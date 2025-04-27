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ЦСКА вышиб «Спартак» из чемпионской гонки. Все идет к досрочной победе «Краснодара»

«Спартак» дома проиграл ЦСКА
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа и полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леонид Волотко — о невероятном 26-м туре РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
ЦСКА

Когда Барко после своего гола с пенальти пытался спровоцировать Пьянича, получил карточку и мощно отпраздновал, натянув майку на лицо, возникло четкое ощущение: в этом дерби ничего не кончено, голы еще точно будут.

Но мог ли кто-либо представить, что пропустит «Спартак» — причем моментально?!

ЦСКА вырвал победу единственным возможным способом: проведя большую часть матча на своей половине, страдая без мяча (представляю, как некомфортно было Пьяничу) и накапливая силы, чтобы хватило хотя бы на контратаку. А в идеале — еще и на концовку. И все это — с четким пониманием: шансов впереди минимум, нужна чуть ли не стопроцентная реализация.

Футболисты ЦСКА празднуют гол Гуарирапы в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 26&nbsp;апреля.Бешеная развязка в матче «Спартака» и ЦСКА! Красно-белым можно забыть про чемпионство

В «Спартаке» прекрасно осознавали расклады — и сделали все, чтобы именно в такой момент все испортить. В очередной раз провалили первый тайм, в котором было стерильное владение, минимум угроз для ворот Акинфеева и ошибка во время единственного углового у своих ворот. Чуть перестроились и разозлились во второй половине. Даже зашли на камбэк... Но потеряли концентрацию сразу после гола Барко — и перечеркнули весь сезон.

Показательно, что все это случилось в противостоянии с ЦСКА — а он не тратил 40+ миллионов евро зимой, вышел с Абдулкадыровым в основе (парню не было и двух месяцев, когда Акинфеев брал Кубок УЕФА в 2005-м) и выбил «Спартак» из тройки, хотя еще пару месяцев назад шел шестым.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

И это — классика от Марко Николича. Осенью многие не понимали, зачем клуб убрал Владимира Федотова, а после поражения в дерби признавали: это команды разного уровня. А теперь фиксируют то, в чем все убедились еще по работе серба в «Локомотиве»: Николич не поставит атакующий и зрелищный футбол, но гарантирует качество и быстрый результат. Несмотря на ограниченные ресурсы, давление и остальные проблемы.

При этом нельзя сказать, что Станкович сработал намного хуже и вообще не справился с задачей. За «Спартак» даже обидно — осенью он действительно играл ярче всех в РПЛ. Когда все залетало у Угальде, работала его связка с Барко, сверкал Бонгонда, а ЦСКА прибивал Хесус Медина, мне, например, казалось: долететь до титула может помешать только зимняя пауза.

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Так и случилось: «Спартак» ушел в отпуск в прайме, а вернулся самой проблемной командой в топ-3. Которая трижды за весну начинает матчи с 0:2, с гигантскими усилиями вырывает победу у «Акрона» и тактически уступает дома ЦСКА, хотя намного превосходит соперника в ресурсах.

Вполне допускаю, что если Станковичу сохранят нынешнюю обойму летом, уберут ненужных футболистов и усилят буквально одну-две проблемные позиции, то в следующем сезоне команда выступит очень мощно. Но прямо сейчас «Спартак» слишком сырой: в состав абсолютно не встроен, но постоянно играет Ливай Гарсия, потерян Угальде, Бабич удаляется в ключевой момент (представляете центр обороны в следующем туре?), а уверенность в себе, как в первом круге, просто исчезла.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В таком состоянии за чемпионство не борются. В прошлом году через это прошел «Краснодар», выстроивший систему и забравшийся на первое место, но посыпавшийся весной и быстро все растерявший. А когда пришел в себя, оказалось слишком поздно.

Зато сейчас это самый стабильный претендент на золото. Который ровно проходит всю дистанцию, несмотря на отсутствие усиления зимой, не психует после разгромов от «Спартака» и в Санкт-Петербурге. А когда все рушится, как в Каспийске, его спасает вратарь Агкацев ценой перелома пальца — в предельно нервной, но абсолютно чемпионской концовке.

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Сравните ее с субботним вторым таймом в исполнении «Зенита», который ничего не создал против «Динамо» и вообще чудом не проиграл. Хотя даже ничья в современных реалиях — практически приговор.

За четыре тура до финиша отрыв увеличился до четырех очков. И теперь, чтобы забрать титул, Питеру мало забрать все свои матчи — необходимо, чтобы сначала золото выронил «Краснодар». У которого появилось право на ошибку.

Не хочется сглазить, но с таким отношением — не только в этом туре, но и в сезоне — все идет скорее к досрочной победе «быков», чем к рывку «Зенита».

Команда Мусаева это заслужила.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
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Динамо Мх

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Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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