Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о победе армейцев в дерби над «Спартаком» (2:1).

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

Кисляка ждет большое будущее

— Считаю, ЦСКА победил абсолютно заслуженно, — говорит Газзаев. — Все закономерно. Армейцы играли лучше на протяжении всего матча. Выглядели целостнее. В первом тайме подопечные Николича вообще ничего не позволили создать команде Станкович! Очень надежная игра в обороне! Мне понравился ЦСКА. Прочная команда.

— То есть план Николича сыграть вторым номером сработал?

— Да я бы не говорил про «второй номер». Да, «Спартак» в первые 15 минут больше владел мячом. А толку? Потом игра выровнялась, соперники осторожничали. Никто не хотел рисковать. ЦСКА все перекрыл и сам забил со стандарта. Все по делу.

— А как вам игра после перерыва?

— ЦСКА был острее впереди, конкретнее. Вспомните момент у Облякова, когда хозяев выручил Максименко. Понравилось, что армейцы четко выполняли тренерскую установку. Надежная игра в обороне уже становится визитной карточкой этой команды.

— Было тревожно за молодого Абдулкадырова, который вышел в центре защиты ЦСКА?

— Конечно, надо делать скиду на его первую игру на таком уровне. Вроде грубых просчетов у него и не было. Но опыта немного не хватило. На нем пенальти поставили...

— А был ли пенальти?

— По современным трактовкам, это 11-метровый. Но в остальном молодой защитник не выпадал. И на стандарты приходил в чужую штрафную. Так что по первой игре оставил нормальное впечатление.

— Когда «Спартак» сравнял счет, подумали, что теперь дерби точно закончится ничьей?

— Времени действительно оставалось совсем немного. Но ЦСКА очень правильно отреагировал на пропущенный мяч. Пока красно-белые радовались голу — гости забили. Моментально! Конечно, тут нужно сказать о безобразной игре хозяев в обороне. Эта проблема никуда у команды Станковича не делась. Ну вы сравните игру в защите ЦСКА и «Спартака». Небо и земля! Роша и Мойзес сегодня вновь действовали на привычно высоком уровне.

— Лучший футболист в составе армейцев?

— Вся команда понравилась. Все бились, выкладывались на каждом участке поля. Посмотрите, какие были у всех эмоции, как игроки реагировали на спорные эпизоды. Вот это и есть коллектив. Это и есть команда. Значит, все с микроклиматом в порядке.

Если все же кого-то выделять, то нужно отдать должное молодому опорнику Кисляку. С каждым матчем он меня все больше убеждает в том, что растет футболист высокого уровня. Желаю ему прогрессировать и дальше. Мне кажется, его ждет большое будущее.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Где голы Гарсии?

— «Спартак» не убедил?

— Шансы на чемпионство, думаю, уже потеряны. 8 очков сложно отыграть. Но я не могу понять Станковича.

— Это вы о чем?

— Считаю Угальде форвардом современной формации, который играет по всему фронту атаки. В первой части сезона наколотил 15 мячей. Но зимой «Спартак» покупает за 20 миллионов Ливая Гарсию, так? И Станкович в ряде матчей ставит в старте его, а не Угальде.

Зачем? К чему все эти эксперименты? Зачем таким образом передергивать состав? У тебя есть забивной нападающий, а ты его берешь и меняешь? И что получилось? У Угальде пропала уверенность из-за этого решения главного тренера. Он немного сник. Это ошибка. И Угальде в тень ушел, и Ливай до сих пор не забил. Есть же железный футбольный закон: стабильность состава — стабильность результата.

Тут возникают вопросы к главному тренеру красно-белых. Из-за него Угальде растерялся. Он уже не такой активный, не столь агрессивный... Всего один мяч весной. Это же концовка чемпионата здесь и сейчас! Все решается. Ну какие могут быть перетасовки состава?!

— А Гарсия вас не убеждает?

— Самое дорогое приобретение в истории «Спартака», а какой КПД? Да, какие-то качества просматриваются, но где голы? Наверное, еще требуется какое-то время на адаптацию. Но нельзя же сажать в запас Угальде, даже если он не забил в двух турах! Это твой основной форвард.

— Вы давали неоднозначные оценки Пьяничу. Как он вам в дерби со «Спартаком»?

— Понятно, что это опытный мастер. Хорошо выполняет стандарты. После его подачи с углового Гуарирапа забил. Миралем принес пользу. Плюс есть такое понятие, как аура авторитета. Его присутствие на поле помогает другим партнерам.

Но вот по его движению, конечно, есть вопросы. Не всегда возвращается назад, не всегда отрабатывает в обороне. Впрочем, тут тренерскому штабу армейцев виднее.

— Как теперь оцените перспективы ЦСКА в этом сезоне?

— Про шансы на чемпионство говорить сложно. Семь очков отставания от «Краснодара» — многовато. Даже если команда Мусаева проиграет два матча из четырех оставшихся, армейцы все равно ее не догонят.

Однако сейчас подопечным Николича нужно не витать в облаках, а думать о следующем матче с «Ахматом». Через тур — очный поединок с «Краснодаром». Вот и посмотрим. Но на данный момент «Краснодар», конечно, весьма близок к золотым медалям. Подопечные Мусаева на жилах вырывают игры, а это уже признак чемпионской команды.