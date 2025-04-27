ЦСКА вышиб «Спартак» из чемпионской гонки. Все идет к досрочной победе «Краснодара»

Леонид Волотко — о невероятном 26-м туре РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

Когда Барко после своего гола с пенальти пытался спровоцировать Пьянича, получил карточку и мощно отпраздновал, натянув майку на лицо, возникло четкое ощущение: в этом дерби ничего не кончено, голы еще точно будут.

Но мог ли кто-либо представить, что пропустит «Спартак» — причем моментально?!

ЦСКА вырвал победу единственным возможным способом: проведя большую часть матча на своей половине, страдая без мяча (представляю, как некомфортно было Пьяничу) и накапливая силы, чтобы хватило хотя бы на контратаку. А в идеале — еще и на концовку. И все это — с четким пониманием: шансов впереди минимум, нужна чуть ли не стопроцентная реализация.

В «Спартаке» прекрасно осознавали расклады — и сделали все, чтобы именно в такой момент все испортить. В очередной раз провалили первый тайм, в котором было стерильное владение, минимум угроз для ворот Акинфеева и ошибка во время единственного углового у своих ворот. Чуть перестроились и разозлились во второй половине. Даже зашли на камбэк... Но потеряли концентрацию сразу после гола Барко — и перечеркнули весь сезон.

Показательно, что все это случилось в противостоянии с ЦСКА — а он не тратил 40+ миллионов евро зимой, вышел с Абдулкадыровым в основе (парню не было и двух месяцев, когда Акинфеев брал Кубок УЕФА в 2005-м) и выбил «Спартак» из тройки, хотя еще пару месяцев назад шел шестым.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

И это — классика от Марко Николича. Осенью многие не понимали, зачем клуб убрал Владимира Федотова, а после поражения в дерби признавали: это команды разного уровня. А теперь фиксируют то, в чем все убедились еще по работе серба в «Локомотиве»: Николич не поставит атакующий и зрелищный футбол, но гарантирует качество и быстрый результат. Несмотря на ограниченные ресурсы, давление и остальные проблемы.

При этом нельзя сказать, что Станкович сработал намного хуже и вообще не справился с задачей. За «Спартак» даже обидно — осенью он действительно играл ярче всех в РПЛ. Когда все залетало у Угальде, работала его связка с Барко, сверкал Бонгонда, а ЦСКА прибивал Хесус Медина, мне, например, казалось: долететь до титула может помешать только зимняя пауза.

Так и случилось: «Спартак» ушел в отпуск в прайме, а вернулся самой проблемной командой в топ-3. Которая трижды за весну начинает матчи с 0:2, с гигантскими усилиями вырывает победу у «Акрона» и тактически уступает дома ЦСКА, хотя намного превосходит соперника в ресурсах.

Вполне допускаю, что если Станковичу сохранят нынешнюю обойму летом, уберут ненужных футболистов и усилят буквально одну-две проблемные позиции, то в следующем сезоне команда выступит очень мощно. Но прямо сейчас «Спартак» слишком сырой: в состав абсолютно не встроен, но постоянно играет Ливай Гарсия, потерян Угальде, Бабич удаляется в ключевой момент (представляете центр обороны в следующем туре?), а уверенность в себе, как в первом круге, просто исчезла.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В таком состоянии за чемпионство не борются. В прошлом году через это прошел «Краснодар», выстроивший систему и забравшийся на первое место, но посыпавшийся весной и быстро все растерявший. А когда пришел в себя, оказалось слишком поздно.

Зато сейчас это самый стабильный претендент на золото. Который ровно проходит всю дистанцию, несмотря на отсутствие усиления зимой, не психует после разгромов от «Спартака» и в Санкт-Петербурге. А когда все рушится, как в Каспийске, его спасает вратарь Агкацев ценой перелома пальца — в предельно нервной, но абсолютно чемпионской концовке.

Сравните ее с субботним вторым таймом в исполнении «Зенита», который ничего не создал против «Динамо» и вообще чудом не проиграл. Хотя даже ничья в современных реалиях — практически приговор.

За четыре тура до финиша отрыв увеличился до четырех очков. И теперь, чтобы забрать титул, Питеру мало забрать все свои матчи — необходимо, чтобы сначала золото выронил «Краснодар». У которого появилось право на ошибку.

Не хочется сглазить, но с таким отношением — не только в этом туре, но и в сезоне — все идет скорее к досрочной победе «быков», чем к рывку «Зенита».

Команда Мусаева это заслужила.