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«Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press
Зарема Салихова, Леонид Федун и Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Доменико Тедеско.
Фото Александр Ступников/ ФК «Спартак»
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press
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«СЭ» поговорил с экс-тренером красно-белых, который вывел сборную Бельгии на Евро-2024.

Доменико Тедеско — один из лучших тренеров в новейшей истории «Спартака». Немецкий специалист принял команду на 12-м месте и за 1,5 года прокачал ее до серебряных медалей и квалификации в Лигу чемпионов. После чего, отработав контракт, возглавил «Лейпциг». А после — сборную Бельгии.

В своем первом интервью после отъезда из России Тедеско рассказал об отношениях с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой, оценил нынешние перспективы клуба, а также объяснил свои слова о «правильности решения об отстранении российских команд».

Приглашение в сборную России

— Доменико, во-первых, поздравляем с успешной квалификацией вашей команды на Евро-2024! Уже проанализировали сложность группы в финальной части?

— Спасибо! Мы очень рады, что прошли отбор. Со стороны кажется, что это было довольно просто. Но нам нужно было произвести множество изменений в команде — в том числе потому, что некоторые футболисты завершили карьеру в сборной. Например, Аксель Витсель.

Плюс, конечно, нам не хватало Кевина Де Брейне. Он отсутствовал на протяжении практически всего отборочного турнира. Самое важное сейчас — это то, что мы попали на Евро. На бумаге кажется, что Бельгия — фаворит. Но мы встретимся со Словакией, которая в отборочной группе проиграла лишь дважды — Португалии. И то в упорной борьбе — 2:3 и 0:1. Это действительно хорошая команда. Румыния же вообще за время квалификации не уступила ни разу.

Криштиану Роналду и&nbsp;сборная Португалии вышли на&nbsp;Евро. Дубли Мбаппе и Роналду вывели Францию и Португалию на Евро, Тедеско едет на домашний турнир после победы над Рангником

— После ваших первых матчей я общался с бельгийским журналистом, который заявил: «Мы очень давно не видели такую крутую сборную, как при Тедеско». В чем, как вы думаете, наибольший прогресс команды под вашим руководством?

— Для меня особенно важно, чтобы мы были как семья. У нас сформировался хороший коллектив не только на футбольном поле, но и за его пределами. Думаю, это то, что было первоочередным для нас. Конечно, мы можем говорить о тактике, о действиях в атаке, но на первом месте для меня всегда — взаимоотношения в коллективе.

— Бельгия — один из фаворитов любого турнира, но до сих пор ничего не выиграла... За счет чего ваша команда сможет наконец-то взять трофей?

— Одержать победу на таком масштабном турнире невероятно сложно. Мы точно не среди главных фаворитов.

— Не так давно ходили слухи, что еще в 2021 году вашу кандидатуру предлагали на пост главного тренера сборной России. Вы контактировали с РФС?

— Нет, я не могу говорить о таких вещах. Поймите, порой что-либо может происходить, даже когда ты не знаешь об этом... Например, кто-то ищет тренера, обсуждают твою кандидатуру, но ты-то не в курсе. Конечно, до меня доходили эти слухи, но мне тяжело их комментировать.

Доменико Тедеско.
Фото Александр Ступников/ ФК «Спартак»

Бериша мог задеть Абаскаля! Мое мнение: такое поведение недопустимо

— В итоге вы возглавили Бельгию. А спортивный директор федерации Франк Веркаутерен, работавший в Самаре, рассказал «СЭ», что наводил справки в России — и о вас очень хорошо отзывались футбольные люди, болеющие за «Спартак».

— Для меня это самая важная вещь. Конечно, есть результаты, но когда ты уходишь из клуба и о тебе говорят в хорошем ключе, это главное. Что касается моих воспоминаний... Для меня «Спартак» — это семья: великолепное время, великолепный клуб, великолепные люди. У меня до сих пор осталось очень много хороших друзей как в самом клубе, так и в Москве.

— Поддерживаете общение со спартаковцами?

— Конечно, разговариваю с игроками, близкими к клубу людьми, даже с теми, кто ухаживал за газоном или занимался экипировкой. Там были поистине фантастические люди.

— После вас никто не добивался даже серебра — был только Кубок России у Паоло Ваноли. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы выиграть РПЛ?

