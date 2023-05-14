Мележиков объяснил подорожание VIP-лож на домашнем стадионе «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о подорожании VIP-лож на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арена» со следующего сезона. Ранее об этом писал Telegram-канал «Мутко против».

«Да, действительно ложи со следующего сезона подорожают — но все и не в таких масштабах, о которых пишут СМИ. Причины на это есть. Раньше ценообразование было привязано к курсу евро, сейчас все расчеты проведены в рублях. Кроме того, предложение нашим клиентам мы формируем с учетом расположения лож и спроса на них. Центральные ложи, которые пользуются очень серьезным спросом, подорожали в большей степени. Крайние остались либо в ценах прежнего уровня, либо даже подешевели. Клуб считает данную систему ценообразования прозрачной, понятной, финансово оправданной, а также основанной на количестве лож и реальном спросе на них», — сказал Мележиков.

«Спартак» располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 27 туров.