единоборство и пробил из-под Бабича лишь на 63-й минуте. Выше. Только вдумайтесь в это! Умяров и Пруцев перегрызли все в центре поля. Ну а Барко и Угальде — тут все понятно без лишних слов (улыбается). Первый гол костариканца — феноменальный! Обработка мяча с уходом в сторону. Сложнейший по исполнению прием. Так умеют забивать только большие футболисты, которые стоят больше 10 миллионов.
— А вы ведь в Угальде тоже поначалу не верили.
— Да. До конца не понимал его возможностей, потенциала. Но надо сказать, что и использовали его не всегда по назначению. Тот же Абаскаль иногда отправлял парня на фланг. Зачем?
Его место — только в створе ворот! Только в центре. Угальде играет в стиле великих невысоких нападающих прошлых лет. Имею в виду, например, Герда Мюллера, Жан-Пьера Папена. Этакие забивные малыши (улыбается). Вот он из этой серии. А когда его сдвигают куда-то на край, мы его, увы, теряем. КПД сразу же снижается. На острие он гораздо опаснее. И сейчас мы видим, что Угальде способен забивать стабильно и много.
— Теперь спартаковские болельщики опасаются, что Угальде уже зимой может уехать в европейский клуб.
— Сейчас сложно прогнозировать. При этом допускаю, что «Спартак» получит по нему серьезные предложения из Европы уже в ближайшее трансферное окно. Даже не думаю, а уверен. Позовут в приличный чемпионат. А дальше уже не загадываю.
— А за сколько «Спартак» его сейчас может продать?
— А за сколько его купили? Больше чем за 10 миллионов. Вот смело умножайте на два.
— Если верить порталу Transfermarkt, красно-белые заплатили за него «Твенте» 13 миллионов.
— Ну вот. Значит, за 25 миллионов точно могут продать. Даже за 30 могут. Ну а чего вы удивляетесь? Это в России сейчас такие суммы — событие. А на Западе уже давно норма жизни. К тому же Угальде еще молодой. 22 года всего. Будет, по идее, только прогрессировать.
— При этом многие критиковали «Спартак» за отказ от покупки Кордобы.
— Так вот если бы «Спартак» взял Кордобу, мы бы потеряли Угальде!
— Думаете?
— Угальде играл бы где-то на фланге. Разве забил бы он тогда 14 мячей? И это только за первую часть чемпионата! Фантастический показатель. У нас редко кто столько забивает. Давно уже не видно новых Вагнер Лав, Веретенниковых, Павлюченко... Дай бог, чтобы Угальде повторил их показатели, приблизился к ним.
Бабич не дал развернуться Кордобе. Умяров и Пруцев — Сперцяну
— А до игры-то вы, наверное, считали, что Кордоба без гола с поля не уйдет.
— Надо еще раз похвалить Бабича. Как он с ним справился! В матче первого круга, который состоялся в октябре, против Кордобы поставили Абену. И форвард «Краснодара» его просто разорвал! Тот не выдержал такого напора. Станкович тогда не угадал... Кордоба издевался над экс-защитником «Ференцвароша». Ставил корпус — тот падал. А сегодня Бабич с колумбийцем совладал. Да и Дуарте был хорош на подстраховке.
— Барко явно превзошел Сперцяна?
— А Сперцяна я вообще почти не видел. Ну да, был эпизод в самом начале матча, когда он покатил под удар Са. А дальше? Только угловые подавал. А в игре ему Пруцев и Умяров ничего не позволили сделать. «Спартак» забрал у «Краснодара» центр поля. На выезде! Это очень большая редкость. Просто смяли «быков»!
— «Станкович, верим»?
— Дай бог! Невозможно же каждый год менять тренеров. Надо дать человеку поработать. Пусть у него получится. Станкович уже стабилизировал состав, определился с костяком. Сегодня, по идее, выпустил сильнейших.
— Мартинс пропускал игру из-за перебора карточек.
— По одной-двум позициям, наверное, можно подискутировать. Но в целом Станкович определился. Это при Абаскале никто не знал, каким составом красно-белые выйдут на следующий матч. Никто! Ни болельщики, ни специалисты, ни журналисты... Сейчас — другое дело! Надо как можно быстрее наиграть обойму. Олег Иванович Романцев весь сезон играл 12-13 футболистами. Поэтому у него все работало как часы.
