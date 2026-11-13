«Жлоба — говорящая фамилия». Что это за человек, на которого наехал Разин, и в чем суть конфликта?

Разбираемся в спорной ситуации с ассистентами бывшего главного тренера «Металлурга».

Разин ждет своих помощников

Сага с тренерами Владимиром Воробьевым и Евгением Михалкевичем, покинувшими «Металлург» вслед за уволенным Андреем Разиным, тянется почти месяц. Теперь конфликт вышел на новый уровень: главный тренер СКА публично атаковал директора магнитогорского клуба Алексея Жлобу. Повод — действующие контракты двух бывших помощников Разина, которые до сих пор официально не присоединились к нему.

После отстранения Разина Воробьев и Михалкевич остались в штабе «Металлурга». Более того, клуб рассматривал Владимира в качестве преемника. Спортивный директор Евгений Бирюков рассказывал «СЭ», что с ним уже обсуждали будущее команды и определились, что он станет главным тренером. Но после приглашения Разина в СКА оба специалиста последовали за ним. Вскоре их уже заметили в экипировке армейского клуба в командной раздевалке — эти кадры попали в телетрансляцию. При этом соглашения с «Металлургом» расторгнуты не были.

После поражения от московского «Динамо» Разин публично обрушился на Жлобу. Поблагодарил его за «любовь» к своему штабу, обвинил в препятствовании переходу помощников и закончил выпадом: «У него, наверное, просто фамилия Жлоба, да? Она говорящая».

Жлоба в Магнитогорске — влиятельная фигура, причем его авторитет значительно возрос за последние годы. Алексей, пользующийся доверием председателя совета директоров ПАО «ММК» и президента «Металлурга» Виктора Рашникова, отвечает за многие процессы, связанные с комбинатом, хоккейным клубом и городской инфраструктурой. А начинал свою карьеру на предприятии — с рядовой должности термиста в листопрокатном цехе.

Загибаем пальцы: заместитель генерального директора ММК по производству — одна из ключевых должностей металлургического гиганта, директор хоккейного клуба, директор городского курорта «Притяжение» — масштабного парка, который открылся в Магнитогорске в 2022 году и продолжающий стройку новых объектов.

Жлоба курирует ключевые проекты Рашникова, связанные с ММК и городом. Такой объем полномочий говорит о серьезном доверии со стороны Виктора Филипповича. Поэтому неудивительно, что в споре с бывшими ассистентами, уехавшими вслед за Разиным в СКА, Жлоба занял жесткую позицию и намерен идти до конца.

Позиция Жлобы

Логика Разина понятна: он хочет работать с людьми, которых приглашал когда-то в «Металлург» и которым доверяет. Тренер считает, что после его ухода бывшим помощникам должны были дать возможность продолжить карьеру в СКА. Но увольнение главного тренера не прекращает автоматически контракты его ассистентов. Это отдельные трудовые отношения, и «Металлург» вправе требовать соблюдения обязательств — предупредить работодателя о расторжении договора по своей инициативе за месяц до этого момента.

Жлоба настаивает именно на этом. По его словам, Воробьев и Михалкевич вообще не обращались к клубу с просьбой о досрочном расторжении контрактов. Речь идет не о личном желании удержать специалистов (тренерский штаб уже сформирован без них), а об исполнении действующих договоренностей. Разин может считать такое поведение несправедливым, но требовать от бывшей организации закрыть глаза на контракты и попытаться помочь клубу-конкуренту — странная логика.

Отдельные вопросы возникают и к КХЛ. Воробьев и Михалкевич появились в расположении СКА и уже вовлечены в подготовку команды. В прошлом сезоне похожая снаружи ситуация возникла с Леонидом Тамбиевым: он уже участвовал в тренировочном процессе СКА, хотя клуб еще не зарегистрировал контракт. Однако есть принципиальная разница: Тамбиев к тому моменту уже завершил работу в «Адмирале». В случае Воробьева и Михалкевича соглашения с «Металлургом» продолжают действовать.

От лиги хочется видеть единый подход к подобным ситуациям. Если игрок с действующим контрактом самовольно покинет клуб и начнет тренироваться с другой командой, это вызовет немедленную реакцию. Для тренеров правила не должны быть другими.

В этом кадровом споре каждая сторона считает себя правой. Публичные пикировки не решат конфликт: урегулировать его можно только через юристов. Агенты игроков любят настаивать на соблюдении контрактов, когда интересы их клиентов пытаются ущемить. В данном случае «Металлург» поступает так же, занимая жесткую, но подкрепленную документами позицию. Разину она может не нравиться, но повлиять на нее он не сможет. Теперь решать вопрос должны непосредственно руководители СКА — в диалоге с руководством «Металлурга» и лично Жлобой.