— Думаю, что с той командой, которая подобрана сейчас, «Спартак» может справиться с любым соперником. Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков [основы], Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.

Евгений Калешин. «Тедеско в Германии никогда так не прыгал. Абаскаль вначале тоже. Зарубежные тренеры понимают: у нас происходит что-то не то». Интервью Калешина

— То есть вы удивлены, что команда не может повторить успех 2017 года?

— Смотрю очень много игр «Спартака», когда у меня появляется свободное время. В РПЛ непросто побеждать, я всегда говорю об этом. Особенно трудно против таких соперников, как «Урал» или «Ахмат». В целом же с того времени, когда я работал в «Спартаке», все поменялось — пришли игроки, которых я уже не знаю. Поэтому мне трудно судить.

— Вы упомянули «Ахмат». Видели недавний инцидент с участием Абаскаля и Бериши?

— Не знаю, что случилось во время той игры, но, с моей точки зрения, такое поведение со стороны футболиста недопустимо. Как тренер я был удивлен, что игрок пробежал настолько близко... Он же мог задеть Абаскаля...

— Многое ли сегодня теряет команда без своих активных фанатов? Вы ведь в свое время даже перенесли скамейку поближе к фанатской трибуне.

— Для меня фанаты — самое важное в футболе. Считаю, что каждой команде очень сложно играть против красно-белых, когда стадион заполнен до отказа. Для меня футбол очень сильно отличается, когда фанатов на трибунах нет. Их отсутствие — это большой недостаток. Мы же играем в футбол для них!

Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

Мои слова о решении УЕФА? Я никогда не говорил ничего против «Спартака»

— Хочется прояснить одну вещь. Вы как-то сказали, что «отстранение «Спартака» перед игрой с вашим «Лейпцигом» в Лиге Европы — правильное решение». К вам отношение среди болельщиков «Спартака» до сих пор максимально позитивное, но эта фраза многих смутила...

— Ваш футбол находится в сложной ситуации без еврокубков, но я никогда не говорил ничего против «Спартака»! Важно самим слышать то, что я сказал по этому поводу на пресс-конференции. Так вот, я всегда говорил лишь, что сам ничего не решаю — это решает УЕФА.

— В том розыгрыше Лиги Европы «Спартак» занял первое место в самой сложной группе, а Соболев даже заявил, что клуб мог бы выиграть турнир. Как считаете, действительно ли та команда была на это способна?

— Я был тренером этой команды, верил в нее, любил ее. Причем это относится не только к болельщикам, стадиону, но и к игрокам. Думаю, что у коллектива был хороший потенциал. В какие-то моменты важна удача и еще некоторые факторы.

В последний раз я был на матче «Спартака», когда играли против «Наполи». И мы победили! Команда выглядела просто прекрасно. Если ты обыгрываешь «Наполи», значит, в состоянии пройти любого соперника.

— Скоро у «Спартака» будут сборы в ОАЭ — не хотели бы навестить команду?

— С этим сложно. Сейчас у нас не так много времени, нужно много работать. Но если получится встретиться с ребятами, я буду очень рад.

— После вашего ухода у красно-белых сменился владелец. На ваш взгляд, «Спартак» при Леониде Федуне и без — разные клубы?

— Я знаю «Спартак» лишь как клуб Федуна, потому что мое знакомство с красно-белыми произошло именно при нем. Клуб для меня тесно связан с Леонидом Арнольдовичем. Мне все нравилось при нем. Он поддерживал и верил в нас даже в самые сложные моменты. Вы же помните, что случалось. Я проработал в «Спартаке» 19 месяцев, но за это время у нас сменились три или четыре генеральных директора, ха-ха!

Для меня Федун — очень важная фигура. В личных разговорах он всегда поддерживал меня. Он знал, кто мы и на что мы способны. У нас была хорошая молодая команда, мы подтянули Маслова, Умярова и других футболистов. Руководители понимали, что мы хотим лучшего для «Спартака».

— До сих пор общаетесь с Федуном и Заремой?

— Да, поздравляем друг друга с Рождеством, с днем рождения.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа и&nbsp;главный тренер Доменико Тедеско. Куртуа уехал из сборной Бельгии из-за конфликта с Тедеско. Тибо показывает характер не первый раз

— Самое яркое впечатление о Федуне?

