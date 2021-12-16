Витория разделил болельщиков «Спартака» на два лагеря. Но его работу невозможно оценивать

У португальца изначально не было шансов.

Мнение

Руй Витория ушел. По этому поводу сломано уже миллион копий. Фанатский мир разделился на два лагеря. Первый — более многочисленный — топит за португальца, сокрушается по поводу увольнения, находит игру «Спартака» поставленной и справедливо кивает на первое место в группе Лиги Европы с «Наполи» и «Лестером».

Второй указывает на турнирную таблицу РПЛ, где команда девятая с большим отрывом от восьмого места, напоминает о бесславном вылете из Лиги чемпионов и рекордном позоре 1:7 в Питере, о везении в ЛЕ с отраженными Селиховым пенальти, а о качестве футбола высказывается с большим скепсисом.

Истина, как обычно, где-то посередине, а аргументы у каждой стороны убедительные. Вот только суть вопроса в данном случае лежит совершенно не в той области. Тренерский уровень Руя имеет минимальное значение. По-человечески симпатичный мужик просто оказался не в то время и не в том месте. Хотя он может так и не считать, учитывая сумму неустойки и улучшенную репутацию. В Лиге Европы результат дал, а что там в РПЛ, руководителей клубов за рубежом интересует куда меньше. Если вообще интересует.

Но с точки зрения «Спартака» это был изначально провальный проект. С того самого дня, когда назначение не понравилось Зареме Салиховой и она в знак протеста покинула совет директоров.

Уже тогда все написали, что Руй нормально работать не сможет. Это представлялось очевидным, это и случилось. Еще летом тренер потерял единственную опору — пригласившего его спортивного директора Дмитрия Попова, и пустился в одиночное плавание.

Судить о работе Витории практически нереально — как, скажем, об Унаи Эмери в «Спартаке» до этого. Слишком специфические условия и чересчур много ограничивающих факторов.

Без поддержки руководства ни у одного специалиста ничего путного не выйдет, поэтому болельщикам красно-белых можно расстраиваться только по одному поводу: что приглашаются тренеры, которым не создают нормальных условий для деятельности.

А вот о потере самого Руя сожалеть точно не стоит. Не потому, что он плохой тренер, а потому, что оказался чужим для Заремы. Именно она, судя по всему, расставляет своих людей на ключевые посты. С Виторией у них никак не мог сложиться тандем — отторжение возникло прямо с порога.

Получается, для «Спартака» надежда на мощные трансферы, на подъем в турнирной таблице была связана только со сменой тренера. Но только надежда — гарантий, что получится у неопытного Ваноли, сейчас не даст никто.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.