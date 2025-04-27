ЦСКА вышиб «Спартак» из чемпионской гонки. Все идет к досрочной победе «Краснодара»
Леонид Волотко — о невероятном 26-м туре РПЛ.
Когда Барко после своего гола с пенальти пытался спровоцировать Пьянича, получил карточку и мощно отпраздновал, натянув майку на лицо, возникло четкое ощущение: в этом дерби ничего не кончено, голы еще точно будут.
Но мог ли кто-либо представить, что пропустит «Спартак» — причем моментально?!
ЦСКА вырвал победу единственным возможным способом: проведя большую часть матча на своей половине, страдая без мяча (представляю, как некомфортно было Пьяничу) и накапливая силы, чтобы хватило хотя бы на контратаку. А в идеале — еще и на концовку. И все это — с четким пониманием: шансов впереди минимум, нужна чуть ли не стопроцентная реализация.
В «Спартаке» прекрасно осознавали расклады — и сделали все, чтобы именно в такой момент все испортить. В очередной раз провалили первый тайм, в котором было стерильное владение, минимум угроз для ворот Акинфеева и ошибка во время единственного углового у своих ворот. Чуть перестроились и разозлились во второй половине. Даже зашли на камбэк... Но потеряли концентрацию сразу после гола Барко — и перечеркнули весь сезон.
Показательно, что все это случилось в противостоянии с ЦСКА — а он не тратил 40+ миллионов евро зимой, вышел с Абдулкадыровым в основе (парню не было и двух месяцев, когда Акинфеев брал Кубок УЕФА в 2005-м) и выбил «Спартак» из тройки, хотя еще пару месяцев назад шел шестым.
И это — классика от Марко Николича. Осенью многие не понимали, зачем клуб убрал Владимира Федотова, а после поражения в дерби признавали: это команды разного уровня. А теперь фиксируют то, в чем все убедились еще по работе серба в «Локомотиве»: Николич не поставит атакующий и зрелищный футбол, но гарантирует качество и быстрый результат. Несмотря на ограниченные ресурсы, давление и остальные проблемы.
При этом нельзя сказать, что Станкович сработал намного хуже и вообще не справился с задачей. За «Спартак» даже обидно — осенью он действительно играл ярче всех в РПЛ. Когда все залетало у Угальде, работала его связка с Барко, сверкал Бонгонда, а ЦСКА прибивал Хесус Медина, мне, например, казалось: долететь до титула может помешать только зимняя пауза.
Так и случилось: «Спартак» ушел в отпуск в прайме, а вернулся самой проблемной командой в топ-3. Которая трижды за весну начинает матчи с 0:2, с гигантскими усилиями вырывает победу у «Акрона» и тактически уступает дома ЦСКА, хотя намного превосходит соперника в ресурсах.
Вполне допускаю, что если Станковичу сохранят нынешнюю обойму летом, уберут ненужных футболистов и усилят буквально одну-две проблемные позиции, то в следующем сезоне команда выступит очень мощно. Но прямо сейчас «Спартак» слишком сырой: в состав абсолютно не встроен, но постоянно играет Ливай Гарсия, потерян Угальде, Бабич удаляется в ключевой момент (представляете центр обороны в следующем туре?), а уверенность в себе, как в первом круге, просто исчезла.
В таком состоянии за чемпионство не борются. В прошлом году через это прошел «Краснодар», выстроивший систему и забравшийся на первое место, но посыпавшийся весной и быстро все растерявший. А когда пришел в себя, оказалось слишком поздно.
Зато сейчас это самый стабильный претендент на золото. Который ровно проходит всю дистанцию, несмотря на отсутствие усиления зимой, не психует после разгромов от «Спартака» и в Санкт-Петербурге. А когда все рушится, как в Каспийске, его спасает вратарь Агкацев ценой перелома пальца — в предельно нервной, но абсолютно чемпионской концовке.
Сравните ее с субботним вторым таймом в исполнении «Зенита», который ничего не создал против «Динамо» и вообще чудом не проиграл. Хотя даже ничья в современных реалиях — практически приговор.
За четыре тура до финиша отрыв увеличился до четырех очков. И теперь, чтобы забрать титул, Питеру мало забрать все свои матчи — необходимо, чтобы сначала золото выронил «Краснодар». У которого появилось право на ошибку.
Не хочется сглазить, но с таким отношением — не только в этом туре, но и в сезоне — все идет скорее к досрочной победе «быков», чем к рывку «Зенита».
Команда Мусаева это заслужила.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|
4
|Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
13
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|1 : 2
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|12
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6