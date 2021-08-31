В него верил Лэмпард, его ценит Тухель. Невероятный талант едет из «Челси» в «Локомотив»

Рассказываем о потенциальном новичке столичного клуба.

Первый матч в основе — против «Краснодара»

Основные принципы выстроенной Ральфом Рангником системы клубов «РБ» — покупать игроков с целью дальнейшего развития и последующей продажи на более выгодных условиях. То есть, подписывая за 6 миллионов евро полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека, «Локомотив» подразумевает дальнейшее получение прибыли. Теперь, как утверждает Goal, железнодорожники приглашают 19-летнего воспитанника «Челси» Фаустино Анджорина, и занявший в клубе пост руководителя по спорту и развитию «Локо» авторитетный немецкий специалист видит в нем большой потенциал.

Такой вывод напрашивается из условий возможной сделки. Во-первых, у имеющего на руках действующий до 2025 года контракт с синими Анджорина после переезда в Москву на правах аренды будет прописана солидная сумма выкупа в 17 миллионов фунтов стерлингов. Во-вторых, в Лондоне знают потенциал своего воспитанника и хотят оставить за собой приоритетное право обратной покупки футболиста. Но уже за 34 миллиона. И уже это заставляет внимательнее присмотреться к Анджорину, если вы, конечно, не запомнили его по игре прошлой Лиги чемпионов против «Краснодара».

Первая тренировка с главной командой состоялась еще во времена Маурицио Сарри, а дебют в главной команде «Челси» пришелся на сентябрь 2019 года, когда кумир детства Анджорина — Фрэнк Лэмпард — выпустил юношу на замену в кубковой встрече с «Гримсби». Спустя шесть месяцев Тино, как его обычно называют в Англии, отметился в АПЛ, выйдя против «Эвертона».

На протяжении всего сезона-2020/21 Анджорин работал с основной командой и уже при Томасе Тухеле отметился в кубковых турнирах. При этом полузащитника ни разу не отдавали в аренду, и с семи лет он поступательно двигался по ступенькам клубной системы, параллельно привлекаясь в юношеские сборные Англии разных возрастов. В 2018-м Тино признали лучшим игроком турнира в Лиможе, хотя бок о бок с ним играли будущий вице-чемпион Евро-2020 Букайо Сака, ливерпулец Кертис Джоунс и нынешняя звездочка «МЮ» Мэйсон Гринвуд. Тогда же Тино в товарищеском матче забил сумасшедшим дальним ударом в ворота сверстников из России (3:0).

Названный в честь Асприльи

Благодаря корням отца, который до 16 лет играл за юношеские команды «Брайтона», Анджорин вполне еще может сделать выбор в пользу сборной Нигерии. Тем более один из его кумиров — Джон Оби Микел. Секрет же характерного для Южной Америки имени Фаустино — в любви родителей к футболу. Анджорина назвали в честь знаменитого нападающего сборной Колумбии Фаустино Асприльи, который в составе «Ньюкасла» сделал хет-трик против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Tino Anjorin's last eight Chelsea matches:



10 Nov: Newcastle U18 ?

03 Nov: Arsenal U23 ?

30 Oct: Plymouth ?????

27 Oct: Brighton U23 ?

25 Oct: Molde U19 ?

20 Oct: West Ham U18 ?

06 Oct: Brighton U18 ?

15 Sep: Swansea U18 ?



? — Chelsea Youth (@chelseayouth) November 10, 2018

Английский Фаустино тоже начинал в атаке, а превратившись в действующего от штрафной до штрафной полузащитника, не разучился забивать. Однажды он выдал серию из восьми матчей с забитыми мячами, и в ноябре 2018-го — вскоре после своего 17-летия — получил от клуба первый профессиональный контракт на три года. Это максимально возможное соглашение для игроков данного возраста, но уже спустя год Тино подписал новое соглашение — уже на пять лет. В 16 лет Анджорина назвали ключевой фигурой команды, выигравшей премьер-лигу и Кубок Англии в категории U-18. В том составе играли доросшие до основы Калум Хадсон-Одои и Билли Гилмор, а тренировавший ее Джоди Моррис стал помощником Лэмпарда.

