«Черная» серия «Динамо» продолжается — три поражения подряд. «Урал» выбирается из зоны вылета
Не самая громкая вывеска матча «Урал» — «Динамо», но сколько за ней было напряжения. Уральцы, набрав в первых 5 турах 13 очков, в следующих 17 — только 7. Катастрофа! Лишь одна победа с августа в РПЛ, а после победы «Балтики» в Грозном (7:1) команда Виктора Гончаренко вообще опустилась в зону прямого вылета. Отступать некуда.
Как и «Динамо». У бело-голубых с сентября, наоборот, была «белая» полоса, которая в марте споткнулась о «Ростов» с разгромом — 1:4, а потом случился блэкаут со «Спартаком», когда динамовцы полностью держали игру в своих руках, чтобы подарить сопернику победу двумя вратарскими ошибками.
Команда Лички вычеркнула себя из претендентов на золото, да и место в тройке оказалось под большой угрозой. Остановить падение «Динамо» требовалось в Екатеринбурге.
Однако москвичи начали встречу так, словно результат не имеет никакого значения — сонно и пассивно. Не могли отдать три точных передачи подряд, проигрывали заряженным гостям весь подбор, позволяли создавать моменты у своих ворот. С двумя ударами Шунин справился, а вот с третьим — на 10-й минуте — уже нет. Мишкич без помех пробил после углового точно под штангу, без шансов для голкипера.
Нельзя сказать, что гости после этого завелись. Скорее, хозяева испугались собственной прыти и откатились оборонять победный счет. И довольно долго ничего не позволяли бело-голубым. Те не могли придумать нестандартных ходов, комбинации не проходили. Пока на 34-й минуте Лаксальт одним пасом со своей половины не отрезал всю защиту, выведя Тюкавина один на один. А форвард уверенно пробил в «девятку», забив уже 10-й гол в нынешнем чемпионате. Впереди только Кассьерра (16) и Кордоба (11).
Уральцы пару минут надеялись на офсайд, но ВАР подтвердил решение помощника арбитра — на дальнем фланге задержался защитник хозяев.
Гол уверенности динамовцам не добавил. Во втором тайме «оранжевые» вновь принялись давить, нагнетать, создавать моменты.
У бело-голубых очевидные игровые проблемы. За всю весну команда может записать себе в актив лишь первый тайм с «Локомотивом» и 75 минут с кризисным «Спартаком». В остальном больше мучается, чем творит. Сложно сказать, связан ли спад с психологией, из-за чего не видно особой слаженности и единения. Или с физической подготовкой — бело-голубым не хватает движения, чтобы доминировать. По крайней мере, в матче со «Спартаком» сразу у пяти футболистов сводило ноги. Возможно, сказываются оба фактора.
Мы видим: весной совсем не тот, что осенью, Бителло. Перестала проходить магия у Карраскаля. Не слишком заметны в созидании Чавес с Нгамалё. В сумме это и дает картину — цельной игры у «Динамо» нет.
Концовка матча выдалась эмоциональной. «Динамо» могло вырвать победу: Чавес пробил в штангу, Фомин с пяти метров не попал в створ. Но в противоположной штрафной тоже бывало жарко — у Каштанова в последний момент выбил мяч Фернандес, а Эмерсон не попал из выгодного положения.
И в итоге именно настойчивость хозяев взяла верх — Каштанов с линии штрафной пробил точно в угол на 95-й минуте. Сорванная футболка, вторая желтая карточка, удаление... Неважно. Столь нужная победа для «Урала»!
А «Динамо» проигрывает в РПЛ третий матч подряд. У команды Лички явный кризис.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6