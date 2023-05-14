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Сегодня, 18:12

Мележиков объяснил подорожание VIP-лож на домашнем стадионе «Спартака»

Виктория Кравченко
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Евгений Мележиков.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о подорожании VIP-лож на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арена» со следующего сезона. Ранее об этом писал Telegram-канал «Мутко против».

«Да, действительно ложи со следующего сезона подорожают — но все и не в таких масштабах, о которых пишут СМИ. Причины на это есть. Раньше ценообразование было привязано к курсу евро, сейчас все расчеты проведены в рублях. Кроме того, предложение нашим клиентам мы формируем с учетом расположения лож и спроса на них. Центральные ложи, которые пользуются очень серьезным спросом, подорожали в большей степени. Крайние остались либо в ценах прежнего уровня, либо даже подешевели. Клуб считает данную систему ценообразования прозрачной, понятной, финансово оправданной, а также основанной на количестве лож и реальном спросе на них», — сказал Мележиков.

«Спартак» располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 27 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
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Локомотив

 25 1 6
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