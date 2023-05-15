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15 мая, 19:30

«Рассчитываем выйти в лидеры по посещаемости в Москве». Мележиков — о задачах «Спартака» на новый сезон

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Болельщики «Спартака» на трибунах стадиона «Открытие Банк Арена»
Болельщики «Спартака» на трибунах стадиона.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Интервью генерального директора красно-белых.

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы «СЭ» — о билетной программе на сезон-2023/24, модернизации «Открытие Банк Арены» и работе с болельщиками.

— Вы сообщили о подорожании определенного типа лож на стадионе «Спартака». Как это восприняли постоянные арендаторы? Много ли негатива?

— Разумеется, мало кому нравится повышение цен на что бы то ни было. Но я объяснял в комментарии накануне, с чем связано это решение. Центральные ложи пользуются очень серьезным спросом, поэтому частичный пересмотр ценовой политики в этом важном, но очень узком сегменте экономически оправдан.

Трибуны стадиона «Открытие Банк Арена»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Со стороны кажется, что, едва ли не сильнее всех потеряв в посещаемости, «Спартак» пытается удержать доходы на прежнем уровне за счет оставшихся болельщиков.

— Это неверное представление. Наш приоритет — не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом. У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона.

— Каких именно?

— Заменим систему освещения, что значительно расширит возможности матч-дэй. Нынешняя система — это старые галогеновые лампы 2012 года. Время с тех пор ушло вперед, и требования к качественной шоу-программе тоже. Планируем использовать пример лучших практик. Также проведем работы по закрытию козырька, что исключит сквозняки и сделает более комфортным пребывание внутри чаши.

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Есть планы по реконструкции трибуны С. Хотим сделать премиум-зону на примере ресторанных зон на трибуне А, которые пользуются очень большим спросом, и дополнительно устроить нескольких лож более доступной ценовой категории в сравнении с теми, что есть на трибуне А.

Безусловно, работаем над повышением сервиса в ложах в части улучшения питания, обслуживания, технического оснащения. Возможен ремонт с изменением дизайна. Часть работ начнем этим летом. Вероятно, к зиме успеем реконструировать трибуну С. Впрочем, и помимо планирования инфраструктурных изменений мы в целом движемся в сторону разнообразного матч-дэй, проводим маркетинговые активности.

Евгений Мележиков
Евгений Мележиков.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Когда клуб представит полную билетную программу на сезон-2023/24? И будет ли повышение цен на обычные билеты?

— По срокам ориентируемся на середину июня. Повышать цены на общий сегмент не планируем. По некоторым категориям абонементов, наоборот, рассмотрим скидки.

— «Зенит» раздает бесплатные билеты, «Динамо» привлекает болельщиков. Будет ли «Спартак» активнее работать в этой сфере или посещаемость на уровне 5-10 тысяч устраивает клуб?

— Не хотелось бы комментировать работу коллег из других клубов, но, безусловно, мы ведем работу в этом направлении, и те мероприятия, о которых я вам сообщил выше, направлены в том числе на расширение аудитории. Реализуем масштабную программу в части увеличения посещаемости. Ведем работу со спортивными школами. Рассчитываем на партнерскую программу с Москомспортом, чтобы привлекать на трибуны воспитанников ДЮСШ. Продолжаем работу с подопечными фондов, детских домов. Это важная социальная активность, привлечение и воспитание новой аудитории. К слову, некоторые результаты видим уже сейчас — предполагаем, что по итогам сезона «Спартак» выйдет в лидеры по средней посещаемости в Москве после введения паспорта болельщика.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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