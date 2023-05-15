«Рассчитываем выйти в лидеры по посещаемости в Москве». Мележиков — о задачах «Спартака» на новый сезон
Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы «СЭ» — о билетной программе на сезон-2023/24, модернизации «Открытие Банк Арены» и работе с болельщиками.
— Вы сообщили о подорожании определенного типа лож на стадионе «Спартака». Как это восприняли постоянные арендаторы? Много ли негатива?
— Разумеется, мало кому нравится повышение цен на что бы то ни было. Но я объяснял в комментарии накануне, с чем связано это решение. Центральные ложи пользуются очень серьезным спросом, поэтому частичный пересмотр ценовой политики в этом важном, но очень узком сегменте экономически оправдан.
— Со стороны кажется, что, едва ли не сильнее всех потеряв в посещаемости, «Спартак» пытается удержать доходы на прежнем уровне за счет оставшихся болельщиков.
— Это неверное представление. Наш приоритет — не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом. У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона.
— Каких именно?
— Заменим систему освещения, что значительно расширит возможности матч-дэй. Нынешняя система — это старые галогеновые лампы 2012 года. Время с тех пор ушло вперед, и требования к качественной шоу-программе тоже. Планируем использовать пример лучших практик. Также проведем работы по закрытию козырька, что исключит сквозняки и сделает более комфортным пребывание внутри чаши.
Есть планы по реконструкции трибуны С. Хотим сделать премиум-зону на примере ресторанных зон на трибуне А, которые пользуются очень большим спросом, и дополнительно устроить нескольких лож более доступной ценовой категории в сравнении с теми, что есть на трибуне А.
Безусловно, работаем над повышением сервиса в ложах в части улучшения питания, обслуживания, технического оснащения. Возможен ремонт с изменением дизайна. Часть работ начнем этим летом. Вероятно, к зиме успеем реконструировать трибуну С. Впрочем, и помимо планирования инфраструктурных изменений мы в целом движемся в сторону разнообразного матч-дэй, проводим маркетинговые активности.
— Когда клуб представит полную билетную программу на сезон-2023/24? И будет ли повышение цен на обычные билеты?
— По срокам ориентируемся на середину июня. Повышать цены на общий сегмент не планируем. По некоторым категориям абонементов, наоборот, рассмотрим скидки.
— «Зенит» раздает бесплатные билеты, «Динамо» привлекает болельщиков. Будет ли «Спартак» активнее работать в этой сфере или посещаемость на уровне 5-10 тысяч устраивает клуб?
— Не хотелось бы комментировать работу коллег из других клубов, но, безусловно, мы ведем работу в этом направлении, и те мероприятия, о которых я вам сообщил выше, направлены в том числе на расширение аудитории. Реализуем масштабную программу в части увеличения посещаемости. Ведем работу со спортивными школами. Рассчитываем на партнерскую программу с Москомспортом, чтобы привлекать на трибуны воспитанников ДЮСШ. Продолжаем работу с подопечными фондов, детских домов. Это важная социальная активность, привлечение и воспитание новой аудитории. К слову, некоторые результаты видим уже сейчас — предполагаем, что по итогам сезона «Спартак» выйдет в лидеры по средней посещаемости в Москве после введения паспорта болельщика.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6