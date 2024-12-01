«Угальде надо было просто найти себя». Станкович и Мусаев — после разгрома в Краснодаре
В центральном матче 17-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:0, голами отметились Манфред Угальде (дубль) и Эсекиэль Барко. После игры главные тренеры команд Мурад Мусаев и Деян Станкович подвели ее итоги.
Мусаев: «Пропустили простой мяч и попали в турбулентность»
— Что можете сказать по игре?
— Начало матча было хорошее, мы создали два момента, но затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность и стали проигрывать единоборства и подборы. Ошибка на ровном месте и в эпизоде со вторым голом. Сегодня был не лучший день для нас. Соперник был лучше. Наверное, мы растерялись после пропущенного мяча.
— Известен ли характер травмы Агкацева?
— Пока говорим с врачами.
— Есть ли проблема с «физикой» у игроков?
— Так и есть. Не видел датчики, но соперник лучше нас двигался, был лучше в единоборствах. Логистика сложная, отсутствие аэропорта сказывается. К тому же много игроков вернулось из сборных.
— Поражение вернет команду на землю или такие матчи в плюс не идут?
— Не вижу никаких плюсов в 0:3. Ребята были настроены на эту игру, но соперник оказался лучше. Нам нужно идти вперед. Это первое поражение — неприятно, но теперь они есть у всех в чемпионате.
Станкович: «Ребята были львами от начала до конца»
— Сегодня была жажда реванша за поражение в первом круге (0:3)?
— Стараемся играть от себя, у нас свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята на поле были львами от начала и до конца.
— Поражение в первом круге повлияло на настрой?
— Нет. Это абсолютно два разных матча. Считаю, что в первом круге мы проиграли заслуженно, и это стало для нас важным уроком. Сегодня отдельная история. Мы показали желание и волю к победе, поэтому результат заслуженный.
— С чем вы связываете рост результативности Угальде?
— Мы всегда знали, что это хороший нападающий! Ему просто нужно было найти себя. Вопрос не только в тренировках. Игрока нужно мотивировать: сказать что-то, где-то обнять, дать ему уверенность в себе. Сегодня это важный и очень сильный игрок для «Спартака».
— Состав «Спартака» стабилизировался. Это влияет на результат?
— Конечно. Если между игроками есть стабильность, взаимопонимание, это хорошо. Если команда побеждает, состав не меняют. Но при этом я ни от кого не отказываюсь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|0 : 0
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|0 : 3
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3