Тино всегда был из молодых, да ранних. В семье даже сохранилась запись, где четырехлетний мальчишка забивает два гола семилеткам. «Это был первый раз, когда он играл в организованный футбол, — рассказывал его отец Шериф в интервью football.london. — Я тренировал эту команду и пригласил его. И то, как он управлял мячом, его позиционное чутье, дриблинг, голы — это было невероятно. Его этому не учили, это было просто естественно».

Тино не исполнилось пяти лет, а с семьей юного футболиста из «Литтлтаун Джуниорс» из Дорсета уже связывались скауты «Борнмута» и «Саутгемптона». Представители «святых» пригласили малыша посмотреть игру одной из команд, а дальше случилось невероятное. «Мы находимся на автостоянке, подбегает тренер и спрашивает, есть ли у Тино бутсы, потому что им не хватает пары игроков. Ему не было пяти, а он натягивал на себя футбольную форму, чтобы сыграть против восьмилеток «Ливерпуля». Возможно, он был самым юным игроком, когда-либо игравшим за «Саутгемптон», — вспоминал Анджорин-старший.

Спустя пять минут малыш уже отправил мяч в ворота красных. Однако продолжения не последовало, так как семья из-за работы отца переезжала в Кройдон. После этого в жизни юного Анджорина появился «Челси», хотя был выбор в лице «Арсенала» и «Тоттенхэма». Правда, с работой у отца не заладилось, но семья видела, как увлечен их отпрыск.

До Кобхэма по субботам добирались три часа, но сомнений в правильности выбора не было никогда. За исключением матча с «Арсеналом», который завершился диким результатом 2:13. Отец даже сказал, что нужно заняться чем-то еще, но расплакавшийся Тино заявил: это все, что он хочет делать. И годы спустя поквитался с «Арсеналом» в финале юношеского Кубка Англии, поставив точку в игре, которая завершилась со счетом 7:1.

Мечта и мотивация

«Это было моей мечтой с детства, и жить этим сейчас — это так сюрреалистично. Я счастлив играть, будь то одну минуту или 80 минут, как я играл против «Краснодара». Это просто весело, и я испытываю чувство гордости, нося эмблему «Челси» на груди и мою фамилию на спине, — откровенничал Анджорин в интервью клубному сайту синих. — Очевидно, что я тренируюсь для себя, но я также могу учиться у таких людей, как Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич и даже Хадсон-Одои. Если я смогу реализовать то, что они делают в своей игре, а также мои собственные вещи, тогда, надеюсь, у меня будет шанс».

«Я познакомился с Тино, о котором раньше мало знал. С первого дня я был очень впечатлен, потому что он очень физически развитый игрок. Высокий парень, сильный. Он способен держать мяч под давлением, потому что у него есть его тело. У него есть данные, чтобы играть и тренироваться с нами на этом уровне, — рассказывал о своем подопечном в интервью Goal Тухель. — Мы решили оставить его, чтобы лучше узнать. Не отдавать в аренду и не искать другие варианты зимой. Я рад этому.

Он очень милый персонаж. Хороший парень из академии, очень скромный и в то же время полностью сосредоточенный. Абсолютно ясный, когда с ним разговариваешь. Очень сознательный. С ним приятно работать. Он стоит на земле обеими ногами, и он с нами. Я доволен им, и ему нужно быть терпеливым и нетерпеливым одновременно, что всегда является целью для молодых парней в клубе».

Потрясающе лестные оценки, но, чтобы расти, Анджорину нужно играть постоянно. В «Челси» пришли к выводу, что в «Локомотиве» у него будет такая возможность. И неважно, что Тони будет жить мечтой о «Челси». Это ведь тоже сумасшедшая мотивация, которая может помочь и самому футболисту, и московскому клубу. Его классное футбольное образование, финты, умение вести игру и забивать должны прийтись ко двору. Как с точки зрения результатов, так и в плане понимания, что выбранный «Локо» путь верен.