— У него большое сердце! Каждый раз убеждался в этом, когда мы разговаривали, особенно в конце нашего сотрудничества.

— Зарема часто комментирует ваши успехи в СМИ. Видите ли вы ее цитаты? И пишет ли она вам?

— Все то же самое: пишем друг другу по праздникам, а она присылает сообщения, когда я выигрываю. Мы хорошо общаемся.

— Вы даже как-то отправляли ей фото с заправки «Лукойла»!

— Да, я помню! Кажется, это было в Азербайджане.

— Летом 2021 года тренер вратарей Макс Урванчки привез на сборы в Австрию несколько ящиков пива из своего родного города для персонала команды. Хотели бы сейчас посидеть с игроками и работниками «Спартака», выпить пива?

— Ха-ха! Урванчки всегда находился в хороших отношениях со всем персоналом, что было важным фактором для меня. Русские любят немецкое пиво, они всегда его просили. Тут Макс и привез им. Не думаю, что его там было много.

— Кого вы считаете самым талантливым российским футболистом из вашей команды?

— Многих: Умяров, Маслов были очень хороши. Но в то же время были и более опытные — Соболев, Джикия. Зобнин — вообще фантастический игрок.

— Джикия сейчас потерял место в старте и вообще может покинуть «Спартак».

— О нынешнем времени мне сложно судить. А в мое Джикия был капитаном. То есть вы понимаете, насколько он был важен для нас?

Зарема Салихова, Леонид Федун и Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов карьеры

— «Зенит» никому не отдает титул на протяжении пяти лет. Заслуженно?

— Конечно, если ты пять раз подряд выигрываешь золото, должна быть причина. У Питера хорошие игроки, которые дают качество, и солидный бюджет. Думаю, клуб проделал отличную работу.

— В «Зените» порой выходят восемь иностранцев. Нормально ли это для РПЛ в нынешних условиях — и стоит ли «Спартаку» идти по пути покупки сверхдорогих легионеров?

— В мое время лимит на легионеров обязывал выпускать пятерых россиян в стартовом составе. Потом все поменяли. Сложно сказать, у каждого правила есть достоинства и недостатки. Из того, что я увидел в РПЛ, могу сказать: здесь есть много хороших россиян. Например, я помню, что, когда мы играли с тульским «Арсеналом», у них был очень хорош Лесовой.

Многие юные российские игроки могли быть конкурентоспособными в РПЛ. Сборная до 21 года была очень сильной в то время. Поэтому нужно давать шанс молодежи, у нее большой потенциал. В России отличная футбольная школа.

Не всегда нужны иностранцы. Конечно, можно привезти двух-трех легионеров, в любом чемпионате это пойдет только в плюс. В бундеслиге, например, есть как легионеры, так и хорошие доморощенные игроки.

— Валерий Карпин недавно призвал российских футболистов уезжать в Европу. Кто из вашего «Спартака» мог бы это сделать?

— Соболев, Джикия, Зобнин, Маслов, Умяров и многие другие.

Франк Веркаутерен и&nbsp;Доменико Тедеско. «Назначению Тедеско в сборную Бельгии поспособствовали болельщики «Спартака». Интервью экс-тренера «Крыльев»

— Следите ли за иностранцами из «Спартака», которые сейчас выступают в Европе? Например, за Жиго, Понсе, Кралом, Кофрие?

— Да, конечно. Особенно за Кофрие, потому что он бельгиец. Смотрю игры Крала за «Унион», матчи «Марселя» Жиго. Хотя далеко не всегда, конечно, удается, потому что я на сто процентов сконцентрирован на бельгийцах.

— Что хотели бы пожелать нынешнему «Спартаку»?

— Я до сих пор остаюсь большим фанатом клуба. И посылаю всем теплые объятия.

— Ваше лучшее воспоминание о России?

— У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры.

— Что вы можете пожелать болельщикам «Спартака» в Новом году?

— Желаю всем хороших праздников. Чтобы все оставались здоровыми, это самое главное. Плюс максимального успеха «Спартаку»!

Сборная Бельгии по футболу
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Зарема Салихова
Леонид Федун
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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