— И вы допускаете, что такой «Спартак» способен побороться за золото? Отставание от «Зенита» — всего пять очков.
— На длинной дистанции бороться с «Зенитом» за золото будет все-таки непросто. Имею в виду глубину состава, скамейку. «Спартаку» надо бы две-три позиции зимой все же укрепить. Минимум две-три. Станкович поработал несколько месяцев и определился с составом, поставил игру. Это уже немало. Но дальше необходимо еще усиление. Думаю, Деян и сам это понимает.
У Осинькина каждый год забирают лучших футболистов, а потом требуют результата. А если у «Зенита» забрать Вендела, Барриоса, Клаудиньо?
— Вы хорошо знакомы с главным тренером «Крыльев» Игорем Осинькиным, чья команда в Питере обыграла «Зенит» (3:2). На пресс-конференции он сказал, что не знает, останется ли зимой на своем посту. В то же время губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уверен: специалист доработает в команде до конца сезона. Ваш прогноз?
— Начнем с того, что Игорь Витальевич — большая умница! В Питере он сотворил чудо! После чумовой недели, когда каждый день кто-то что-то говорил, что-то писал... Бедного Осинькина уже два месяца то увольняют, то оставляют. А он взял, настроил ребят, выбрал правильную тактику. Знал, на какие слабые места «Зенита» можно надавить. Включил скорость. И на этой скорости самарцы обыграли чемпиона страны на его же поле! Осинькин все сделал на самом высшем уровне. Поклон ему. А ребята все его идеи претворили в жизнь. Начиная с Песьякова, который столько спасений совершил, и заканчивая Сергеевым, оформившим дубль. Мне понравились слова вратаря самарцев. Мол, он вернул должок «Краснодару» за прошлый сезон, но пусть «быки» теперь воспользуются этим подарком (смеется). А Осинькин сработал на все сто процентов.
— Так он останется в «Крыльях» или нет?
— Непонятная ситуация. Каждый день что-то новое. Я не знаю, что происходит внутри. Полстраны задается вопросами. Все в ожидании...
— В ожидании чего?
— Ну было же сказано про какие-то деньги, которые «Крылья» кому-то там должны. Сидим и ждем. Заявление есть, а дальше — пока ничего... Вот я и говорю — ждем.
— Вы про 36 миллионов?
— Вопросы же подняты. Кто виноват? Кто губит российский футбол? Что дальше? Ждем.
— А вы думаете, ответов на эти вопросы мы не получим?
— Да ничего я не думаю. Просто жду. Я прочитал, послушал. Дальше жду, что еще напишут...
— Ваша позиция: Осинькин должен остаться в «Крыльях» или пора уходить?
— Да все болельщики хотят, чтобы он продолжил там свою работу! Такую команду создал. Но вы поймите, у него каждый год забирают ключевых футболистов! И как только пошли поражения, сразу какая-то критика. Так не бывает! То «Осинькин — наше все», а то... Ищите причину в том числе и в себе. Повторюсь, каждый год Осинькин теряет по два-три ведущих футболиста.
Посмотрите на другие клубы. Глушенков и Соболев — в «Зените», Сарвели — в «Локо», Сергеев был тоже недавно в Питере. А Пруцев? А Зиньковский? А Салтыков? А Пиняев? Они все прошли через его тренерские руки. А вы заберите у «Зенита» пять игроков основы. И где он будет? Ну заберите у питерцев Клаудиньо, Барриоса, Дугласа, Вендела. И поставьте задачу — опять станьте чемпионами! Станут?
А тут у Игоря Витальевича всех разбирают, а потом начинается... Если ты отдаешь лучших, тебе надо новых наиграть. Требуется время. А от Осинькина ждут, что он и выигрывать будет, и деньги для клуба зарабатывать. Обалденно, да?
Сегодня Игорь Витальевич всем ответил, всем все доказал. А пацаны его поддержали. Они безумно любят своего тренера! Еще раз — низкий ему поклон. Собраться в такой ситуации — дорогого стоит. Я сам много лет в футболе. Понимаю о чем говорю. Надо иметь приличный стержень внутри, чтобы справляться с таким давлением!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|0 : 0
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|0 : 3
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3