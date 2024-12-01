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Сегодня, 23:15

«Угальде надо было просто найти себя». Станкович и Мусаев — после разгрома в Краснодаре

Станкович и Мусаев подвели итоги матча «Краснодар» — «Спартак»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:3
Спартак

В центральном матче 17-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:0, голами отметились Манфред Угальде (дубль) и Эсекиэль Барко. После игры главные тренеры команд Мурад Мусаев и Деян Станкович подвели ее итоги.

Мусаев: «Пропустили простой мяч и попали в турбулентность»

— Что можете сказать по игре?

— Начало матча было хорошее, мы создали два момента, но затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность и стали проигрывать единоборства и подборы. Ошибка на ровном месте и в эпизоде со вторым голом. Сегодня был не лучший день для нас. Соперник был лучше. Наверное, мы растерялись после пропущенного мяча.

— Известен ли характер травмы Агкацева?

— Пока говорим с врачами.

Манфред Угальде празднует гол в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:3) в&nbsp;Краснодаре. Внезапно: «Спартак» — лучшая команда лиги. Зимой придется удерживать Угальде?

— Есть ли проблема с «физикой» у игроков?

— Так и есть. Не видел датчики, но соперник лучше нас двигался, был лучше в единоборствах. Логистика сложная, отсутствие аэропорта сказывается. К тому же много игроков вернулось из сборных.

— Поражение вернет команду на землю или такие матчи в плюс не идут?

— Не вижу никаких плюсов в 0:3. Ребята были настроены на эту игру, но соперник оказался лучше. Нам нужно идти вперед. Это первое поражение — неприятно, но теперь они есть у всех в чемпионате.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Станкович: «Ребята были львами от начала до конца»

— Сегодня была жажда реванша за поражение в первом круге (0:3)?

— Стараемся играть от себя, у нас свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята на поле были львами от начала и до конца.

— Поражение в первом круге повлияло на настрой?

— Нет. Это абсолютно два разных матча. Считаю, что в первом круге мы проиграли заслуженно, и это стало для нас важным уроком. Сегодня отдельная история. Мы показали желание и волю к победе, поэтому результат заслуженный.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; танцуют после гола Манфреда Угальде в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;Краснодаре. «Спартак» отнял у «Краснодара» приставку «непобедимый». Красно-белые разгромили «быков», Угальде — в огне

— С чем вы связываете рост результативности Угальде?

— Мы всегда знали, что это хороший нападающий! Ему просто нужно было найти себя. Вопрос не только в тренировках. Игрока нужно мотивировать: сказать что-то, где-то обнять, дать ему уверенность в себе. Сегодня это важный и очень сильный игрок для «Спартака».

— Состав «Спартака» стабилизировался. Это влияет на результат?

— Конечно. Если между игроками есть стабильность, взаимопонимание, это хорошо. Если команда побеждает, состав не меняют. Но при этом я ни от кого не отказываюсь.

Деян Станкович
Мурад Мусаев
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Внезапно: «Спартак» — лучшая команда лиги. Зимой придется удерживать Угальде?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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